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Образование «Летят настройки»: в Ярославле произошел массовый сбой электронных дневников

«Летят настройки»: в Ярославле произошел массовый сбой электронных дневников

В мэрии дали пояснение по ситуации

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В ярославских школах не решаются проблемы с электронными дневниками

Родители ярославских школьников пожаловались на массовый сбой электронных дневников. Воспользоваться сервисами ни ученики, ни родители, ни учителя не могут. Информация об этом прозвучала на общегородском совещании в мэрии 5 ноября.

Проблема тянется практически с начала учебного года. Но, как пояснила заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова, решить вопрос на уровне города невозможно.

— Данная платформа находится не в нашем ведении. Такая ситуация сложилась не только в городе и Ярославской области, но и по всей России. Мы уже написали письмо в министерство образования Ярославской области, чтобы они тоже со своей стороны какую-то реакцию в Министерство просвещения Российской Федерации дали о том, что у нас часть школ не может подключиться к электронным дневникам. Там летят просто настройки. Это техническая тема, — пояснила Волкова.

Она добавила, что похожая ситуация происходит в последнее время практически каждый год. Но в этот раз решение проблемы затянулось.

Мэр Артем Молчанов пообещал, что поднимет вопрос о неисправности электронных дневников на совещании у губернатора.

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Школа Электронный дневник Проблема
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