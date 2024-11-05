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Образование тест Никто не может правильно написать эти 10 сложных слов. Думаете, вы справитесь?

Никто не может правильно написать эти 10 сложных слов. Думаете, вы справитесь?

Заковыристый тест по русскому языку выведет вас на чистую воду

191
1 комментарий

Написать правильно эти слова не под силу многим взрослым

Иногда мы бы хотели посмотреть в глаза людям, которые придумывают трудные для написания слова. К чему такие сложности? Такое чувство, что они, выдумывая их, просто решили использовать буквы алфавита по максимуму. Вот и для этого теста мы выбрали 10 таких словечек, в которых легко сделают ошибку даже большие знатоки русского языка. А вы сможете написать все слова правильно и нигде не замешкаться? Только чур, в словарь не подглядывать.

ТЕСТПройден 43 раза
Сложные слова
1 / 10

Посредника в купле-продаже и аренде недвижимости называют…

  • Риэлтор

  • Реэлтор

  • Риелтор

  • Реелтор

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Комментарии
1
Гость
20 минут
Не никто не может, а безграмотные зумеры не могут.
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