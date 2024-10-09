Русский не родной? Проверьте, как вы знаете правила пунктуации

Казалось бы, зачем современному человеку помнить правила пунктуации. Ведь школьные диктанты остались в прошлом, а текстовые редакторы помогут прослыть грамотным человеком. А сможете ли вы справиться с трудными случаями и расставить запятые как надо? Проверьте себя, пройдя этот сложный тест — с ним справятся только настоящие отличники. Механика этого теста проста: в нём представлены предложения, в которых стоят скобки с многоточиями, и вам предстоит разобраться, где на их месте должна стоять запятая, а где и без нее всё хорошо.
По версии следствия (…) мужчина из мести поджег парикмахерскую, где работала его жена.
Запятая нужна
Запятая не нужна
В список самых богатых людей мира (…) по версии журнала «Форбс» (…) вошли и российские миллиардеры.
Запятые нужны
Запятые не нужны
По общепринятому мнению (…) люди настойчивые достигают своих целей.
Запятая нужна
Запятая не нужна
Снегопад будет (…) по мнению Алены, а не по моему мнению.
Запятая нужна
Запятая не нужна
Он не воспринимает это (…) как правило, а считает исключением.
Запятая нужна
Запятая не нужна
Как правило (…) люди образованные склонны решать конфликты не кулаками, а переговорами.
Запятая нужна
Запятая не нужна
Полученное сообщение (…) вполне вероятно.
Запятая нужна
Запятая не нужна
Вполне вероятно (…) причиной роста цен стало введение санкций.
Запятая нужна
Запятая не нужна
По последнему сообщению от Ольги (…) Андрей догадался, что ее чувства к нему остыли.
Запятая нужна
Запятая не нужна
По последнему сообщению МЧС (…) пропавшего накануне вечером ребенка нашли живым.
Запятая нужна
Запятая не нужна
По обычаю (…) присели перед дорогой, а потом началось прощание.
Запятая нужна
Запятая не нужна