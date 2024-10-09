Русский не родной? Проверьте, как вы знаете правила пунктуации

Казалось бы, зачем современному человеку помнить правила пунктуации. Ведь школьные диктанты остались в прошлом, а текстовые редакторы помогут прослыть грамотным человеком. А сможете ли вы справиться с трудными случаями и расставить запятые как надо? Проверьте себя, пройдя этот сложный тест — с ним справятся только настоящие отличники. Механика этого теста проста: в нём представлены предложения, в которых стоят скобки с многоточиями, и вам предстоит разобраться, где на их месте должна стоять запятая, а где и без нее всё хорошо.