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Образование тест Русский не родной? Проверьте, как вы знаете правила пунктуации

Русский не родной? Проверьте, как вы знаете правила пунктуации

Иногда до пятерки не хватает одной запятой

52
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Боимся, чем раньше вы окончили школу, тем меньше у вас шансов в этом тесте

Казалось бы, зачем современному человеку помнить правила пунктуации. Ведь школьные диктанты остались в прошлом, а текстовые редакторы помогут прослыть грамотным человеком. А сможете ли вы справиться с трудными случаями и расставить запятые как надо? Проверьте себя, пройдя этот сложный тест — с ним справятся только настоящие отличники. Механика этого теста проста: в нём представлены предложения, в которых стоят скобки с многоточиями, и вам предстоит разобраться, где на их месте должна стоять запятая, а где и без нее всё хорошо.

ТЕСТПройден 3 раза
1 / 11

По версии следствия (…) мужчина из мести поджег парикмахерскую, где работала его жена.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

2 / 11

В список самых богатых людей мира (…) по версии журнала «Форбс» (…) вошли и российские миллиардеры.

  • Запятые нужны

  • Запятые не нужны

3 / 11

По общепринятому мнению (…) люди настойчивые достигают своих целей.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

4 / 11

Снегопад будет (…) по мнению Алены, а не по моему мнению.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

5 / 11

Он не воспринимает это (…) как правило, а считает исключением.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

6 / 11

Как правило (…) люди образованные склонны решать конфликты не кулаками, а переговорами.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

7 / 11

Полученное сообщение (…) вполне вероятно.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

8 / 11

Вполне вероятно (…) причиной роста цен стало введение санкций.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

9 / 11

По последнему сообщению от Ольги (…) Андрей догадался, что ее чувства к нему остыли.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

10 / 11

По последнему сообщению МЧС (…) пропавшего накануне вечером ребенка нашли живым.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

11 / 11

По обычаю (…) присели перед дорогой, а потом началось прощание.

  • Запятая нужна

  • Запятая не нужна

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