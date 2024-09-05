Без словаря не разберетесь: эти 10 современных слов поставят вас в тупик

В последнее время в России прижилась занятная традиция: по осени слово года выбирать. На этот раз в списке аж 50 претендентов — их определяли по актуальности, популярности и влиянию на общество. Среди кандидатов на гордое звание «Слово года» — альтушка, мобилизация, иноагент, Суздаль, аскеза и другие термины, которые в любой другой ситуации было бы сложно представить вместе. Многие из них мы поймем без труда, но в значениях отдельных фигурантов без словаря не разберешься. Из полсотни номинантов мы выбрали 10 как раз таких слов — они вроде бы на слуху, но что они означают, знает далеко не каждый второй. А вы из тех, кто с первого раза поймет, о чём речь, или вам понадобится пояснительная бригада?