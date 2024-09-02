Тысячи желающих: ярославские вузы назвали топ популярных направлений 2024 года

Подводим итоги приемной комиссии Источник: Кирилл Поверинов, Александра Мамонтова











Начался новый учебный год. С 2 сентября на учебу вместе со школьниками отправляются студенты. В эту приемную кампанию в ярославские вузы поступили студенты со всей России. Где-то заявлений оказалось меньше, чем в прошлом году, где-то наоборот — небывалый наплыв.

Каким направлениям отдавали предпочтение абитуриенты — читайте в этом материале.

ЯГТИ

В театральном институте для поступления также требуется пройти прослушивания Источник: Александра Мамонтова











В Ярославской государственном театральном институте есть особые условия поступления. В частности, перед подачей документов желающие поступить в театральное должны пройти творческие испытания, а именно прослушивания.

— Мы работаем через предварительные прослушивания, которые начинаются в апреле. С апреля по июнь мы посмотрели 525 человек, — рассказали 76.RU в приемной комиссии ЯГТИ.

Уже после прослушиваний, в традиционную приемную кампанию, было подано 198 заявлений.

— Одно единственное и очень востребованное направление — «Актерское искусство», на бюджет было подано 198 заявлений, зачислено — 25 человек. Конкурс заявлений на одно место — 8. На очное отделение, внебюджет, было подано 124 заявления, зачислено — 29 человек, — рассказали 76.RU в приемной комиссии ЯГТИ.

Поступающие буквально со всех уголков России и Беларуси: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Минск, Гомель, Краснодар, Калуга, Астрахань, Таганрог, Красноярск и других городов.

ЯГМУ

Источник: Александра Мамонтова











В Ярославский государственный медицинский университет в этом году было подано 11803 заявления от 3302 поступающих.

Всего зачислены на специалитет — 520, бакалавриат — 7;

Популярные бюджетные направления не изменились, абитуриенты отдают предпочтение «стоматологии» и «лечебному делу»;

Помимо жителей Ярославской области и регионов-соседей, в этом году среди поступивших жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Донецкой и Луганской народные республики, Ингушетии, Башкортостана, Алтайского края, Сахалинской области и Камчатского края.

ЯГТУ

В ЯГТУ поступили 819 первокурсников Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославский государственный технический университет зачислили 819 человек. Всего было подано свыше 12 тысяч заявлений, которые подали почти 5 тысяч поступающих.

— Самыми популярными исходя из соотношения количества заявлений и количества мест на бюджет стали направления «Управление в технических системах», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Технологические машины и оборудование», — рассказали в ЯГТУ.

В числе популярных «Энергетические машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Программная инженерия». Также у поступающих вызвали интерес новые направления: «Кораблестроение», «Геодезия» и «Дизайн»;

В этом году на первый курс поступили абитуриенты из Костромской, Вологодской, Архангельской и Тверской области.

В прошлом году в университете обработали более 10 тысяч заявлений.

ЯГПУ имени К. Д. Ушинского

В ЯГПУ было подано 16 тысяч заявлений Источник: Алена Косточкина

В Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского в этом году приняли более 16 тысяч заявлений. Число заявлений в сравнении с прошлым годом не изменилось.

— Заняты все бюджетные места: 758 человек на бакалавриате и 296 в магистратуре, — рассказали в 76.RU в пресс-службе ЯГПУ им. Ушинского.

Популярные направления на бюджете: профили «Английский язык», Китайский язык», «Английский язык, Иностранный язык», «Филология», «Логопедия», «Математика, Экономика», «Дизайн»;

По данным ЯГПУ, в этом году в числе поступивших жители соседних регионов, а также абитуриенты из Подмосковья, Камчатки, Якутии, Крыма, Чечни, Калининградской области. Есть поступившие из Казахстана, Турции и Камеруна.

ЯрГУ имени П. Г. Демидова

В ЯрГУ подано свыше 26 тысяч заявлений на поступление Источник: Алена Косточкина











В Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова было подано 26,2 тысячи заявлений.

Всего по программе бакалавриата зачислено 898 абитуриентов, в магистратуре выделено 295 мест. Итого — 1193 первокурсника;

Самыми популярными уже традиционно оказались «Юриспруденция» и IT- направления. Абитуриенты из года в год штурмуют данные направления.

Отметим, в прошлом году было подано 17 тысяч заявлений, всего зачисляли 1340 человек. К слову, в 2022 году было подано еще меньше — 12 тысяч заявлений.

РГАТУ

В рыбинский технический вуз поступили студенты из Московской, Нижегородской области и Пермского края Источник: Анастасия Вязигина











В Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева в этом году было подано 2881 заявление. Всего на бюджетные места зачислили более 400 первокурсников по программам специалитет и бакалавриат, в магистратуру — 87 человек.

— Абсолютным фаворитом приемной кампании 2024 года традиционно стал профиль «Разработка программного обеспечения высокотехнологичных интеллектуальных систем». Конкурс по заявлениям составил 2,8 человека на место, по подлинникам — 1,4, — рассказали 76.RU в пресс-службе РГАТУ.

В число популярных вошли направления: «Компьютерное и экспериментальное моделирование энергетических систем», «Управление бизнесом», «Развитие территориальных сервисов и управление проектами» и специальность «Проектирование авиационных и ракетных двигателей»;

В вуз поступили выпускники из Ярославской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Архангельской, Московской областей и Пермского края.