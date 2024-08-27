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Образование обзор 305 баллов из 300. С какими результатами по ЕГЭ в этом году брали в вузы Ярославля

305 баллов из 300. С какими результатами по ЕГЭ в этом году брали в вузы Ярославля

Смотрим, кого зачислили во время приемной кампании

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1 комментарий

Стали известны проходные баллы в ярославские университеты

Один из самых стрессовых периодов в жизни абитуриентов окончен: приемная кампания во многих вузах Ярославля уже завершена. У платников еще есть возможность зачисления в университеты, бюджетникам остается только дождаться итогового приказа.

Мы решили посмотреть, какие проходные баллы были в вузах в 2024 году и с какими результатами студентов зачислили. Подробнее — в этом материале.

ЯГМУ

Упали проходные баллы на бюджет

В медицинском университете самым высокобалльным бюджетным направлением на бакалавриате и специалитете в 2024 году стала программа «Лечебное дело». Из пяти мест лучший результат составил 261 балл за три экзамена ЕГЭ. Это на 39 баллов больше, чем в прошлом году.

Однако на некоторых специальностях проходной балл на бюджет значительно снизился, так например на направлении «фармация» результаты упали со 176 до 150, а на «медицинской биохимии» с 220 до 186 баллов.

Напомним, что в ЯГМУ на бакалавриате и специалитете всего 520 бюджетных мест, включая целевой прием.

Ранее у нас выходил тест с отзывами студентов ярославского медицинского университета об учебе. Какие плюсы и минусы выделили обучающиеся — читайте в этом материале.

ЯГТУ

В ЯГТУ абитуриенты идут за техническим высшим образованием

В ЯГТУ самые высокие результаты бюджетного отделения на направлении «Программная инженерия» — 296 баллов за три экзамена ЕГЭ. Это самый лучший результат из 50 поступивших бюджетников. Нижний проходной балл в 2024 году по этому профилю составил 223 балла.

Чуть ниже результаты проходных баллов на направлениях «информационные системы и технологии» (281 балл), «прикладная геодезия» (279 баллов), «строительство» (275 баллов) и «профессиональное обучение по отраслям» (268 баллов).

В 2024 году в техническом университете Ярославля было выделено 819 бюджетных мест на бакалавриате и специалитете.

ЯГПУ

Проходные баллы в ЯГПУ

Высокими проходными баллами в этом году отметился Ярославский государственный педагогический университет. Лучший результат поступившего на профиль «педагогическое образование» по двум направлениям: история и география, составил 297 баллов (сумма за три экзамена ЕГЭ). А проходной балл на данную программу — 201 балл, это на 2 балла больше, чем в 2023 году.

Почти на всех направлениях вырос проходной балл. Так, например, чтобы поступить на бюджет по профилю «медиакоммуникации» в 2024 году надо было набрать за три экзамена 204 балла, в прошлом году было этот показатель был ниже — 198 баллов.

Отметим, что в ЯГПУ в 2024 году было выделено 544 бюджетных места на бакалавриате и специалитете.

ЯрГУ им. Демидова

Приемная комиссия на бюджетные места в ЯрГУ завершена

Один из поступивших в Демидовский университет перебил результаты по наибольшей сумме баллов за три предмета. Вместо 300 балов абитуриент получил все 305. Нет, посчитали всё правильно, просто поступающему на «медицинскую и фармацевтическую химию» добавили баллы за индивидуальные достижения. Так к 298 баллам по ЕГЭ прибавили еще 7.

Один из самых высоких проходных баллов в ЯрГУ им. Демидова на «юриспруденции» — 162. Но по сравнению с 2023 годом этот показатель ниже на 8 баллов.

Всего на специалитете и бакалавриате в Демидовском университете 898 бюджетных мест.

Ранее мы делали обзор самых дорогих специальностей в вузах Ярославля. Подробнее — в этом материале.

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Комментарии
1
Гость
27 августа 2024, 08:11
162 самый высокий, на остальные только приходите?
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