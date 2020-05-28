Ярославцы жалуются на то, что выплаты по безработице им приходят не в полном объеме. Вместо 12 тысяч рублей, о которых весной говорил Путин, некоторые жители города получили от 500 до 1000 рублей. Чтобы разобраться в ситуации, мы пообщались с несколькими людьми, оформившими пособие.
— Я оформилась через портал госуслуг 15 апреля, 25 апреля уже был статус — «Назначено пособие». Позвонила им 27 числа. Сказали, что выплаты задерживают из-за большого наплыва народа, 30 апреля выплатили на карточку 550 рублей, откуда и как рассчитывалась сумма эта, я понять так и не смогла, дозвониться до них не возможно, и информации никакой нет, хотелось бы видеть это в личном кабинете на сайте «Работа в России» или «Госуслуги». К сожалению, никакой информации нет ни о сумме пособия, ни о сроках выплат, — рассказывает Ольга.
— Муж в последнее время работал по договору подряда, но с работой всегда много сложностей. После Нового года совсем работы не было. А тут ещё и вирус этот. Оформили заявление онлайн 12 апреля, 10 дней была проверка данных, на 11 день подтвердили статус безработного. Еще через 3–4 дня поступила выплата в размере 450 рублей. По телефонам никак не дозвонишься. Правда, 14 мая поступило на счет 1030 рублей, — поделилась Елена.
Мы обратились в региональный Департамент службы занятости, чтобы узнать, как индексируются выплаты. Оказывается, пособия по безработице выплачиваются ежемесячно за фактическое количество дней без работы.
— В настоящее время минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 рублей, максимальный — 12 130 рублей. При этом существует дифференциация в зависимости от категории граждан. Учитывается общий стаж работы, время, проведенное без работы. Гражданам, уволенным и признанным безработными с 1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле — июне 2020 года устанавливается в максимальном размере — 12 130 рублей. Исключение составляют граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, — сказали в департаменте. — Все, кто хочет узнать о своих выплатах, — дозваниваются.
По итогам календарного месяца, в случае если человек не трудоустроился и прошел перерегистрацию в установленный срок со дня обращения, общая сумма перечислений будет равна месячному размеру пособия по безработице.
Если вы хотите уточнить информацию о размере своего пособия, необходимо обратиться на горячую линию Департамента службы занятости — (84852) 45–88–71.