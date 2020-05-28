28 мая четверг
СЕЙЧАС +20°С
usd 71.06
eur 77.91
Срочно Из окна ковид-госпиталя выпал пациент

Все новости

Все новости
Оказывается, пособия по безработице индексируются за фактическое время без работы

Оказывается, пособия по безработице индексируются за фактическое время без работы

Ярославцы жалуются на то, что выплаты по безработице им приходят не в полном объеме. Вместо 12 тысяч рублей, о которых весной говорил Путин, некоторые жители города получили от 500 до 1000 рублей. Чтобы разобраться в ситуации, мы пообщались с несколькими людьми, оформившими пособие.

— Я оформилась через портал госуслуг 15 апреля, 25 апреля уже был статус — «Назначено пособие». Позвонила им 27 числа. Сказали, что выплаты задерживают из-за большого наплыва народа, 30 апреля выплатили на карточку 550 рублей, откуда и как рассчитывалась сумма эта, я понять так и не смогла, дозвониться до них не возможно, и информации никакой нет, хотелось бы видеть это в личном кабинете на сайте «Работа в России» или «Госуслуги». К сожалению, никакой информации нет ни о сумме пособия, ни о сроках выплат, — рассказывает Ольга.

Часть выплаты, которую получила девушка

Часть выплаты, которую получила девушка

— Муж в последнее время работал по договору подряда, но с работой всегда много сложностей. После Нового года совсем работы не было. А тут ещё и вирус этот. Оформили заявление онлайн 12 апреля, 10 дней была проверка данных, на 11 день подтвердили статус безработного. Еще через 3–4 дня поступила выплата в размере 450 рублей. По телефонам никак не дозвонишься. Правда, 14 мая поступило на счет 1030 рублей, — поделилась Елена.

Мы обратились в региональный Департамент службы занятости, чтобы узнать, как индексируются выплаты. Оказывается, пособия по безработице выплачиваются ежемесячно за фактическое количество дней без работы.

— В настоящее время минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 рублей, максимальный — 12 130 рублей. При этом существует дифференциация в зависимости от категории граждан. Учитывается общий стаж работы, время, проведенное без работы. Гражданам, уволенным и признанным безработными с 1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле — июне 2020 года устанавливается в максимальном размере — 12 130 рублей. Исключение составляют граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, — сказали в департаменте. — Все, кто хочет узнать о своих выплатах, — дозваниваются.

По итогам календарного месяца, в случае если человек не трудоустроился и прошел перерегистрацию в установленный срок со дня обращения, общая сумма перечислений будет равна месячному размеру пособия по безработице.

Если вы хотите уточнить информацию о размере своего пособия, необходимо обратиться на горячую линию Департамента службы занятости — (84852) 45–88–71.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

выплатыкоронавируспособие по безработицеЯросласвкая облатсь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!