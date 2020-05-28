Ярославцы жалуются на то, что выплаты по безработице им приходят не в полном объеме. Вместо 12 тысяч рублей, о которых весной говорил Путин, некоторые жители города получили от 500 до 1000 рублей. Чтобы разобраться в ситуации, мы пообщались с несколькими людьми, оформившими пособие.

— Я оформилась через портал госуслуг 15 апреля, 25 апреля уже был статус — «Назначено пособие». Позвонила им 27 числа. Сказали, что выплаты задерживают из-за большого наплыва народа, 30 апреля выплатили на карточку 550 рублей, откуда и как рассчитывалась сумма эта, я понять так и не смогла, дозвониться до них не возможно, и информации никакой нет, хотелось бы видеть это в личном кабинете на сайте «Работа в России» или «Госуслуги». К сожалению, никакой информации нет ни о сумме пособия, ни о сроках выплат, — рассказывает Ольга.