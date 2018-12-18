Подорожают дважды: как изменятся тарифы ЖКХ в Ярославской области в следующем году

В следующем году жить в Ярославской области, как и во всей стране, станет дороже. Власти объявили о повышении тарифов за коммунальные услуги и рассказали, как это будет происходить. За год тарифы планируют повысить дважды.

С 1 января тарифы повысят на 1,7%, это связано с повышением ставки НДС с 18% до 20%.

С 1 июля тарифы вырастут в пределах ставки, которую определяет Правительство России — это ещё плюс 2,4%.

На сколько конкретно будет повышен тариф по каждому виду коммунальных услуг — сейчас прорабатывают.