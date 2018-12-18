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Экономика

Подорожают дважды: как изменятся тарифы ЖКХ в Ярославской области в следующем году

Власти рассказали о схеме повышения платы за коммуналку

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Жить станет дороже

Фото: Александра Савельева

В следующем году жить в Ярославской области, как и во всей стране, станет дороже. Власти объявили о повышении тарифов за коммунальные услуги и рассказали, как это будет происходить. За год тарифы планируют повысить дважды. 

С 1 января тарифы повысят на 1,7%, это связано с повышением ставки НДС с 18% до 20%. 

С 1 июля тарифы вырастут в пределах ставки, которую определяет Правительство России — это ещё плюс 2,4%. 

На сколько конкретно будет повышен тариф по каждому виду коммунальных услуг — сейчас прорабатывают. 

— В настоящий момент специалисты департамента изучают экономические обоснования, представленные организациями. Сейчас ведется работа над тем, чтобы были учтены и потребности поставщиков ресурсов и коммунальных услуг, и возможности региональной казны. Но самое важное, чтобы изменение тарифов не ударило по бюджету жителей области, — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков.

Однако льготные тарифы за водоотведение, отопление и водоснабжение в области сохранятся. Разницу между льготным тарифом и новым повышенным будет оплачивать компаниям бюджет Ярославской области. 

Напомним, в следующем году в Ярославле планируют отменить целый список льгот

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославльтарифы ЖКХ

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
18 дек 2018 в 19:01
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и когда же повышения закончатся?
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