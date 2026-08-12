Россияне готовы перейти с айфона на андроид: что говорят результаты нового исследования

По оценкам каждого второго владельца iPhone, пользоваться им стало менее удобно, среди пользователей Android такой эффект отмечают только каждый четвертый Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты нового исследования. В них отразили, как российские пользователи относятся к удалению сервисов из иностранных магазинов приложений.

В последнее время доступ российских пользователей к отечественным мобильным сервисам часто ограничивается со стороны App Store и Google Play. Об удалении таких приложений в той или иной степени знает 97% опрошенных владельцев смартфона: 72% хорошо осведомлены о недоступности некоторых программ на зарубежных площадках, еще 25% лишь слышали об этом без подробностей.

— При этом более половины владельцев смартфонов — 56% — считают действия иностранных компаний по удалению российских приложений скорее некорректными, — уточнили аналитики

Согласно исследованию: наиболее остро последствия удаления приложений из иностранных магазинов ощущают пользователи iPhone. Они вдвое чаще, чем пользователи Android, выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Самыми заметными для владельцев iPhone стали последствия работы уже установленных приложений. Почти две трети пользователей — 64% — перестали получать уведомления, еще 46% столкнулись с тем, что приложение перестало обновляться, а 42% опрошенных не смогли скачать нужное приложение.

Еще 39% сообщили, что не смогли вовремя получить сообщение, ответить на него или дождаться ответа, а 14% добавили, что действующие ограничения не повлияли на их пользовательский опыт. Для сравнения, среди владельцев Android таких насчитывается втрое больше — 43%.

— В результате ограничения сказались не только на работе отдельных сервисов, но и на восприятии смартфона в целом. По оценкам каждого второго владельца iPhone, пользоваться устройством стало менее удобно (52%); среди пользователей Android негативный эффект отмечают вдвое реже — 25%, или каждый четвертый, — сообщает ВЦИОМ.

Также по итогам исследования зафиксировали, что практические неудобства сопровождаются и эмоциональной реакцией владельцев iPhone. 52% опрошенных признаются, что испытывают разочарование из-за потери удобного доступа к важным приложениям, 47% раздражает необходимость искать альтернативные способы использования привычных сервисов, а 40% переживают, что в будущем могут лишиться доступа к необходимым приложениям.

Последствия удаления российских приложений из App Store могут сказаться не только на текущем пользовательском опыте, но и на перспективах развития экосистемы Apple в России, считают специалисты ВЦИОМ.

— Каждый второй российский пользователь смартфонов испытывает недоверие к компании из-за удаления российских приложений. Примерно столько же полагают, что политика Apple по отношению к России в перспективе подтолкнет наших сограждан к переходу на Android. Большинство пользователей смартфонов скорее не стали бы рассматривать iPhone при следующей покупке из-за ограничений доступа к ряду российских приложений, — говорится в сообщении аналитического центра.