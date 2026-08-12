НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

6 м/c,

зап.

 749мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,00
EUR 95,78
Дерево придавило ярославца
Как купить идеальную квартиру
Будет ли видно затмение
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Компенсация после прилета БПЛА
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Экономика Россияне готовы перейти с айфона на андроид: что говорят результаты нового исследования

Россияне готовы перейти с айфона на андроид: что говорят результаты нового исследования

Это связано с ограничением доступа к отечественным приложениям в App Store

153
По оценкам каждого второго владельца iPhone, пользоваться им стало менее удобно, среди пользователей Android такой эффект отмечают только каждый четвертый | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUПо оценкам каждого второго владельца iPhone, пользоваться им стало менее удобно, среди пользователей Android такой эффект отмечают только каждый четвертый | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

По оценкам каждого второго владельца iPhone, пользоваться им стало менее удобно, среди пользователей Android такой эффект отмечают только каждый четвертый

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты нового исследования. В них отразили, как российские пользователи относятся к удалению сервисов из иностранных магазинов приложений.

В последнее время доступ российских пользователей к отечественным мобильным сервисам часто ограничивается со стороны App Store и Google Play. Об удалении таких приложений в той или иной степени знает 97% опрошенных владельцев смартфона: 72% хорошо осведомлены о недоступности некоторых программ на зарубежных площадках, еще 25% лишь слышали об этом без подробностей.

— При этом более половины владельцев смартфонов — 56% — считают действия иностранных компаний по удалению российских приложений скорее некорректными, — уточнили аналитики

Согласно исследованию: наиболее остро последствия удаления приложений из иностранных магазинов ощущают пользователи iPhone. Они вдвое чаще, чем пользователи Android, выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Самыми заметными для владельцев iPhone стали последствия работы уже установленных приложений. Почти две трети пользователей — 64% — перестали получать уведомления, еще 46% столкнулись с тем, что приложение перестало обновляться, а 42% опрошенных не смогли скачать нужное приложение.

Еще 39% сообщили, что не смогли вовремя получить сообщение, ответить на него или дождаться ответа, а 14% добавили, что действующие ограничения не повлияли на их пользовательский опыт. Для сравнения, среди владельцев Android таких насчитывается втрое больше — 43%.

— В результате ограничения сказались не только на работе отдельных сервисов, но и на восприятии смартфона в целом. По оценкам каждого второго владельца iPhone, пользоваться устройством стало менее удобно (52%); среди пользователей Android негативный эффект отмечают вдвое реже — 25%, или каждый четвертый, — сообщает ВЦИОМ.

Также по итогам исследования зафиксировали, что практические неудобства сопровождаются и эмоциональной реакцией владельцев iPhone. 52% опрошенных признаются, что испытывают разочарование из-за потери удобного доступа к важным приложениям, 47% раздражает необходимость искать альтернативные способы использования привычных сервисов, а 40% переживают, что в будущем могут лишиться доступа к необходимым приложениям.

Последствия удаления российских приложений из App Store могут сказаться не только на текущем пользовательском опыте, но и на перспективах развития экосистемы Apple в России, считают специалисты ВЦИОМ.

— Каждый второй российский пользователь смартфонов испытывает недоверие к компании из-за удаления российских приложений. Примерно столько же полагают, что политика Apple по отношению к России в перспективе подтолкнет наших сограждан к переходу на Android. Большинство пользователей смартфонов скорее не стали бы рассматривать iPhone при следующей покупке из-за ограничений доступа к ряду российских приложений, — говорится в сообщении аналитического центра.

Для российских интернет-пользователей смартфон давно стал незаменимым помощником. Перечень наиболее востребованных видов мобильных приложений показывает, что владельцы используют гаджеты преимущественно для финансовых операций (мобильный банк и платежные сервисы — 94%), общения (мессенджеры и социальные сети — 91%, электронная почта — 90%), получения государственных услуг (82%), шопинга (приложения для покупки и доставки товаров — 81%) и навигации (карты и навигаторы — 81%).

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем