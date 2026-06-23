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Страна и мир Ограничения на продажу бензина ввели в регионах — где начали действовать лимиты

Ограничения на продажу бензина ввели в регионах — где начали действовать лимиты

На автозаправках возник ажиотаж

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Водителям объявили о квотах на топливо | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВодителям объявили о квотах на топливо | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Водителям объявили о квотах на топливо

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Власти нескольких областей пошли на жесткие меры в вопросе реализации топлива. Рассказываем, где приостановили его продажи в неограниченных объемах.

В ряде российских регионов начали действовать квоты на заправку топливом. Запрет на продажу бензина сверх регламентированного объема установили в Омской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях.

В Омской области горючее разрешили заливать только в бак автомобиля. Наполнить канистру или другую емкость на местных АЗС не получится. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Вводятся ограничения по литражу: 40 л — бензин; 80 л — дизельное топливо. На трассовых АЗС: 40 л — бензин; 200 л — дизельное топливо. Для сжиженного углеводородного газа ограничений нет», — уточнил Хоценко в Telegram-канале.

В Саратовской области ввели лимит в 30 литров бензина на одну машину. Он будет действовать с 23 по 30 июня. Такая мера необходима для снижения ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке, объяснил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности», — подчеркнул Бусаргин в мессенджере MAX.

В Воронежской области с 23 июня на заправочных станциях сети «Лукойл» также введены временные ограничения на объем горючего. В городе водители смогут залить не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива за один раз. На трассах и загородных АЗС лимиты больше: 60 литров бензина и 200 литров дизеля. Такие меры приняты для поддержания баланса на рынке, сообщили в областном правительстве.

«На данный момент запас топлива АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Ситуация остается на контроле федерального центра, регионального правительства, УФАС и иных структур», — говорится в Telegram-канале правительства Воронежской области.

В Иркутской области по вопросам топлива власти перешли в «ручной режим работы», сообщил губернатор Игорь Кобзев. Главная задача — обеспечивать горючим пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы, сельхозтехнику, отметил руководитель в Telegram-канале. В регионе определят запасы бензина на ближайшие три месяца и передут эту информацию федеральным ведомствам для координации поставок. Отдельно помощь с поставками горюче-смазочных материалов решили оказать сельхозпроизводителям.

Аналогичная ситуация во Владимирской области. Лимитов нет, но действует приоритет в отпуске топлива. Он распространяется на автомобили экстренных и коммунальных служб, общественный транспорт, поставщиков продукции, мусороперевозчиков и сельхозтоваропроизводителей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Авдеев.

В течение последних дней в нескольких регионах России наблюдается нехватка топлива на автозаправках. Дефицит, например, возник в Крыму. Водители сталкиваются не только с проблемами при покупке бензина, но и с ощутимым ростом цен на него. АЗС переписали ценники в Москве и Подмосковье. Непростая ситуация с бензином сейчас в Ростовской области. Что происходит с автозаправками, объяснили в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Топливо Дефицит АЗС Автозаправка АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо
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