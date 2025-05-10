Под Ярославлем в промышленных масштабах начали выращивать орхидеи. Репортаж из теплиц

В России открылось первое производство орхидей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В начале апреля 2025 года в ярославском поселке Дубки состоялось открытие первого в России промышленного производства орхидей на базе тепличного комбината «Ярославский» группы компаний «Горкунов».

Мы побывали на производстве. В этом материале рассказываем, как в теплицах годами выращивают нежные растения, прежде чем они попадают на прилавки магазинов.

Как в теплицах выращивают орхидеи

Полный цикл выращивания орхидеи занимает до двух с половиной лет. Цветок выращивают из семечка. Сначала за ним ухаживают в лаборатории, потом его на шесть месяцев пересаживают в специальные контейнеры. Начальный этап роста длится около года. После этого растения пересаживают в горшки.

На каждом этапе важно контролировать микроклимат, уровень освещенности, систему полива и внесения удобрений.

Орхидея на начальном этапе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В горшке орхидеи растут около шести месяцев. Далее несколько месяцев растения охлаждают. Это нужно для того, чтобы орхидея пустила стрелу, на которой появляются цветки. Получается, в общей сложности орхидея растет около двух лет, прежде чем попасть на прилавок магазина.

Орхидеи вторые по популярности после роз

Орхидеями занялась компания «Горкунов». Много лет они выращивают розы и овощи в теплицах под Ярославлем. Зарево, которое разливается в небе над Ярославлем, исходит от тысяч ламп, установленных на производстве.

На предприятии контролируют рост растений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По данным сервиса «Контур.Фокус», группа компаний «Горкунов» образована 6 декабря 2017 года. Помимо ярославского тепличного комбината есть и другие: три в Новосибирске, в Алтае, в Крыму, в Смоленске — все входят в один холдинг. Генеральным директором является Борис Васильевич Горкунов. На конец 2024 года чистая прибыль компании составила 524,8 млн рублей.

«Около пяти лет назад мы решили, что будем выращивать орхидеи. Дальше начался процесс подготовки — изучение технологии и реализация. Строительство тепличного комплекса началось у нас около двух лет назад», — рассказала 76.RU руководитель цветочного отделения компании Светлана Горкунова.

Основная сложность, с которой мы столкнулись на этапе реализации — отсутствие технологии и специалистов. Светлана Горкунова руководитель цветочного отделения

На данный момент 98% срезанных и горшечных орхидей поступают в Россию из-за рубежа. Ярославская компания планирует обеспечить импортозамещение до 50% цветочной продукции к 2027 году. В год компания сможет выпускать до 2,5 миллиона орхидей.

Светлана Горкунова — жена основателя и руководителя группы компаний «Горкунов». эксперт в области цветочного производства и автоматизации процессов выращивания различных цветов России.

«Оптовая цена орхидеи от ГК „Горкунов“ составит от 600 до 800 рублей, прогнозируемая розничная цена — около 1200 рублей», — сообщили в компании.

За границу будем выходить только тогда, когда разговоры появятся. Здесь рынок пустой, практически всё иностранное, завозное. Как только заместим, тогда будем смотреть. Борис Горкунов основатель и руководитель группы компаний «Горкунов»

Борис Горкунов — основатель и руководитель группы компаний «Горкунов». В 2006 году основал компанию «Горкунов», занимающуюся развитием современных тепличных комплексов для производства овощных культур и горшечных роз.

Горшки перемешались по специальному механизму Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что думает эксперт

Мы спросили у российского биолога и агронома Михаила Воробьева, реально ли за пять лет наладить производство и продажу орхидей:

«То, что им удастся вырастить орхидеи, в этом я не сомневаюсь. Это не такая сложная задача, но другое дело, продвинуть ее на рынок и реализовать с достаточным количеством прибыли».

Специалист добавил, что орхидея известна среди любителей цветов, поэтому лучше производить ее на территории страны, чем закупать где-то.

«Раньше была такая политика: мы лучше будем продавать нефть, газ, а за полученные деньги закупать все, что нам нужно. Поэтому для развития производств не было стимулов», — добавил Михаил Воробьев.

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