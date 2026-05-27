Куда вложить 100 тысяч рублей, чтобы максимально заработать — эксперт дал простые советы

Россияне могут выбрать разные финансовые стратегии Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Если есть свободные 100 тысяч рублей, их можно не только сохранить, но и ощутимо приумножить. Существуют оптимальные варианты при минимальных рисках. Об этом рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

По словам эксперта, при горизонте в один год годовой депозит в крупном банке сейчас может приносить 10–12% годовых. Короткие вклады на 2–3 месяца с последующим продлением могут дать еще 1–3% сверху, уточнил Родин агентству «Прайм».

Если деньги не хочется фиксировать на вкладе, можно открыть накопительный счет. Ставки по ним доходят до 14% годовых, а при переходе между банками с приветственными бонусами доходность может быть еще выше. В этом случае со 100 тысяч рублей можно заработать примерно 10–14 тысяч рублей в год, причем с этой суммы не придется платить налог.

Еще один вариант — государственные облигации или ОФЗ. Сейчас долгосрочные бумаги Минфина могут приносить до 14,7%, однако срок до погашения у них нередко превышает 10 лет. Плюс ОФЗ в том, что облигацию можно продать в любой момент без потери начисленных процентов.

