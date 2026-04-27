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Экономика На карты начали поступать загадочные переводы — почему не нужно отправлять деньги обратно

На карты начали поступать загадочные переводы — почему не нужно отправлять деньги обратно

Транзакция незнакомцу может обернуться серьезными проблемами

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Банк имеет право приостановить использование карты, пока данные числятся в черном списке ЦБ | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUБанк имеет право приостановить использование карты, пока данные числятся в черном списке ЦБ | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Банк имеет право приостановить использование карты, пока данные числятся в черном списке ЦБ

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

Россияне стали замечать на своих счетах поступления от неизвестных. Перечисления обычно небольшие, но почти всегда за ними следует сообщение в мессенджерах с просьбой вернуть «ошибочный перевод». Это вовсе не невинная оплошность, а одна из новых уловок мошенников, которая может обернуться блокировкой всех карт и проблемой с банками.

«Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина „дропа“, то есть соучастника преступления. Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств», — об этом заявил эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

По сведениям РИА Новости, как только реквизиты клиента оказываются в базе Центробанка — а туда они попадают автоматически, если отправитель украденных денег написал заявление в полицию, — карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны.

Единственное верное решение в такой ситуации — позвонить в свой банк по официальному номеру, указанному на карте. Нужно сообщить о несогласованном поступлении средств и попросить инициировать процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя.

В прошлом году глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на одного человека до 20 штук, из одного банка — не более пяти карт. В конце декабря инициативу внесли в Госдуму вместе со вторым пакетом поправок по борьбе с кибермошенничеством.

В сентябре 2026 года начнет действовать ограничение по количеству карт на одного человека. Сначала ограничат количество карт в одном банке, а после и общее число «пластика» во всех кредитных организациях сразу.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Онлайн-переводы Мошенническая схема Дропперство Деньги
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Комментарии
5
Гость
27 апреля, 23:50
Ну уж нет, если деньги сами прислали - это пожертвование. Забудьте.
Гость
27 апреля, 08:30
переведите мне
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Гость
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