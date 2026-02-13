Экономика Эксперт Ключевую ставку опустили до 15,5%. Экономисты рассказали, на сколько еще ее могут снизить

Эксперты ответили, заметят ли россияне какие-то изменения от решения Центробанка

13 февраля Банк России снизил ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. Экономисты ответили Е1.RU, заметим ли мы на себе какие-то изменения от этого и до какого минимального уровня ставка может снизиться в 2026 году.

Еще год назад показатель составлял 21% — это был его исторический максимум. На первое заметное снижение — до 20% — Центробанк пошел только в июне 2025-го. Затем регулятор предпринял еще четыре шага по снижению ставки, опустив ее до 15,5%.

Финансовый управляющий Виталий Калугин считает, что эта тенденция может продолжиться только при условии, что весной не случится резкого скачка инфляции на фоне повышения налогов.

«Некоторые очень оптимистичные товарищи ждут ключевую ставку в 12% к концу года. Я же думаю, что мы можем допрыгнуть максимум до 13%. Это при том, если весной, после того как пойдет рост цен, основанный на повышении налогов и тарифов, мы опять не отпрыгнем вверх по инфляции.

Она и сейчас высокая, превышает все разумные пределы. Так что никаких желаний снижать ставку у ЦБ не было, но снизили просто, проявив добрую волю. Лично я в радикальное снижение ставки к концу года особо не верю», — прокомментировал Виталий Калугин.

Он добавил также, что снижение показателя всего на 0,5 процентных пункта к заметным изменениям в экономике не приведут.

Такого же мнения придерживается и доктор экономических наук, профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин.

«Никакого эффекта пока не будет. Ну будет кредит стоить не 22, а 21%. Что это изменит? Ощущать изменения мы начнем, когда ключевая ставка будет меньше 10%. Потому что именно такая ставка выходит на кредиты с приемлемой ценой. Пока что это просто демонстрация Центральным Банком своего намерения постепенно снижать ставку и ослаблять денежно-кредитную политику, чтобы не пропадал свет в конце тоннеля», — подчеркнул экономист.

Недавно в Банке России пришли к выводу, что уральцы стали реже брать кредиты. Это объяснили слишком высокими ставками. E1.RU изучил актуальные предложения банков и показал, сколько придется переплачивать, если сейчас оформить заем.

Все материалы про ключевую ставку мы собираем в специальном разделе.

Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Ключевая ставка Банк России Кредит Деньги Экономист
JayroslavMudryi

13 февраля, 21:18
США дали добро на поставки нефти из Венесуэлы в Индию-значит доллар взлетит!!
Гость
13 февраля, 16:05
Если еще чуть снизят, придется забирать деньги со своего вклада. И покупать валюту или тратить их
