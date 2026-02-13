ЦБ впервые в этом году принял решение по ключевой ставке: на каком она уровне

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 15,5%. Такое решение принял совет директоров банка на сегодняшнем заседании.

«Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 15,50% годовых. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году», — сказано в сообщении ЦБ по итогам заседания.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года, а инфляция составляла 9,52%. В первой половине 2025 года цены продолжали расти, что не давало ЦБ возможности снизить ставку.

Первый шаг в сторону послабления показателя сделали в июне 2025 года, когда инфляция начала показывать стабильное снижение. Тогда совет директоров ЦБ установил ключевую ставку на уровне 20%, а уже в июле снизил ее до 18%.

После этого постепенное снижение ключевой ставки продолжилось (в основном показатель снижался на 0,5 п.п) и к концу 2025 года, на последнем заседании Центробанк установил ее на уровне 16%.

Ожидается, что в течение 2026 года совет директоров ЦБ продолжит постепенно снижать ставку, если инфляция при этом будет падать. Согласно скорректированному трехлетнему сценарию ЦБ, показатель могут опустить до 13–15% в 2026 году и до 7,5–8% в 2027–2028 годах.