НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 758мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Известные ярославцы — о матче «Локомотива»
Что будет с ЯрГЭТ
Самое время купить квартиру
Ярославец на «Поле чудес»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Экономика Кризис-2026 ЦБ впервые в этом году принял решение по ключевой ставке: на каком она уровне

ЦБ впервые в этом году принял решение по ключевой ставке: на каком она уровне

Показатель постепенно снижали с прошлого года

1 923
Ключевая ставка держалась на уровне 16% с декабря 2025 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКлючевая ставка держалась на уровне 16% с декабря 2025 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ключевая ставка держалась на уровне 16% с декабря 2025 года

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 15,5%. Такое решение принял совет директоров банка на сегодняшнем заседании.

«Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 15,50% годовых. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году», — сказано в сообщении ЦБ по итогам заседания.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года, а инфляция составляла 9,52%. В первой половине 2025 года цены продолжали расти, что не давало ЦБ возможности снизить ставку.

Первый шаг в сторону послабления показателя сделали в июне 2025 года, когда инфляция начала показывать стабильное снижение. Тогда совет директоров ЦБ установил ключевую ставку на уровне 20%, а уже в июле снизил ее до 18%.

После этого постепенное снижение ключевой ставки продолжилось (в основном показатель снижался на 0,5 п.п) и к концу 2025 года, на последнем заседании Центробанк установил ее на уровне 16%.

Ожидается, что в течение 2026 года совет директоров ЦБ продолжит постепенно снижать ставку, если инфляция при этом будет падать. Согласно скорректированному трехлетнему сценарию ЦБ, показатель могут опустить до 13–15% в 2026 году и до 7,5–8% в 2027–2028 годах.

Подробнее о том, чего стоит ждать, в комментарии для Городских медиа рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ключевая ставка Банк России ЦБ Инфляция Эльвира Набиуллина
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
13 февраля, 13:40
Обесценивание народных денег идёт по плану? посмотрите на цены простейших пальмовых продуктов (других не продают)
Гость
13 февраля, 13:42
Вспоминаются работа за трудодни и облигации которыми выплачивали ЗП
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем