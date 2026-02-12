Прощай, водка? В России взлетели цены на крепкий алкоголь и пиво. Чего ждать дальше

Поможет ли рост цен на спиртное деалкоголизировать население? Источник: Мария Романова / Городские медиа

В России снова подорожали водка и другие спиртные напитки, причем достаточно ощутимо. Повышение цен стало официальным и заранее предсказуемым: государство корректирует правила игры, рынок аккуратно подстраивается, а потребитель расплачивается рублем. Станет ли это подорожание разовым эпизодом или лишь началом более длинной истории, MSK1.RU разбираемся вместе с экспертами.

Как дорожало спиртное в России в 2025 году

Алкоголь в России не становится дешевле, и Росстат это подтверждает. Весь прошлый год цены на него только росли вверх, и сильнее всего — на водку . Если смотреть на цены начала и конца 2025 года, то в среднем по России она подорожал с 794 до 862 рублей за литр, а на Дальнем Востоке и вовсе приблизилась к тысяче рублей.

Сильнее всего за год в цене прибавила водка Источник: Мария Романова / Городские медиа

Еще один лидер роста — коньяк . В среднем по России цена за год поднялась более чем на 100 рублей за литр и превысила 1600 рублей. Особенно дорогим он остается, как и водка, в Дальневосточном федеральном округе, где его цена уверенно приближается к 1900 рублям.

Цены на коньяк тоже выросли Источник: Мария Романова / Городские медиа

Вино отечественного производства дорожало не так сильно, и за год цена в России выросла примерно на 55 рублей за литр. Наиболее доступно оно в южных округах и Центральной России, а на Дальнем Востоке вино стоит почти в полтора раза дороже.

Подорожание вина по округам неравномерное Источник: Мария Романова / Городские медиа

Рост цен на игристые напитки в среднем составил около 40 рублей за литр. Самые низкие цены по-прежнему в Южном и Северо-Кавказском округах, а самые высокие — в центре и традиционно на Дальнем Востоке.

Игристые напитки сильнее всего подорожали в Сибири Источник: Мария Романова / Городские медиа

Меньше всего в России подорожало пиво — прибавка за год составила около 25 рублей за литр. Зато в процентном соотношении разница огромная! В центральных регионах повышение цен было не таким заметным, а вот за Уралом пиво за год стало ощутимо дороже. Дальний Восток снова впереди всей России, там средняя цена пенного перевалила за 240 рублей за литр.

В процентном соотношении пиво подорожало сильнее всего Источник: Мария Романова / Городские медиа

Получается, что регион проживания влияет на чек в магазине, и за последний год алкоголь заметно подорожал. Больше всего за год подорожала водка, рост составил около 13%. Хотя сервис мониторинга цен «Ценозавр» приводит несколько иные, чем у Росстата, данные — средняя цена пол-литра составляла в декабре 2025-го примерно 540 рублей вместо 862 за литр.

Водка (0,5 л) — прибавка 13,1%, средняя цена — 537 рублей;

виски (0,5 л) — прибавка 12,7%, средняя цена — 1120 рублей;

ром (0,5 л) — прибавка 12,7%, средняя цена — 976 рублей;

коньяк (0,5 л) — прибавка 11,2%, средняя цена — 1290 рублей.

вино (0,75 л) — прибавка 11%, средняя цена — 1243 рубля;

шампанское (0,75 л) — прибавка 9%, средняя цена — 1371 рубль;

джин (0,5 л) — прибавка 5,1%, средняя цена — 790 рублей.

Сильнее всего повышение ценников заметно у крепкого алкоголя — водка, виски и ром. Чуть спокойнее росли цены на вино и шампанское, а самым «сдержанным» оказался джин.

Январь — месяц подорожания

В 2026 году алкоголь в России продолжает дорожать как под давлением рыночных факторов, так и из-за повышения акцизов. Рост цен затронул практически весь ассортимент крепких и слабоалкогольных напитков, хотя темпы подорожания оказались неравномерными.

Больше всего прибавила в цене водка, за ней с отрывом следуют коньяк и ром. Шампанское и вино прибавили в цене умеренно, а вот стоимость виски и джина повысилась меньше всего.

В январе начался новый виток подорожаний Источник: Мария Романова / Городские медиа

«Эффект налога на налог »

За январским подорожанием алкоголя стоят сразу три фактора, которые вместе задают темп роста цен. Первый — индексация минимальных розничных цен.

«С 1 января 2026 года Минфин установил новые пороги, и ниже минимальных розничных продавать нельзя, что автоматически подтягивает весь ценовой сегмент», — объясняет MSK1.RU финансовый директор Егор Дружинин.

Второй фактор — уже упомянутый рост акцизов. Он включается в каждую бутылку как фиксированная сумма, и его рост напрямую транслируется в цену. И третий фактор — повышение НДС до 22%.

«Налог на добавленную стоимость начисляется на цену, в которую уже включен акциз. Возникает эффект налога на налог: каждый рубль роста акциза увеличивает и базу для НДС», — подчеркивает Егор Дружинин.

Цены на импортный алкоголь поражают воображение Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Судя по всему, подорожание алкоголя в январе — только начало. К концу года эксперты ожидают дальнейший рост цен на спиртное, и привычная бутылка водки, как и другие крепкие напитки, может стать еще дороже.

«Основные драйверы этого процесса — продолжающееся повышение акцизов, рост издержек производства и логистики, а также усиление контроля со стороны государства в целях снижения потребления алкоголя, — рассказала MSK1.RU маркетолог Екатерина Луговая. — Кроме того, тренды на здоровый образ жизни и снижение спроса на крепкий алкоголь могут подтолкнуть производителей к повышению цен».

После повышения акцизов в январе 2026-го в Москве взлетели цены на спиртное и алкоголь.