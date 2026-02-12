Прощай, водка? В России взлетели цены на крепкий алкоголь и пиво. Чего ждать дальше

В России снова подорожали водка и другие спиртные напитки, причем достаточно ощутимо. Повышение цен стало официальным и заранее предсказуемым: государство корректирует правила игры, рынок аккуратно подстраивается, а потребитель расплачивается рублем. Станет ли это подорожание разовым эпизодом или лишь началом более длинной истории, MSK1.RU разбираемся вместе с экспертами.
Как дорожало спиртное в России в 2025 году
Алкоголь в России не становится дешевле, и Росстат это подтверждает. Весь прошлый год цены на него только росли вверх, и сильнее всего — на водку. Если смотреть на цены начала и конца 2025 года, то в среднем по России она подорожал с 794 до 862 рублей за литр, а на Дальнем Востоке и вовсе приблизилась к тысяче рублей.
Еще один лидер роста — коньяк. В среднем по России цена за год поднялась более чем на 100 рублей за литр и превысила 1600 рублей. Особенно дорогим он остается, как и водка, в Дальневосточном федеральном округе, где его цена уверенно приближается к 1900 рублям.
Вино отечественного производства дорожало не так сильно, и за год цена в России выросла примерно на 55 рублей за литр. Наиболее доступно оно в южных округах и Центральной России, а на Дальнем Востоке вино стоит почти в полтора раза дороже.
Рост цен на игристые напитки в среднем составил около 40 рублей за литр. Самые низкие цены по-прежнему в Южном и Северо-Кавказском округах, а самые высокие — в центре и традиционно на Дальнем Востоке.
Меньше всего в России подорожало пиво — прибавка за год составила около 25 рублей за литр. Зато в процентном соотношении разница огромная! В центральных регионах повышение цен было не таким заметным, а вот за Уралом пиво за год стало ощутимо дороже. Дальний Восток снова впереди всей России, там средняя цена пенного перевалила за 240 рублей за литр.
Получается, что регион проживания влияет на чек в магазине, и за последний год алкоголь заметно подорожал. Больше всего за год подорожала водка, рост составил около 13%. Хотя сервис мониторинга цен «Ценозавр» приводит несколько иные, чем у Росстата, данные — средняя цена пол-литра составляла в декабре 2025-го примерно 540 рублей вместо 862 за литр.
Водка (0,5 л) — прибавка 13,1%, средняя цена — 537 рублей;
виски (0,5 л) — прибавка 12,7%, средняя цена — 1120 рублей;
ром (0,5 л) — прибавка 12,7%, средняя цена — 976 рублей;
коньяк (0,5 л) — прибавка 11,2%, средняя цена — 1290 рублей.
вино (0,75 л) — прибавка 11%, средняя цена — 1243 рубля;
шампанское (0,75 л) — прибавка 9%, средняя цена — 1371 рубль;
джин (0,5 л) — прибавка 5,1%, средняя цена — 790 рублей.
Сильнее всего повышение ценников заметно у крепкого алкоголя — водка, виски и ром. Чуть спокойнее росли цены на вино и шампанское, а самым «сдержанным» оказался джин.
Январь — месяц подорожания
В 2026 году алкоголь в России продолжает дорожать как под давлением рыночных факторов, так и из-за повышения акцизов. Рост цен затронул практически весь ассортимент крепких и слабоалкогольных напитков, хотя темпы подорожания оказались неравномерными.
Больше всего прибавила в цене водка, за ней с отрывом следуют коньяк и ром. Шампанское и вино прибавили в цене умеренно, а вот стоимость виски и джина повысилась меньше всего.
«Эффект налога на налог
»
За январским подорожанием алкоголя стоят сразу три фактора, которые вместе задают темп роста цен. Первый — индексация минимальных розничных цен.
«С 1 января 2026 года Минфин установил новые пороги, и ниже минимальных розничных продавать нельзя, что автоматически подтягивает весь ценовой сегмент», — объясняет MSK1.RU финансовый директор Егор Дружинин.
Второй фактор — уже упомянутый рост акцизов. Он включается в каждую бутылку как фиксированная сумма, и его рост напрямую транслируется в цену. И третий фактор — повышение НДС до 22%.
«Налог на добавленную стоимость начисляется на цену, в которую уже включен акциз. Возникает эффект налога на налог: каждый рубль роста акциза увеличивает и базу для НДС», — подчеркивает Егор Дружинин.
Судя по всему, подорожание алкоголя в январе — только начало. К концу года эксперты ожидают дальнейший рост цен на спиртное, и привычная бутылка водки, как и другие крепкие напитки, может стать еще дороже.
«Основные драйверы этого процесса — продолжающееся повышение акцизов, рост издержек производства и логистики, а также усиление контроля со стороны государства в целях снижения потребления алкоголя, — рассказала MSK1.RU маркетолог Екатерина Луговая. — Кроме того, тренды на здоровый образ жизни и снижение спроса на крепкий алкоголь могут подтолкнуть производителей к повышению цен».
