Кажется, инфляция ускоряется. Что ЦБ сделает с ключевой ставкой и может ли снова ее повысить с 16%

Эксперты стали всё чаще говорить о паузе в снижении ключевой ставки

2025 год россияне проводили под пятое подряд снижение ключевой ставки, но теперь эксперты стали всё чаще говорить о паузе. Вышедшие в январе - феврале макроданные совсем не радуют: цены с начала года уже выросли на 2,11%, хотя, по прогнозу Банка России, должно быть 4–5% за весь год, инфляционные ожидания граждан и бизнеса остаются высокими, а доллар болтается на уровне 76 рублей. Бюджет недобирает нефтегазовых доходов, и некоторые аналитики предполагают, что это выльется в дополнительные заимствования, а это плохо сказалось бы на инфляции.

Такое начало не укладывается в картину снижения ключевой ставки до 12% к концу года. «Фонтанка» спросила у экспертов, действительно ли всё так страшно и не готовиться ли нам, наоборот, к повышению «ключа».

Что происходит с инфляцией

Последние данные Росстата по индексу потребительских цен были опубликованы 5 февраля. По информации на 2 февраля, с начала 2026 года цены выросли на 2,11%. Всего за этот период вышло 4 недельных отчета, по которым можно проследить градацию прироста цен: 1,26%, 0,45%, 0,19%, 0,2%. Эффект повышения налогов налицо, и пока он еще не сошел на нет.

В частности, на 42,9% подорожали свежие огурцы и на 20,7% — помидоры, но у них это сезонное. Зимой на прилавки поступают овощи, выращенные в теплицах. Для отапливания и освещения теплиц требуется газ или электричество. Чем холоднее зима, тем больше затраты на энергоснабжение. А морозы в январе ударили сильные на большей части территории России.

Наблюдая всё это, аналитики, которых регулярно опрашивает Банк России, повысили свой прогноз инфляции на конец года с 5,1 до 5,3%. Для сравнения, в октябрьском прогнозе ЦБ стоит значение 4–5%. 13 февраля регулятор опубликует новый прогноз вместе с решением по ключевой ставке.

Что происходит с инфляционными ожиданиями

Инфляционные ожидания — это представления граждан о том, насколько вырастут цены за определенный период, на основе которых они принимают решения о том, что им делать со своими деньгами. Подробнее о том, что это вообще такое и как это влияет на экономику, «Фонтанка» писала здесь.

Инфляционные ожидания населения сейчас нестабильны и находятся на высоком уровне. Граждане оценивают наблюдаемую инфляцию в 14,5% и считают, что через год она будет на уровне 13,7%.

Плохая новость: это много. Хорошая новость: с декабря эти показатели не изменились. Скорее всего, они уже находятся на пике, к которому постепенно направлялись еще с октября 2025 года. Когда только стало известно о грядущем повышении НДС и других налогов, это начало закладываться в ожидания.

Ценовые ожидания предприятий в январе стали максимальными с апреля 2022 года. В исследовании ЦБ приняли участие 14,9 тысячи крупных, средних, малых и микропредприятий из разных отраслей. Они ожидают, что в следующие 3 месяца цены на их продукцию вырастут на 10,4%. Наиболее высокий рост цен закладывает торговля (9,8%), стройка (9,9%) и сфера услуг (10%).

Угрозы для бюджета

Опрошенные ЦБ аналитики также обновили свой прогноз среднего курса доллара на 2026 год. Если в декабре они ожидали курс 90,3 рубля за доллар, в феврале снизили оценку почти на 6% — до 85 рублей. При этом бюджет России на 2026 год сверстан из среднего курса 92,2 рубля за доллар.

Ранее эксперты говорили «Фонтанке», что ничего катастрофического в этом нет, поскольку курс доллара влияет на бюджет через нефтегазовые доходы, а зависимость от них снижается. Сейчас бюджет больше зависит от ненефтегазовых поступлений. К тому же параметры главного финансового документа страны можно скорректировать, а для покрытия дефицита есть резервы и выпуск государственных долговых бумаг.

При этом с нефтегазовыми доходами сейчас и правда всё неважно. Они зависят от цен на нефть, а российское сырье продается с большим дисконтом к стоимости нефти эталонной марки Brent из-за санкций. Компенсировать его можно было бы увеличением добычи нефти в стране и ее экспорта, но мировой нефтяной рынок так не работает. Нельзя просто так взять и увеличить добычу — за ее объемами следит межправительственная организация ОПЕК+. Она вряд ли будет идти на резкие шаги, когда цена Brent и так близка к отметке 60 долларов за баррель, сообщил «Ведомостям» гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.

В январе нефтегазовые доходы бюджета показали худший результат за последние 5,5 года (с 2020 года). Бюджет получил 393,3 миллиарда рублей и недополучил 17,4 миллиарда до запланированной суммы. В феврале Минфин прогнозирует снижение дополнительных нефтегазовых доходов еще на 209,4 миллиарда. Для компенсации из Фонда национального благосостояния (ФНБ) продадут золота и валюты на 227 миллиардов рублей.

Макроэкономический телеграм-канал MMI в связи с этим прогнозирует, что за год объем недополученных доходов может составить 3–3,5 триллиона рублей, что «полностью обнулит ФНБ», учитывая, что ликвидная часть фонда оценивается в 4 триллиона, а 600–700 миллиардов уйдет на инвестиции. Механизм, который предписывает при низких ценах на нефть продавать активы из ФНБ, а при высоких — наполнять фонд, называется бюджетным правилом. Авторы канала считают, что в нынешних условиях следует ждать отмены бюджетного правила и покрытия дефицита за счет дополнительного выпуска облигаций на 3–5 триллионов рублей.

«Бюджетная катастрофа сильно ограничивает возможности для смягчения ДКП в этом году (при сохранении прежних расходов бюджета). Даже небольшие доп. шоки (например, увеличение расходов) может подтолкнуть ЦБ к повышению ставки», — пишет канал в свойственном ему эмоциональном стиле.

«Всё меньше поводов для снижения ставки»

На фоне всего вышеперечисленного в макроэкономическом сегменте интернета всё чаще стали звучать мнения, что на первом заседании в 2026 году ЦБ сохранит ставку на уровне 16%. Хотя 2025 год закончили на позитиве с полной уверенностью, что снижение ставки продолжится, несмотря ни на что.

«Всё меньше поводов для снижения ставки ЦБ 13 февраля… Даже если недельные данные " слишком волатильные " », — написал в своем телеграм-канале профессор РЭШ Олег Шибанов.

«Мы всё более склоняемся к тому, что 13 февраля ставка останется неизменной… особенно если завтра выйдут сильные данные по ВВП», — пишет MMI.

Как раз кстати студию «Радио РБК» посетил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. В противовес словам аналитиков его речь звучала успокаивающе. Например, он заявил, что изменения цен за отдельно взятую неделю или даже месяц — «это не инфляция». Чтобы оценивать темпы роста цен, нужно смотреть более широкий контекст, предыдущие замеры за предыдущие периоды. Так, в ноябре и декабре 2025 года темпы прироста цен были низкими. Если учесть это, сейчас всё развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ, отметил он.

Сказать, действительно ли инфляция ускорилась, по его словам, можно будет после того, как Росстат выпустит данные об индексе потребительских цен за январь и эксперты оценят вклад устойчивых компонентов. А данные по приросту цен в январе статистическое ведомство выпустит только вечером 13 февраля — когда решение по ставке уже будет принято и опубликовано. Оценить, отразились ли все налоговые изменения в ценах, по словам зампреда ЦБ, можно будет после получения данных за февраль и март.

«Смотреть на данные за отдельно взятый месяц — обкрадывать себя в понимании этого самого мира», — повторил свою мысль Заботкин, отвечая на сходные вопросы об инфляционных ожиданиях.

Также он кратко высказал мнение о гипотетической возможности отмены или пересмотра бюджетного правила: «Я считаю, что это было бы ошибкой». Что дает понимание, какую позицию в обсуждении этого вопроса занимает ЦБ.

За неделю до заседания

Есть две основных точки зрения относительно того, какое решение на заседании 13 февраля примет ЦБ: сохранение 16% и продолжение символического снижения на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

«Мы видим сохранение возможностей для снижения ставки на ближайшем заседании на 50 б. п., до 15,5%. Перед ЦБ стоит задача сохранения достаточного уровня жесткости в условиях волатильной инфляции этого года. Во второй половине года, осенью, будет индексация тарифов. Нужно оставить пространство для торможения цикла снижения на осень», — считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Среди аргументов эксперт указывает на то, что летом инфляция будет снижаться и уйдет ниже 4% на фоне сезонного снижения цен и смещения индексации тарифов ЖКХ на осень. В апреле Минэк публикует обновленный макропрогноз, который ляжет в основу корректировки бюджетных параметров на второе полугодие 2026 года. В соответствии с ним ЦБ скорректирует свой прогноз 24 апреля. Рубль будет крепким весь первый квартал и, скорее всего, большую часть второго. Кредит в первом полугодии активно расти не будет, так как бюджет выплатил авансы и льготная ипотека сократится (в январе все, кто мог, уже взяли и поставили ипотечный рекорд).

При этом будет расти стоимость риска, экономика продолжит замедляться неравномерно, и предприятия из рыночного сегмента будут испытывать трудности в обслуживании долга. Здесь может повториться ситуация первой половины 2025 года, когда из-за кредитного риска ставку снизили в июне, хотя рынок ждал снижения осенью.

«На наш взгляд, снизить ставку сейчас — это вполне укладывается в понятие ЦБ ничего не менять до оценки влияния роста тарифов и налогов. То есть ЦБ не меняет подход к определению жесткости и не корректирует траекторию ставки, — отмечает Федоров. — В целом мы ожидаем монотонное снижение ставки на 0,5 процентного пункта на каждом заседании. Возможно, ЦБ ускорит снижение ставки в середине года и затормозит осенью».

Глава аналитического департамента инвестиционной компании «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает, что ЦБ займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%. Основная причина — неопределенность относительно того, насколько эффект повышения налогов заложен в цены.

«Наше мнение укрепилось после публикации обзора " О чём говорят тренды " накануне. В бюллетене говорится, что заметная реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые, в свою очередь, могут удлинить инерционный инфляционный " хвост " и замедлить дезинфляцию. Дальнейшее снижение инфляции к цели в 4% продолжит требовать сохранения жестких денежно-кредитных условий в экономике, что указывает на возможность пауз в цикле снижения ключевой ставки и ее сохранение на достаточно высоком уровне до конца года. Таким образом, Банк России дает достаточно жесткий сигнал о том, что снижение ставки будет происходить медленно и с паузами», — говорит эксперт.