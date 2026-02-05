Тепло в кредит: в Госдуме предложили новый способ оплаты коммуналки

Платежи можно будет растянуть на несколько месяцев, если инициативу одобрят Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Рассрочку по оплате отопления предложили предоставить социально уязвимым категориям граждан. Свою инициативу депутат Госдумы Дмитрий Гусев изложил в обращении вице-премьеру Марату Хуснуллину.

«Предлагаем рассмотреть целесообразность внесения изменений в целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев пропорционально на каждый месяц отопительного сезона для пенсионеров и многодетных семей», — говорится в письме.

При этом граждане сохранят право полностью оплатить услугу в любой момент без ограничений. Такая мера, по мнению депутата, поможет восстановить социальную справедливость.

Часть расходов на ЖКУ можно компенсировать. Однако такая опция доступна не всем. Кому положена такая поддержка, можно почитать в нашем материале. Также россияне имеют право на перерасчет платы за горячую воду, если ее температура не соответствует установленным нормативам. Как это сделать, можно почитать по ссылке.