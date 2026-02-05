Тепло в кредит: в Госдуме предложили новый способ оплаты коммуналки

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Возможность привычного расчета сохранят

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Платежи можно будет растянуть на несколько месяцев, если инициативу одобрят | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПлатежи можно будет растянуть на несколько месяцев, если инициативу одобрят | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Платежи можно будет растянуть на несколько месяцев, если инициативу одобрят

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Рассрочку по оплате отопления предложили предоставить социально уязвимым категориям граждан. Свою инициативу депутат Госдумы Дмитрий Гусев изложил в обращении вице-премьеру Марату Хуснуллину.

«Предлагаем рассмотреть целесообразность внесения изменений в целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев пропорционально на каждый месяц отопительного сезона для пенсионеров и многодетных семей», — говорится в письме.

При этом граждане сохранят право полностью оплатить услугу в любой момент без ограничений. Такая мера, по мнению депутата, поможет восстановить социальную справедливость. 

Часть расходов на ЖКУ можно компенсировать. Однако такая опция доступна не всем. Кому положена такая поддержка, можно почитать в нашем материале. Также россияне имеют право на перерасчет платы за горячую воду, если ее температура не соответствует установленным нормативам. Как это сделать, можно почитать по ссылке.

С марта 2026 года россияне начнут платить за ЖКУ в другое время. Крайний срок оплаты квитанций перенесли на пять дней вперед — с 10-го числа каждого месяца на 15-е. Это поможет избежать просрочек и пеней, особенно тем, кому зарплата приходит позже. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Коммуналка Отопление Дмитрий Гусев Рассрочка
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Комментарии
22
Гость
5 февраля, 19:11
А в Думе не запромили справку из банков,сколько не плательшиков кредитов ?Может решить вопрос и обязать Упр.Компании обязать поставить приборы учета тепловой энергии в домах,а то бещ счетчиков берут в 2 раза больше за отопление ,чем со счетчиками Хватит кормить бизнос,пора о людях подумать,почему этот закон отменили,о обязательном установке приборов учета. 2001г- 2009г
Гость
5 февраля, 16:11
Тепло в кредит что дальше
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