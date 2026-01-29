НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -20

5 м/c,

с-в.

 750мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,27
EUR 91,30
Пробки в Ярославле
ПСБ: главные события года
Выделили землю под садик или школу
Духота в автобусах
Где отдохнуть зимой по-русски
Летучая в Бразилии
Коммунальное ЧП в области
Поиск новых перевозчиков
Девушка выпала с балкона
Экономика Одно слово — и ваши деньги «заморожены». Чего нельзя делать при переводе средств

Одно слово — и ваши деньги «заморожены». Чего нельзя делать при переводе средств

Список ключевых фраз — ловушек

279
Переводы между физлицами стали тщательнее проверять | Источник: Юлия Кашкина / Е1.RUПереводы между физлицами стали тщательнее проверять | Источник: Юлия Кашкина / Е1.RU

Переводы между физлицами стали тщательнее проверять

Источник:

Юлия Кашкина / Е1.RU

Пользователям банковских приложений стоит внимательнее относиться к полю «Сообщение получателю» при переводе денег. Невинная, на первый взгляд, фраза может стать причиной дополнительной проверки или даже блокировки операции. Об этом предупреждает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Автоматический анализ и растущие риски

Все российские банки обязаны соблюдать законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Специальные системы в автоматическом режиме анализируют каждое сообщение, сопровождающее перевод.

«То, что вы там напишете, очень важно», — подчеркивает Александр Хаминский.

Статистика подтверждает серьезность ситуации: по данным Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физлицами проходят углубленные проверки. При этом в 2024 году доля операций, заблокированных именно из-за комментариев, выросла на 15%.

Главная опасность

Основная причина блокировок — не шутки или запрещенная тематика, а фразы, указывающие на ведение бизнеса с использованием личной карты. Массовая практика приема платы за товары и услуги на карты физлиц противоречит правилам: личные счета не предназначены для предпринимательской деятельности.

«В стоп-лист комментариев должны войти такие слова, как „оплата услуг“, „оплата за товар“, „заказ“, „аренда“ и любые другие, которые позволяют трактовать ваш перевод как коммерческий», — поясняет эксперт в беседе с «Прайм».

Как себя обезопасить 

Чтобы гарантированно избежать проблем и вопросов со стороны банка, юрист дает универсальный совет: поле «Сообщение получателю» лучше оставлять пустым. Всю необходимую информацию безопаснее передать через SMS или мессенджер уже после завершения транзакции.

Блокировки из-за мошенничества

Временные ограничения доступа к счетам и картам граждан носит уже не точечный характер. Из-за риска мошенничества финансовые организации ввели специальную систему анализа. Они проверяют не личность клиента, а его транзакционную активность:

  • частоту операций;

  • суммы;

  • типы получателей;

  • резкие изменения привычного финансового поведения;

  • активные покупки на маркетплейсах;

  • переводы между своими счетами.

Проблемы могут возникнуть и при переводах самому себе. Операцию могут блокировать, если она вызывает сомнения и кажется мошеннической. Как себя вести в такой ситуации, можно почитать в нашем материале

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Перевод Блокировка Банковская карта Комментарий
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
52 минуты
Наличными и только наличными!!! пока ещё дышать не запретили
Гость
29 минут
Просто не надо деньги переводить непонятным людям. И соблюдать элементарные ограничения. к примеру, не снимать сразу в банкомате больше 200 тысяч. Даже с ограничениями это удобнее наличных. пользуюсь картами с 2008, неудобства испытываю очень редко.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Рекомендуем