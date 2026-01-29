Одно слово — и ваши деньги «заморожены». Чего нельзя делать при переводе средств

Пользователям банковских приложений стоит внимательнее относиться к полю «Сообщение получателю» при переводе денег. Невинная, на первый взгляд, фраза может стать причиной дополнительной проверки или даже блокировки операции. Об этом предупреждает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Автоматический анализ и растущие риски
Все российские банки обязаны соблюдать законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Специальные системы в автоматическом режиме анализируют каждое сообщение, сопровождающее перевод.
«То, что вы там напишете, очень важно», — подчеркивает Александр Хаминский.
Статистика подтверждает серьезность ситуации: по данным Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физлицами проходят углубленные проверки. При этом в 2024 году доля операций, заблокированных именно из-за комментариев, выросла на 15%.
Главная опасность
Основная причина блокировок — не шутки или запрещенная тематика, а фразы, указывающие на ведение бизнеса с использованием личной карты. Массовая практика приема платы за товары и услуги на карты физлиц противоречит правилам: личные счета не предназначены для предпринимательской деятельности.
«В стоп-лист комментариев должны войти такие слова, как „оплата услуг“, „оплата за товар“, „заказ“, „аренда“ и любые другие, которые позволяют трактовать ваш перевод как коммерческий», — поясняет эксперт в беседе с «Прайм».
Как себя обезопасить
Чтобы гарантированно избежать проблем и вопросов со стороны банка, юрист дает универсальный совет: поле «Сообщение получателю» лучше оставлять пустым. Всю необходимую информацию безопаснее передать через SMS или мессенджер уже после завершения транзакции.
Блокировки из-за мошенничества
Временные ограничения доступа к счетам и картам граждан носит уже не точечный характер. Из-за риска мошенничества финансовые организации ввели специальную систему анализа. Они проверяют не личность клиента, а его транзакционную активность:
частоту операций;
суммы;
типы получателей;
резкие изменения привычного финансового поведения;
активные покупки на маркетплейсах;
переводы между своими счетами.
Проблемы могут возникнуть и при переводах самому себе. Операцию могут блокировать, если она вызывает сомнения и кажется мошеннической. Как себя вести в такой ситуации, можно почитать в нашем материале.