Одно слово — и ваши деньги «заморожены». Чего нельзя делать при переводе средств

Переводы между физлицами стали тщательнее проверять Источник: Юлия Кашкина / Е1.RU

Пользователям банковских приложений стоит внимательнее относиться к полю «Сообщение получателю» при переводе денег. Невинная, на первый взгляд, фраза может стать причиной дополнительной проверки или даже блокировки операции. Об этом предупреждает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Автоматический анализ и растущие риски

Все российские банки обязаны соблюдать законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Специальные системы в автоматическом режиме анализируют каждое сообщение, сопровождающее перевод.

«То, что вы там напишете, очень важно», — подчеркивает Александр Хаминский.

Статистика подтверждает серьезность ситуации: по данным Ассоциации российских банков, около 22% переводов между физлицами проходят углубленные проверки. При этом в 2024 году доля операций, заблокированных именно из-за комментариев, выросла на 15%.

Главная опасность

Основная причина блокировок — не шутки или запрещенная тематика, а фразы, указывающие на ведение бизнеса с использованием личной карты. Массовая практика приема платы за товары и услуги на карты физлиц противоречит правилам: личные счета не предназначены для предпринимательской деятельности.

«В стоп-лист комментариев должны войти такие слова, как „оплата услуг“, „оплата за товар“, „заказ“, „аренда“ и любые другие, которые позволяют трактовать ваш перевод как коммерческий», — поясняет эксперт в беседе с «Прайм».

Как себя обезопасить

Чтобы гарантированно избежать проблем и вопросов со стороны банка, юрист дает универсальный совет: поле «Сообщение получателю» лучше оставлять пустым. Всю необходимую информацию безопаснее передать через SMS или мессенджер уже после завершения транзакции.

Блокировки из-за мошенничества

Временные ограничения доступа к счетам и картам граждан носит уже не точечный характер. Из-за риска мошенничества финансовые организации ввели специальную систему анализа. Они проверяют не личность клиента, а его транзакционную активность:

частоту операций;

суммы;

типы получателей;

резкие изменения привычного финансового поведения;

активные покупки на маркетплейсах;

переводы между своими счетами.