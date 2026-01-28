13-я пенсия и повышение выплат каждые три месяца: в Госдуме придумали, как помочь пенсионерам в 2026 году

Помимо этого, в Госдуме хотят ввести ежеквартальную индексацию пенсий Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России предлагают ввести дополнительные выплаты для всех пенсионеров. Речь идет о 13-й пенсии. Подробнее об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

«13-я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции», — считает парламентарий.

Предполагается, что к Новому году каждый пенсионер в России получит доплату в размере страховой пенсии по старости, но не ниже его 1,5 прожиточного минимума. В 2026 году эта сумма составит 24 тысячи 432 рубля.

В преддверии праздников многие пенсионеры сталкиваются с нехваткой средств, ведь им тоже хочется порадовать себя и своих близких подарками. По словам Миронова, на это направлено и другое предложение депутатов — о ежеквартальной индексации пенсий.

«Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца… Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13-й пенсии», — подытожил парламентарий в разговоре с РИА Новости.