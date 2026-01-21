Что будет с ценами, рублем и доходами? Эксперты — о российской экономике в 2026 году

Эксперты дали прогнозы на 2026 год Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Российская экономика пережила очередной год в условиях проведения СВО. Санкции до сих пор не сняли, люди продолжают сберегать деньги, а рубль так и не рухнул. Многое в 2026 году будет зависеть от геополитики. Наши коллеги из 72.RU поговорили с экспертами о том, что ждет российскую экономику.

Что будет с российской экономикой в 2026 году?

Максимальная неопределенность, которая будет зависеть только от геополитики, — такой прогноз дает в разговоре с обозревателем 72.RU Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм».

«Горизонт примерно того, что будет происходить без каких-то продвижений, понятен. Плюс-минус то же самое, что было в 2025 году: где-то усиление санкций, национализации, подвижки в плане фискальных дел, пересчеты ориентиров по курсу доллара и стоимости барреля», — предполагает собеседник.

По его предположению, позитив может пойти, когда решится вопрос о мирном соглашении. При этом он сомневается, что стоит ждать глобальных положительных сдвигов конкретно в 2026 году. Компании, которые уходили из России, будут возвращаться с большой опаской на фоне национализации и через посредников, что отразится на отпускных ценах товаров, продуктов и услуг, добавляет Кричевский.

«Крайне маловероятно, что условно на следующий день после подписания мирового соглашения все стадом побегут обратно в Россию. Мы все понимаем, что этого не будет. По прикидкам, среднее время возврата компаний на полноценную работу будет от трех месяцев до полугода. И то если будет на это политическая воля. Причем с обеих сторон», — считает собеседник.

Эксперт рассматривает два варианта.

«Глобально получается две развилочки: либо всё заканчивается в 2026 году, причем в идеале, конечно, пораньше, либо не заканчивается, и мы двигаемся плюс-минус так же, как и в 2025 году», — констатирует Кричевский.

Что будет с рублем? Здесь мнения разделились

Собеседники высказали разные прогнозы относительно судьбы рубля в 2026 году. Константин Селянин, кандидат экономических наук, предполагает, что для социального спокойствия рублю не дадут рухнуть.

«Наверное, будет к концу 2026 года в этом сценарии не 80, а 90, к примеру. Все спокойно воспримут. Если вернутся к наполнению бюджета опять-таки за счет девальвации, это будут пресловутые 110–120–130», — говорит экономист.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, думает, что нацвалюта продолжит свое укрепление.

«Я считаю, что укрепление рубля в этой ситуации является необходимым. И оно возможно в силу того, как ведется сейчас торговля. Все бюджетные правила, искусственное ослабление рубля — этим всем, насколько я понимаю, в 2025 году уже не занимались», — рассуждает эксперт.

Если доллар окажется в зоне 70−75, было бы неплохо, продолжает Колташов. Если курс вообще не изменится, будет в районе 80, то это можно считать положительным результатом, добавил экономист.

Кричевский думает, что к концу года стоимость доллара будет в районе 90 рублей, а при наступлении чего-то сверхъестественного может превысить отметку в 100.

«Если из более-менее вменяемых цифр выходить, то я бы сказал, что в районе 85−90 он к концу года будет точно. Если прилетит что-то прям сверхъестественное, то, конечно, там будет глобальный пересмотр и мы можем запросто улететь за 100, — предполагает Кричевский.

Что с ключевой ставкой?

Центральный банк с лета прошлого года задал тренд на снижение ключевой ставки. За это время он опустил показатель с 21% до 16%. Эксперты предполагают, что тенденция продолжится.

«Есть сменившийся тренд на снижение. Его тормозить, скорее всего, не будут. Тем более ЦБ считает, что инфляцию удалось обуздать. К этому тоже есть вопросы, но пусть это будет так. По „ключу“ — 12−13% к концу года, я думаю, будет. В худшем случае — 13%, в лучшем — где-то 12%−11,5%. Если не будет каких-то жестких „черных лебедей“. Если будут, то можем запросто опять к 20% улететь», — говорит Кричевский.

Центральный банк намерен снижать ставку дальше, но показывает, что будет делать это медленно, говорит Колташов. Он не исключает, что к лету показатель будет порядка 15%.

«У нас сейчас 16% после двух снижений по полпроцентному пункту. Такой же темп Центральный банк и возьмет, несмотря на то, что его активно уговаривали аналитики и промышленники в течение как минимум второй половины 2025 года снижать ставку активнее, быстрее, нормализовать кредиты, в результате дать дополнительные стимулы промышленности. Президент сказал, что это государственная политика и умышленно пошли на то, чтобы ставку держать высокой», — отмечает Колташов.

Эксперт поясняет: идет аккумуляция денежных расходов правительства в форме сбережений людей. Колташов объясняет это тем, что много денег по линии военных расходов заливается в экономику, но нужно, чтобы они шли не на повседневное потребление, а на накопление и потом покупку недвижимости.

«У ЦБ есть, судя по всему, план изменить поведение россиян, перевоспитать их — из французских аристократов сделать пуритан. Россиян долго приучали к тому, что неважно, сколько зарабатываешь, ты должен тратить значительно больше. Для этого есть кредитная карточка, микрофинансовые организации, потребительские кредиты, еще можно взять в кредит автомобиль и жилье. Когда наберешь кредиты и если не обанкротился — молодец. А теперь разбирайся. Таких ситуаций у нас десятки миллионов», — рассуждает он.

В первой модели поведения, продолжает экономист, подразумеваются только траты без накоплений. Она, уверяет собеседник, зашла в тупик, как в истории всегда и происходило, в частности с русским дворянством после отмены крепостного права.

Другая модель поведения предполагает, что надо покупать всё на свои деньги и копить.

«Высокая ставка нужна, чтобы люди копили деньги на депозитах. И это на данном этапе тормозит продажи на рынке недвижимости и строительный сектор, из-за чего он выл весь 2025 год», — добавил экономист.

Что подорожает?

Кричевский говорит, что всё. По его словам, фискальная спираль будет давить дальше. Каждое звено производства накрутит процент на отпускную цену, чтобы не терять маржинальность.

«Подорожает вообще всё. Достаточно сильно это отразится на автомобилях, технике, потому что утильсбор. И во всём остальном, где будет вводиться утильсбор. А он будет вводиться еще на импортные товары. Они тоже подорожают», — добавил Кричевский.

Цены будут соответствовать официальной инфляции, говорит Константин Селянин. Это значит, поясняет он, реальная инфляция снизится.

«Товары продолжат дорожать, но значительно медленнее, чем дорожали в предыдущие годы», — предположил экономист.

Что будет с зарплатами и доходами?

Им не из чего расти, констатирует Селянин. Он поясняет это следующим образом. Раньше драйвером был спрос со стороны военной промышленности и необходимость к растущим зарплатам приспосабливать гражданские производства. Теперь этого нет. По его мнению, сейчас невозможно значимо и резко увеличивать зарплаты в военном производстве или бюджетникам, значит, продолжает он, нет необходимости расти зарплатам в других сферах.

«Заработные платы будут расти на уровне официальной инфляции — чуть выше или чуть ниже. Но реально доходы населения, покупательная способность будут снижаться», — добавил Селянин.

Номинальные доходы россиян будут расти дальше, прогнозирует Василий Колташов, но в той же самой диспропорции, в которой находятся. По его словам, это касается тех, кто нужен, кого мало, например инженеры, доставщики.

«Почему доставщики так резко стали зарабатывать на фоне всех остальных? Потому что сделка заключается в текущем режиме. Если вы не будете им платить текущую рыночную цену, то завтра у вас их не будет. А во многих других сферах, где люди трудятся, им можно зарплату не повышать годами. И пусть они попробуют найти себе другое место, думает наниматель», — говорит экономист.

Ждать ли повышения налогов?

Эксперты предполагают, что в России может вырасти налог на недвижимость. Такой прогноз дают Селянин и Кричевский.