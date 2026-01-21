«Сумма не имеет значения». В России — «эпидемия» массовых блокировок карт и счетов. Что делать клиентам

О том, что карта заблокирована, многие узнают в самый неподходящий момент Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Российские банки только в начале 2026 года заблокировали 2–3 миллиона карт и счетов физических лиц. Речь идет о картах и счетах обычных граждан, переводивших средства третьим лицам, пополнявших свои счета на маркетплейсах или совершавших привычные операции, которые банки признали подозрительными без явных признаков мошенничества.

Цифра примерно в 10 раз больше, чем до этого блокировалось за месяц: прежде банки фиксировали порядка 330 тысяч блокировок переводов ежемесячно. Такая динамика вызвала волну жалоб клиентов, которые не получают четких объяснений причин блокировки и алгоритма ее снятия.

Дело в том, что с 1 января 2026 года вступил в силу новый приказ Банка России, который удвоил число критериев подозрительных операций с 6 до 12, говорит MSK1.RU член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Согласно этому документу, если перевод отвечает хотя бы одному из признаков мошеннической операции, банк обязан приостановить транзакцию на два дня или отказать в проведении операции с использованием платежных карт, системы быстрых платежей (СБП) или электронных денежных средств.

Такие меры призваны уменьшить потери клиентов от мошенников и защитить финансовую систему, но на практике они приводят к ситуации, когда простые граждане сталкиваются с ограничениями без ясных оснований.

Чтобы понять контекст усиления контроля, важно обратиться к официальной статистике.

В третьем квартале 2025 года (годовой статистики пока нет) банки предотвратили 28,5 миллиона попыток мошеннических операций, но при этом злоумышленникам всё же удалось успешно провести 460,1 тысячи мошеннических операций на сумму 8,2 миллиарда рублей.

Эффективность защиты растет: по данным всё того же Центробанка, в 2025 году лишь один из 146 переводов мошенникам оказывается успешным, тогда как за год до этого показатель был значительно хуже.

Есть риски для добросовестных клиентов

«Блокировки карт и счетов происходят всё чаще, при этом банки не дают четких разъяснений по причинам блокировки. Это вызывает правовую неопределенность у клиентов: люди не понимают, по каким именно параметрам система сочла их операцию подозрительной. Клиент не получает алгоритма восстановления доступа, банку проще перенаправить запрос в ЦБ, чем дать развернутую информацию», — объясняет MSK1.RU юрист Наталия Потапова, которая специализируется по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов.

Она говорит, что проблемы возникают и у тех, кто отправлял средства на карту третьего лица, и у тех, кто просто несколько раз подряд пополнял свой счет на маркетплейсе. Под блокировку попадают и крупные, и мелкие переводы. Сумма не имеет значения, банк вправе отклонить перевод даже на 100 рублей, говорит юрист.

«Блокировка может последовать при нетипичном поведении клиента, например при слишком частых переводах, необычных суммах или аномальном времени перевода», — объясняет Потапова.

Система будет настраиваться еще полгода

«Меры работают, вопрос пока лишь в их точности. Алгоритмы антифрод-систем настроены максимально жестко: лучше перестраховаться, чем пропустить настоящих мошенников. Эта логика оправдана с технической точки зрения, но может создать ряд проблем обычным людям», — говорит Валерий Тумин.

Он считает, что ситуация временная и нормализуется в течение полугода. Системы «отсева» подозрительных операций будут дообучаться на реальных данных, отсеивая ложные срабатывания, говорит эксперт. Центробанк уже обязал банки с августа 2025 года раскрывать конкретные правовые основания для блокировок, а с октября крупные банки внедрили в приложения специальную кнопку для оперативной связи с пострадавшими от мошенников, напоминает Тумин.

Полезные советы от юриста

Ну а пока, выходит, работает старый принцип: помоги себе сам. Юрист Наталия Потапова делится с читателями MSK1.RU секретами, как не попасть под блокировку, если ты добропорядочный клиент: