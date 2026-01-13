Кто-то пухнет от голода, а кто-то от денег? Почему в кризис богачи становятся еще богаче: список олигархов

Дуров известен всему миру Источник: Lex Fridman / YouTube

2025 год стал для крупнейших российских бизнесменов неожиданно успешным с точки зрения роста капитала. Несмотря на санкционное давление и «прыжки» курса рубля, совокупное состояние самых богатых россиян с начала года увеличилось почти на $ 19 миллиардов, подсчитал MSK.1.RU на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index. И не только в России, но и в мире.

В рейтинг вошли 500 самых богатых людей планеты (с состоянием больше $ 7 млрд), среди них 20 относятся к России. Суммарно их капитал составляет $ 334 млрд.

Россия — шестая страна в мире по совокупному капиталу миллиардеров, несмотря на все санкции. Правда, из российских миллиардеров есть только один — Павел Дуров, который достиг поистине глобального масштаба.

С начала года состояние «плюсовых» российских миллиардеров выросло на $ 33,7 млрд. Но были и те, кто оказался в «минусе» (их семеро: Михаил Фридман, Дмитрий Рыболовлев, Леонид Федун, Андрей Мельниченко, Владимир Потанин, Владимир Лисин, Вагит Алекперов), они суммарно потеряли $ 15 млрд. Но всё равно чистый итог составил $ 18,7 млрд.

Кстати, в рейтинге есть единственная россиянка — это Татьяна Ким (бывшая Бакальчук), владелица Wildberries с состоянием почти $ 8 млрд. За год оно выросло почти на $ 600 млн, если верить Bloomberg Billionaires Index.

Почему богатые стали еще богаче, журналист MSK1.RU спросил у экспертов.

Кризис — естественная среда для большого капитала

«Увеличение благосостояния состоятельных бизнесменов во время экономической турбулентности — это уже закономерность, доказанная не одним кризисом. Для большинства населения кризис означает рост цен на товары первой необходимости, которые в структуре расходов среднестатистической семьи могут занимать от 50 до 90% доходов. У богатых эти траты составляют минимальную долю, поэтому они гораздо меньше зависят от инфляции.

Кроме того, состоятельные люди, как правило, являются владельцами бизнеса и привыкли быстро адаптироваться к новым вызовам. В отличие от среднего класса, они могут оперативно перераспределять расходы и менять стратегии.

Существенную роль играет и наличие диверсифицированного инвестиционного портфеля, который позволяет зарабатывать даже в кризис. А свободный капитал открывает новые ниши и возможности для тех, кто мыслит стратегически и способен трансформировать бизнес под ситуацию», — считает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Санкции не остановили бизнес, но изменили его логику

«Санкции усложнили доступ к зарубежным рынкам капитала, но не отменили экономическую активность внутри страны, лишь изменив ее структуру. Крупные бизнесы адаптировались, перенаправив экспорт в страны Азии и усилив внутренние операции, что позволяет сохранять прибыльность. Ограниченные возможности тратить средства за рубежом подтолкнули владельцев капитала инвестировать в российские активы — недвижимость, предприятия, инфраструктуру. Это также поддерживает рост состояний», — говорит бизнес-аналитик Виталий Лавринович.

Двигателем роста состояний стал «сырьевой» фактор

«Обратите внимание, что в лидерах по приросту — бизнесмены, связанные с металлами и добычей. Рост мировых цен на золото, серебро, платину и палладий поддержал экспортеров на фоне промышленного спроса и дефицита поставок.

Экспортно-ориентированные бизнес-модели оказались устойчивыми: поставки были перенаправлены в Азию, прежде всего в Китай и Индию. Валютные доходы смягчили эффект санкций.