«Сколько денег вы заработали за всю жизнь?» Как в 2026 году накопить на достойную старость

Когда твоя пенсионная стратегия — это не брокерский счет, а пятисотрублевки с базара Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Пенсия — тема, которую большинство из нас старается не трогать до последнего. Кажется, что это где-то далеко, что всегда можно «начать позже», что старость наступает внезапно у других. Одно известно наверняка: пособие от государства маленькое, и после выхода на пенсию уровень жизни человека существенно просядет. Журналист MSK1.RU узнала у экспертов, как избежать провала в доходах и накопить на безбедную старость.

Как рассчитывается пенсия

Если россиянин, например, получает 60 тысяч рублей в месяц , то работодатель отчисляет 22% — это 13,2 тысячи рублей ежемесячно, или 158,4 тысячи рублей в год. Вычисляем будущую пенсию по формуле: пенсия = (баллы × 145,69 ₽) + 8907,7 рубля. Ежегодно человек получает 3,58 пенсионного балла. За 15 лет — 53,75 балла. Всего работающий перечислит государству 2,376 миллиона рублей и пенсия выйдет 16 738 рублей в месяц .

«В идеальном варианте пенсионный капитал нужно формировать с самого раннего периода трудовой деятельности, — считает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Да, это будут мелкие суммы, но постепенно всё даст результат, если подобрать эффективные инструменты. Лучше начинать заботиться о пенсионных накоплениях хотя бы лет за 20, но сформировать достойные суммы можно, даже если начать за 5 лет до пенсии».

Копите на старость смолоду Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Помимо небольших сумм будущей пенсии, эти деньги неизбежно обесцениваются с учетом инфляции и с течением времени.

«Сегодняшние 100 рублей и 100 рублей через 40 лет — это разные суммы. Поэтому, чтобы обеспечить себе достойную старость, нужно инвестировать в любом случае, — подчеркивает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Стратегия из прошлого, просто откладывать и хранить наличные, сейчас не работает, потому что деньги с годами теряют ценность, продукты и жизнь дорожают».

С чего начать планирование

Первый шаг — начать вести личный бюджет. Без точных цифр мы живем в иллюзиях: кажется, что у нас всё под контролем, пока не видим реальную картину. Стоит хотя бы месяц фиксировать доходы и расходы, и вы обязательно обнаружите финансовые «черные дыры». Это может быть кофе навынос, импульсивные покупки на маркетплейсах, подписки на ненужные сервисы или заказы роллов через день «просто потому, что хочется». Маленькие единичные траты складываются в тысячи, и именно они чаще всего мешают копить.

Следующий шаг — понять свою разницу между доходами и расходами. Именно она — источник вашего финансового роста. Доходы могут увеличиваться, но если вместе с ними растут и расходы, уровень благополучия остается прежним. Поэтому ваша цель — увеличивать эту разницу и направлять ее в накопления.

Когда вы поймете, куда уходят деньги, можно переходить к следующему уровню — оценке активов и обязательств. Сколько у вас уже накоплено? Что можно продать или конвертировать в деньги? Это не только банковские счета и недвижимость, но и машина, дача, даже ценные украшения. Это ваш личный капитал, и важно знать его реальную стоимость.

«Есть и упражнение „со звездочкой“: попробуйте посчитать, сколько денег вы заработали за всю жизнь — по справкам, банковским выпискам, депозитам. А потом сравните: сколько из этой суммы осталось в активах? — подсказывает экономист и основатель школы финансовой грамотности PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе. — Если меньше 30%, значит, всё остальное вы просто „проели“. Такое осознание может быть неприятным, но именно оно часто становится мощным мотиватором действовать иначе».

Как накопить на достойную старость

Классический и надежный вариант — недвижимость . Идеально, если есть возможность приобрести две квартиры: одну для жизни, вторую — чтобы иметь пассивный доход. В аренду можно сдавать не только жилье, но и гараж или парковочное место. Купить небольшую недвижимость можно за несколько лет до выхода на пенсию — и не обязательно в своем городе. Сегодня многие онлайн-ресурсы позволяют дистанционно заключать сделки и управлять собственностью.

«Пенсионеры освобождены от уплаты налога на один объект имущества. Если в собственности несколько объектов одного вида, например два гаража, надо выбрать только один, к которому применится льгота», — напоминает консультант по финансам и налогам Светлана Вохмянина.

Другой вариант — банковские депозиты . Они могут частично компенсировать инфляцию: вы храните деньги и при этом получаете проценты. Часто ставки лишь немного догоняют рост цен или даже отстают от него, но это всё равно помогает сбережениям не таять слишком быстро.

Чтобы не поддаваться соблазну потратить накопления, лучше открыть сберегательные счета в нескольких банках, например один для повседневных нужд, а еще два-три — строго для накоплений. Их можно пополнять, но не снимать с них деньги. Часть средств можно хранить в валюте. Это базовые и понятные инструменты, которые используют многие.

«Работающий человек может откладывать 10–15% от дохода на вклад. Если взять зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, то за 3 года можно отложить от 360 тысяч рублей + процент вклада, — заявляет Светлана Вохмянина. — Также женщины по достижении 55 лет и мужчины по достижении 60 лет имеют право воспользоваться накопительной частью пенсии и уже использовать ее для инвестиции, акций или облигаций, чтобы приумножить эту сумму».

Еще один вариант — подключиться к программам лояльности банков, например использовать кешбэк . Многие банки уже возвращают часть потраченного рублями — эти деньги тоже можно направлять на увеличение финансовой подушки. При обычных ежемесячных тратах может накапливаться до 5 тысяч рублей, а иногда случаются и особенно удачные выплаты.

«Есть и более сложные варианты — для опытных инвесторов. Кто-то покупает золото или коллекционные монеты, кто-то — антиквариат или цифровые активы, — подсказывает Рута Абрамова. — Здесь важно хорошо разбираться в вопросе, чтобы не потерять средства. То же самое относится к акциям и облигациям: это вложения в конкретные компании, которые требуют постоянного анализа и внимания».

