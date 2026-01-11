НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

вос.

 747мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Почему падает рождаемость
«Умные решения»
Афиша на 11 января
Объединение больниц
Чек-лист важных обследований
Актеры, застрявшие в пробке
Ребенок остался без инсулина
Экономика Долги обернутся потерей имущества: при какой сумме приставы его отберут

Долги обернутся потерей имущества: при какой сумме приставы его отберут

Арест наложат даже при мизерной задолженности

167
Несмотря на арест, человек может добровольно погасить задолженность | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНесмотря на арест, человек может добровольно погасить задолженность | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Несмотря на арест, человек может добровольно погасить задолженность

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если ваш долг превышает три тысячи рублей, то это повод забеспокоиться. Председатель общественного совета при ФССП Владимир Гуреев предупредил, что в таком случае у должника могут изъять имущество.

«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество по общему правилу возможно от этой суммы», — сообщил он в разговоре с РИА Новости.

При этом, несмотря на арест, человек может добровольно погасить задолженность. Изъятое имущество вернут, если к тому времени оно не будет реализовано в рамках исполнительного производства.

Если же должник не погасил долг добровольно, то, помимо суммы задолженности, он будет обязан оплатить и исполнительский сбор в 12% от подлежащей взысканию суммы.

А из-за размера долга в 10 тысяч рублей, в том числе по алиментам, вам могут запретить выезд за границу. Такие ограничения вводят в случае, если должник не выполняет требования по исполнительному документу в срок. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Долг Пристав ФССП Арест Имущество
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем