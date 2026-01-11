Долги обернутся потерей имущества: при какой сумме приставы его отберут

Несмотря на арест, человек может добровольно погасить задолженность Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если ваш долг превышает три тысячи рублей, то это повод забеспокоиться. Председатель общественного совета при ФССП Владимир Гуреев предупредил, что в таком случае у должника могут изъять имущество.

«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество по общему правилу возможно от этой суммы», — сообщил он в разговоре с РИА Новости.

При этом, несмотря на арест, человек может добровольно погасить задолженность. Изъятое имущество вернут, если к тому времени оно не будет реализовано в рамках исполнительного производства.

Если же должник не погасил долг добровольно, то, помимо суммы задолженности, он будет обязан оплатить и исполнительский сбор в 12% от подлежащей взысканию суммы.