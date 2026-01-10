Продукты, ЖКУ, квартиры и машины — цены вырастут на всё. Невеселый прогноз на 2026 год

Новый год часто приносит не только надежды на лучшее, но и определенные экономические перемены: множество привычных вещей дорожает, и более глобальные покупки, возможно, придется отложить. Власти поднимут НДС, акцизы на алкоголь и сигареты, увеличат утильсбор, а еще дважды проиндексируют тарифы ЖКУ.
Давайте разберемся, какие именно изменения в ценах ждут нас в 2026 году.
Недвижимость
По итогам 2025 года цены на новостройки в России выросли на 6,9%. Эксперты прогнозируют продолжение роста цен в 2026 году.
При постепенном снижении ключевой ставки (сейчас она на уровне 16%) ожидается умеренный рост цен на уровне инфляции. Однако при более активном снижении ставки до 12–13% к середине 2026 года возможен рост цен до 18–20% за год.
По мнению эксперта по инвестициям в недвижимость юга России Евгения Ткачева, существует риск резкого скачка цен на квартиры не в начале, а в конце 2026 года. Это связано с тем, что застройщики в полной мере ощутят рост дополнительных издержек. При этом, несмотря на избыток предложения на рынке, цены на новые проекты продолжат расти.
Ткачев отмечает, что среднегодовой рост цен в существующих проектах в текущих условиях не превысит 10%. Аналогичную динамику ожидают и на вторичном рынке. Интересно, что даже снижение спроса на треть за последний год существенно не повлияло на стоимость недвижимости.
Эксперты объясняют это особенностями современного маркетинга: застройщики практикуют схему «скидки на накидку», когда сначала искусственно завышают цену на 10 000 рублей за квадратный метр, а затем делают скидку примерно в 8000 рублей. В результате среднегодовой рост цен не превышает 10–12%, и такой же показатель прогнозируется на 2026 год.
ЖКУ
Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году пройдет в два этапа: в январе и октябре.
Первая индексация (январь):
фиксированный рост по всей стране — 1,7%, связан с повышением НДС на 2%.
Вторая индексация (октябрь):
размер повышения зависит от региона;
максимальное увеличение в Ставропольском крае — 22%;
в Москве — 15% (прибавка 1000–1070 рублей за однокомнатную квартиру);
минимальный рост ожидается в Кировской области, Хакасии и Чукотском АО — около 8%;
в большинстве регионов — в диапазоне 9–12%.
Эксперты отмечают, что такая дифференцированная индексация учитывает местные особенности предоставления коммунальных услуг в каждом регионе.
В среднем по стране рост тарифов составит около 18%.
Как вырастут тарифы в регионах:
Архангельская область, Кузбасс, Смоленская область — 12%;
Алтайский край — 10%;
Приморский край — 9,2%;
Самарская, Волгоградская область и Псковская области — 9,4%;
Воронежская, Нижегородская, Ивановская и Ульяновская области — 9,9%;
Краснодарский край, Костромская и Свердловская области — 9,6%;
Удмуртия, Пермский край, Мурманская область, ЯНАО, Красноярский край, Саха (Якутия) — 15%;
Омская и Иркутская области — 13%;
Татарстан — 13,4%;
Курганская область — 12,4%;
Рязанская, Челябинская и Ярославская области — 14%;
Башкирия, Чувашия, Новосибирская область и ХМАО — 10,7%;
Оренбургская область — 12,5%;
Тульская и Ростовская области — 9,8%;
Саратовская область — 11,1%;
Томская область — 9%;
Тюменская область — 17,2%.
Авто
Авторынок России демонстрирует признаки грядущего подорожания автомобилей: производители начали сокращать скидки и повышать цены на отдельные модели.
Основные факторы роста цен:
ослабление рубля (курс доллара около 80–85 рублей);
повышение утильсбора.
Важные даты изменений:
с 1 декабря начали действовать новые ставки для автомобилей мощнее 160 л. с. Утильсбор для них стал прогрессивным: диапазон мощности разделен на сегменты по отметкам 160 л. с., 190 л. с., 220 л. с., 250 л. с., 280 л. с. и так далее до 500 л. с.;
для автомобилей мощнее 160 л. с. увеличенные ставки действуют даже при ввозе их для частного использования;
для электромобилей и последовательных гибридов увеличенные ставки действуют начиная с мощности 80 л. с. В этом случае берется не пиковая мощность, а так называемая 30-минутная, которая в 2–3 раза ниже максимальной (указывается в ЭПТС);
с 1 января 2026 года утильсбор вырастет для всех категорий автомобилей, и для машин мощнее 160 л. с. ставки будут увеличены повторно (несмотря на декабрьскую наценку);
в ряде случаев ставки утильсбора станут запретительными. Например, даже при частном ввозе дизельного Kia Sorento с января придется отдать 2,364 млн рублей, а общий таможенный платеж (с учетом возросшего НДС) составит 3,364 млн. Это в полтора раза выше стоимости автомобиля в Южной Корее.
Эксперты отмечают, что особенно значительное влияние на цены окажет изменение системы утильсбора, которое затронет 68% импортируемых новых автомобилей с мощностью более 160 л. с.
Алкоголь
С 1 января 2026 года в России произошло значительное повышение акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия.
Новые ставки акцизов:
крепкий алкоголь (более 18%): повышение на 11,4% — с 740 до 824 рублей за литр;
алкоголь менее 18%: рост до 165 рублей (сейчас 148 рублей);
столовое вино: рекордное повышение на 31% — с 113 до 148 рублей за литр;
игристые вина: увеличение на 28% — с 125 до 160 рублей за литр;
пиво: рост до 33 рублей за литр (сейчас менее 30 рублей);
сигареты: повышение с 2945 до 3278 рублей за тысячу штук.
Текущая динамика цен за последний год показывает:
максимальный рост у пива — 17,72%;
столовое вино подорожало на 13,4%;
коньяк — рост на 12,5%;
игристые вина — увеличение на 11,6%;
сигареты показали минимальный рост — 7,37%.
По мнению экспертов, повышение акцизов приведет к пропорциональному росту розничных цен. Генеральный директор Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич отмечает, что увеличение минимальных цен неизбежно потянет за собой весь ценовой диапазон продукции.
Электроника
Технологический сбор в размере до 5000 рублей будет введен с 1 сентября 2026 года на всю ввозимую в Россию технику: смартфоны, ноутбуки и планшеты. Средства пойдут на развитие отечественной микроэлектроники. Новый сбор негативно повлияет на стоимость товаров, так как продавец, скорее всего, возложит издержки на покупателей.
Мировой кризис на рынке полупроводников усугубляет ситуацию. Главные производители памяти (Samsung, Micron, SK Hynix) сократили производство, что привело к резкому росту цен. Особенно сильно подорожали:
SSD-накопители;
оперативная память (рост на 100–180%);
видеокарты.
Введение технологического сбора приведет к существенному росту цен на технику, считает основатель компании STRATMARK Виктория Шатнёва.
По ее расчетам, каждый рубль увеличения себестоимости из-за сбора трансформируется в четыре рубля розничной цены. Таким образом, предполагаемый рост цен для потребителей может составить 20–30%, несмотря на то что сам сбор оценивается в 4%.
Производители будут вынуждены оптимизировать процессы и снижать себестоимость, чтобы сохранить привлекательность цен для покупателей. При этом эксперт подчеркивает необходимость баланса между ценой и качеством продукции.
Отечественные производители также не смогут существенно снизить цены, так как большинство компонентов для российской техники производится за рубежом, что создает косвенные издержки.
Особенно сильный рост ожидается на ноутбуки, смартфоны среднего сегмента, видеокарты и оперативную память.
НДС
С нового года НДС повысится на 2% — с 20 до 22%. Этот показатель влияет на цены в общем.
НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.
Льготная ставка НДС 10% сохранится. В числе товаров первой необходимости, налог на которые не поднимут:
основные продукты питания;
лекарства и медицинские изделия;
товары для детей;
периодические печатные издания и книги;
племенные сельскохозяйственные животные.
Но некоторые товары исключат из списка льготных. Так, реализацию молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, спредов, сливочно-растительных топленых смесей начнут облагать НДС по общей ставке 22%.
Лимит доходов, при котором предприниматели на УСН и ПСН обязаны переходить на уплату НДС, будет снижаться постепенно: до 20 млн рублей в 2026 году, до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей начиная с 2028 года.
Конечным плательщиком НДС являются потребители и покупатели товаров и услуг. Все остальные участники цепочки — от импортера или производителя до продавца — лишь передают друг другу этот налог, закладывая его в стоимость, которая по итогу раздувается.
Как же подготовиться к этим изменениям? Лучше планировать крупные покупки заранее и следить за акциями. Также стоит присмотреться к альтернативным вариантам и более доступным аналогам товаров длительного пользования.
Помните: зная о предстоящих изменениях, легче к ним подготовиться. Не нужно паниковать, но и игнорировать эти тенденции не стоит — лучше заранее продумывать свой бюджет и планы покупок.