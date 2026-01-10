Продукты, ЖКУ, квартиры и машины — цены вырастут на всё. Невеселый прогноз на 2026 год

По итогам 2025 года цены на новостройки в России выросли на 6,9%. Эксперты прогнозируют продолжение роста цен в 2026 году.

При постепенном снижении ключевой ставки (сейчас она на уровне 16%) ожидается умеренный рост цен на уровне инфляции. Однако при более активном снижении ставки до 12–13% к середине 2026 года возможен рост цен до 18–20% за год.

По мнению эксперта по инвестициям в недвижимость юга России Евгения Ткачева, существует риск резкого скачка цен на квартиры не в начале, а в конце 2026 года. Это связано с тем, что застройщики в полной мере ощутят рост дополнительных издержек. При этом, несмотря на избыток предложения на рынке, цены на новые проекты продолжат расти.

Ткачев отмечает, что среднегодовой рост цен в существующих проектах в текущих условиях не превысит 10%. Аналогичную динамику ожидают и на вторичном рынке. Интересно, что даже снижение спроса на треть за последний год существенно не повлияло на стоимость недвижимости.

Эксперты объясняют это особенностями современного маркетинга: застройщики практикуют схему «скидки на накидку», когда сначала искусственно завышают цену на 10 000 рублей за квадратный метр, а затем делают скидку примерно в 8000 рублей. В результате среднегодовой рост цен не превышает 10–12%, и такой же показатель прогнозируется на 2026 год.