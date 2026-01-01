«Не вывозим ни зарплаты, ни аренды»: бьюти-мастера заявили о кризисе в индустрии — клиентки не тратят деньги

Многие отказываются от маникюра Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сделать ресницы, брови, маникюр, сходить к парикмахеру и не только — многие представительницы прекрасной половины человечества перед Новым годом ходили по бьюти-студиям, чтобы встретить праздник в полной готовности. И каждая любительница салонов красоты знает, что на декабрь нужно записываться заранее. Но, похоже, не в этом году. Социальные сети завалены жалобами сотрудниц сферы красоты на падение количества клиентов. Это может быть одним из признаков кризиса. Корреспондент NGS.RU поговорила с мастерицами и узнала, как к новой тенденции относятся экономисты.

«Простите, но оно того не стоит»

Видео в TikTok, на котором блогер под ником karaksinalife рассказывает о массовых жалобах мастериц бьюти-индустрии, собрало больше тысячи комментариев. На видео девушка говорит, что видит в этом тревожный звоночек. Ведь многие отказываются от походов в салоны красоты, потому что у них не хватает денег. Но причина может быть и в тренде на «натуральность», из-за которой многие отказались от наращенных ресниц или длинных ярких ногтей.

Жалобы появились в социальных сетях Источник: karaksinalife / TikTok

В комментариях мнения разделились. Девушка под ником Anna рассказала, что ее мастерица подняла стоимость маникюра на 600 рублей.

«Простите, но оно того не стоит. Это не базовая необходимость, чтобы такие деньги тратить», — добавила девушка.

«Правда не понимаю, почему люди рассуждают, что просадка в бьюти-индустрии — это потому, что все выбирают натуральную красоту. Это имеет место быть, но не в таком масштабе. Меня пугает тот факт, что люди преподносят реальный кризис под маской натуральности», — поддерживает пользователь под ником Тот Самый Таролог.

Некоторые комментаторы говорят, что стало жалко времени и захотелось отказаться, кто-то не видит смысла в этом, а кто-то просто решил делать маникюр дома.

В комментариях отписались люди и из других сфер деятельности. Они рассказали, что такие «просадки» касаются не только бьюти-сферы. Снижение количества клиентов заметили мастера по пирсингу, массажисты и кондитеры.

«Новые люди приходят только через знакомство»

Люди стали реже ходить к парикмахерам Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жительница Новосибирска Анастасия занимается парикмахерским искусством с 2000 года. Она работала как в салонах красоты, так и на себя. Парикмахер признает, что в работе, конечно, есть сезонность. Но есть и тенденции на рынке за последние годы.

После коронавируса Анастасия работала «свободным художником», как она говорит. Во время пандемии у частных мастеров был приток клиентов, так как салоны были закрыты. Количество «постоянников» в это время выросло.

«С весны 2021 года началось совершенно непонятное. Весной люди снимают шапки. Перед тем как женщина снимает шапку, естественно, она должна привести в порядок свои волосы. Обычно на апрель–март записывается много клиентов. В 2021 году их было меньше. Меньше настолько, что у меня ушел один из мастеров», — делится Анастасия.

Летом всё пришло в норму, и мастера заработали в том же режиме. А с весны 2022 года снова начался спад. Как объясняет Анастасия, люди просто не хотели заниматься волосами, ни у кого не было сил.

«Они просто находились в глухой депрессии. Потом вроде бы расшевелились, но вот эта цикличность, с которой люди приходят, она несколько изменилась», — отметила парикмахер.

Как объясняет мастер, блондинка в среднем подкрашивает корни раз в полтора месяца. Но сейчас это время растянулось до 3–4 месяцев. Раньше клиентка приходила шесть раз в год, теперь же это по три раза в год.

«Количество клиентов не изменилось, но из-за того, что они приходят реже, общий вал сократился. В 2024 году лето просто ознаменовалось тотальным фолом. Настолько всё было плохо, что я продала студию, потому что мы не вывозили ни зарплаты, ни аренды», — вспоминает мастер.

Параллельно с этим растут цены на парфюмерию и косметику. Анастасия работает с российскими брендами, и с 2020 года цены выросли в два раза. Раньше баночка пудры стоила 600, а теперь 1200 рублей.

«Ценник мы подняли, но незначительно, потому что, как только мы начинаем поднимать ценник, по закону рынка наблюдается отток людей. Куда уже наблюдать отток, когда нечем платить аренду?» — задается вопросом Анастасия.

В этом году осень была тихая, как говорит она. Но это сезонное явление.

«Декабрь у меня стабильный. Мне сложно говорить, как у других мастеров, потому что у меня колоссальный стаж и люди по 10 лет обслуживаются. Они наполняют всегда декабрь и июнь. Сказать, что их меньше, не могу. Новые люди приходят только через знакомство. Реклама перестала работать», — рассказала Анастасия.

Отток клиентов есть, делает вывод парикмахер, но пока не такой большой. Но потянуть салон Анастасия бы уже не смогла.

Еще несколько мастериц, которые пожелали остаться анонимными, подтвердили отток людей. Одна из мастеров занимается маникюром уже около 3–4 лет.

«Заметила, в последний год-полтора многие сняли ногти, но есть и те, кто ушел к другим мастерам, снятие связано либо с трендами, либо нехваткой денег, ну или просто надоело», — добавила мастерица.

При этом в октябре — декабре все ее постоянные клиенты были на месте.

«Возможно, просочилось замедление экономики»

Отказ от некоторых процедур может говорить об изменении в экономике Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Некоторые посетительницы салонов красоты тоже заметили изменения в бьюти-сфере. По словам клиентки салонов красоты Анны, записаться к некоторым в декабре стало проще. У нее в начале месяца резко изменились планы, и пришлось поменять время визита.

«Не можешь в 19 часов? Пожалуйста, приходи в 20. Или завтра, в любое время. При этом ситуация неравномерная: маникюрный мастер, у которой достаточно демократичный ценник, записывает людей так же плотно, как и всегда. Куда более дорогой парикмахер — очень просто и быстро. Бровистка с ценником примерно +50% к среднему — на завтра-послезавтра. Ощущение, что чем дороже специалист, тем сильнее он потерял в клиентах», — рассуждает собеседница.

Некоторые же говорят, что к востребованным мастерам как не было мест, так и нет. Мария рассказала, что ходит к одному и тому же парикмахеру уже много лет и приходится подстраиваться под график мастера.

«Запись к ней расписана на три месяца вперед, если хочешь удобное время, например в выходной или в будни после работы. И можно добавить, что, конечно же, перед Новым годом и к парикмахеру, и к другим мастерам тяжело очень было записаться, потому что всё равно ажиотаж. И зачастую я стараюсь не участвовать в этом, потому что нет острой необходимости сходить на маникюр или ламинирование ресниц именно перед праздником, когда весь город стоит в пробках. Поэтому я хожу на многие процедуры уже после праздничной суеты», — отмечает Мария.

Другие же посетительницы честно признаются, что дело в деньгах. Екатерина отказалась от маникюра из-за слишком высоких цен.

«Я практически отказалась от того, чтобы делать ногти, потому что выходит накладно для бюджета. За несколько тысяч рублей сидеть пару часов на жестком стуле, чтобы прошел месяц и снова нужно было платить эти деньги? Из постоянных услуг оставила только коррекцию бровей, а остальное уже по возможности», — говорит Екатерина.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари считает, что по снижению числа клиентов в бьюти-индустрии судить о кризисе нельзя. Он предположил, что, возможно, это связано с лимитами по кредитным картами или другими финансовым проблемами.

«Возможно, просочилось какое-то замедление экономики, и очень жалко, что необязательными расходами оказались расходы на женскую красоту», — посчитал экономист.

По его информации, в макростатистике пока нет информации, что доходы населения снижаются.