Просрочки в десятки триллионов. Как российский бизнес оказался в долговой петле

Российский бизнес встречает Новый год с долговой яме. И это не преувеличение, а объективные цифры. К октябрю доля компаний и ИП, допустивших просрочку по кредитам, достигла 24% — это рекордный уровень. Более 700 тысяч фирм и предпринимателей были должны по кредитам, причем каждый четвертый должник (171 тысяча) не смог своевременно обслуживать свои обязательства перед банками. С начала 2023 года доля таких компаний выросла вдвое.

Безостановочно растет и абсолютный объем просроченных платежей. Сумма задержанных выплат по корпоративным кредитам уже осенью приблизилась к 3 трлн рублей. Это более чем на 7% выше показателя 2024 года. А годовые показатели наверняка будут еще хуже.

Причем компании продолжают судорожно набирать кредиты. По данным Центробанка, к концу третьего квартала совокупная задолженность компаний по кредитам превысила 80 трлн рублей. Опять-таки по итогам года наверняка будет еще больше. Насколько — даже страшно представить. Кстати, наибольший годовой прирост корпоративной задолженности зафиксирован на Северном Кавказе — почти на треть (плюс 29%) всего за три квартала.

Владимир Путин во время итоговой прямой линии обещал поддержку бизнесу, когда к нему обратился владелец пекарни из Подмосковья Денис Максимов с вопросом о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.

Как отметил Путин, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.

«Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. …Производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать. Обещаю вам, что этот вопрос, безусловно, будет перед правительством поставлен», — сказал российский лидер. Что ж, бизнесменам только остается уповать на какую-то милость со стороны государства, пока ситуация не радует.

«Растут выплаты, налоги… Нужно занимать всё новые средства»

«Действительно, долги бизнеса растут, в основном из-за высочайшей ключевой ставки. То есть стоимость обслуживания долгов возрастает. Бизнес вынужден перекредитовываться, потому что денег не хватает и просто для того, чтобы отдавать, нужно занимать всё новые, новые, новые средства», — говорит MSK1.RU инвестиционный банкир Евгений Коган. По его словам, рост корпоративного долга по кредитам может быть также следствием инфляции.

В целом же существует два сценария. Первый — бизнес развивается, и поэтому должен брать кредиты на развитие. Второй — новые кредиты нужны, чтобы покрыть предыдущие.

«Поэтому надо смотреть не на абсолютные цифры размера долгов, а на свободный денежный поток бизнеса: отношение долга к активам, к продажам. У нас же долги бизнеса растут, а выручка — не особо. Не очень ситуация с операционной прибылью, с чистой прибылью — из-за того, что растут опять же процентные выплаты, и одновременно с этим растут и налоги! Так что, естественно, наш бизнес чувствует себя хуже! Не будем снижать ключевую ставку, будет еще тяжелее бизнесу, будет банкротиться», — мрачно описывает ситуацию Коган.

«Льготные кредиты, выйдя из-под контроля, разгоняют инфляцию»

Чуть более оптимистичен, нежели Коган, другой экономист — ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. В беседе с MSK1.RU он отметил, что рост задолженности бизнеса сам по себе не является угрозой для экономики. Куда большая проблема — увеличение просроченных платежей.

По его словам, в так называемой «красной зоне» (просрочка свыше 90 дней) находится примерно 4% от общей кредитной задолженности. Причем наиболее остро проблема просрочки стоит для малого и среднего бизнеса.

Отдельно эксперт указал на проблему льготного кредитования. Поскольку чрезмерная любовь государства к таким программам поддержки бизнеса в итоге сыграет дурную шутку: «Льготное кредитование — это ведь всегда взнос дополнительных денег в экономику, и денег достаточно дешевых. А если этот процесс выходит из-под контроля, то этот фактор только усиливает инфляционное давление, разгоняет инфляцию. И значит, непосредственно влияет на материальное положение граждан».

Большим риском Масленников называет «концентрацию кредитов». «Есть проблема концентрации кредитов на крупнейших заемщиках, которые могут подставить в силу своего дефолта банк, и начнется эффект домино, и сыпаться будет финансовый сектор».

Именно поэтому, отмечает Масленников, ситуация находится под постоянным контролем Центробанка: «Он обеспокоен ситуацией нарастания вот этих самых проблемных долгов». И в 2027 году будут введены ограничения предельной доли кредитов на одного крупного заемщика. То есть компания не сможет набрать слишком много ссуд. По сути, это калька с точно такой же системы, которая давно действует для граждан, Центробанк ведь давно завинчивает гайки на рынке кредитования «физиков». Получится ли с «юриками»?!