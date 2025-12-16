Сделают паузу? Эксперты ждут снижения ключевой ставки — сбудутся ли прогнозы

Центральный банк 19 декабря проведет заседание по ключевой ставке Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Центральный банк в пятницу продолжит снижать ключевую ставку. В этот раз до 16% либо до 15,5%. Такие прогнозы дают опрошенные эксперты. Собеседники обращают внимание на снижение инфляции быстрее, чем это прогнозировал Центробанк, и на ряд других факторов. О них — в материале 72.RU.

Ждут снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в «Цифра брокер». Такой прогноз они дают на фоне благоприятной траектории инфляции, которая складывается потенциально даже лучше прогноза Банка России.

«Тем не менее регулятор продолжает акцентировать внимание на множестве разовых и временных факторов, поэтому излишне радоваться складывающейся траектории по инфляции не стоит, а сохранять жесткость стоит, особенно в свете предстоящего роста налогов. Вместе с тем формируются признаки нормализации ситуации на рынке труда, остается благоприятной обстановка в сегменте кредитования», — говорит Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер».

Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ, также отмечает, что консенсус-прогноз ориентирован на снижение ключевой ставки до 16%. Сам он считает допустимым снизить еще больше — до 100 базисных пунктов. В качестве аргумента он называет снижение инфляции с опережением прогноза Центрального банка.

С одной стороны, говорит Попов, движение к цели ЦБ по инфляции идет с опережением планов, с другой — экономика требует вполне допустимой поддержки в виде смягчения денежно-кредитных условий.

«Кроме того, регулятору стоит учитывать, что первый квартал года традиционно является наиболее слабым с точки зрения экономической активности. С учетом этого смягчение ДКП [денежно-кредитной политики] логично усилить. Снизив ставку на 100 б. п., регулятор, скорее всего, даст нейтральный сигнал относительно перспектив ДКП, сохраняя тем самым гибкость в принятии решений на перспективу», — рассуждает он.

Впрочем, продолжает эксперт, сценарий снижения ставки на 50 базисных пунктов также может быть приемлем. Но, по его мнению, тогда Центробанку логично дать более мягкий сигнал о перспективах ДКП, который снимет опасения паузы в цикле снижения ставки в первом квартале следующего года.

«Это добавит участникам рынка уверенности в будущем и позволит банкам более динамично смягчать условия по кредитным продуктам, а также улучшит условия для заемщиков на облигационном рынке. Сценарий сохранения ставки неизменной на декабрьском заседании маловероятен», — добавил Попов.

В «БКС Мир инвестиций» полагают, что ЦБ продолжит осторожно снижать ставку в условиях разнонаправленного движения факторов, влияющих на принятие решения. Их базовый сценарий — 16%.

«Инфляция снижается по итогам ноября. Недельные оценки говорят, что инфляция находится близко к цели ЦБ в годовом выражении с сезонной корректировкой. В декабре ситуация осложнится за счет роста налогов на авто и частичной перекладкой НДС. Инфляционные ожидания, которые и так высоки на фоне осеннего роста цен на бензин и плодоовощи, едва ли снизятся из-за вышеназванных факторов», — говорит Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

По его словам, инфляционные ожидания остаются существенной преградой для ускоренного снижения ставки.

«Формально только текущая инфляция является фактором для снижения ставки на 0,5 п. п. Мы не удивимся, если ЦБ продолжит уменьшать шаг по снижению ставки или сделает паузу. Но, по косвенным признакам, потребительская активность в конце года существенно тормозится, что может снизить шансы на мягкую посадку экономики. В этой ситуации снижать ставку по чуть-чуть будет, на наш взгляд, правильнее, чем прерывать цикл снижения ставки, — добавил Федоров.

В целом, резюмирует он, шаги от 0,25 процентного пункта до 0,75 процентного пункта будут нормальными для ЦБ.

В Совкомбанке ожидают, что ЦБ снизит ставку до 15,5%. При этом там полагают, что ЦБ будет выбирать между снижением на 50 и 100 базисных пунктов.

«Главным аргументом за снижение ставки на 100 б. п. является более быстрое замедление инфляции, чем прогнозировал ЦБ», — отмечает Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.