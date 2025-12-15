НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Россияне ежегодно смогут получать более 100 тысяч рублей: кому положена новая выплата и когда ждать денег

С 2026 года в России появится новая налоговая выплата. По ней в среднем россияне смогут получить около 70-100 тысяч рублей, но сумма может быть и больше. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Новая мера поддержки положена семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.

«Размер такой выплаты, конечно, зависит от зарплаты, поскольку это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70-100 тысяч рублей. У кого-то даже и больше», — сообщила Буцкая ТАСС.

Что такое налоговая выплата?

Выплата будет производиться в размере 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). После возврата этого налога для родителей фактически ставка по доходам будет 6%.

Расчет будет выглядеть так. С учетом возросшего в 2025 году прожиточного минимума семья из четырех человек должна получать в месяц максимум 106 396 рублей, или 1 276 752 рубля в год. В таком случае за 2025 год они заплатят в казну 165 977 рублей 76 копеек налогами (по ставке 13%). Когда родители обратятся за получением этой выплаты, им пересчитают налог по ставке 6%. Таким образом, семье вернут 89 372 рубля 64 копейки.

Подать заявление на семейную налоговую выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
