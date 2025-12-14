Как в ледяной ванне. Промышленность России замерла в «намеренном охлаждении»

Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Динамика российского промпроизводства вышла практически в «ноль»: за первые десять месяцев 2025 года прирост составил лишь 1%. Аналитики констатируют: власти намеренно охлаждают экономику, и им это удается. Бизнес уже вовсю готовится к тому, что дальше ситуация ухудшится, но у него есть достаточно эффективные способы выживания практически в любых условиях, рассказали «Фонтанке» эксперты.

С января по октябрь 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) вырос всего на 1%, следует из данных Росстата. Эксперты в сфере макроэкономики говорят, что такой мизерный рост вполне ожидаем.

«Чудо, что он вообще вырос. Растить индекс промпроизводства, одновременно задирая и потом очень медленно снижая ставку, повышая налоги, отменяя самозанятость и ИП, — это неразрешимая задача. Но все же чудо случается», — говорит один из собеседников «Фонтанки».

В сырьевом секторе, в частности, просела добыча угля (на 1,6%), сократилась добыча полезных ископаемых (на 0,3%).

Нефтегазовый сектор испытывает двойной удар, отмечает член Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере госзакупок комитета по защите конкуренции Госдумы РФ Дмитрий Тортев. Во-первых, это ужесточение финансовых и торговых санкций, включая новые прямые ограничения против крупнейших компаний и попытки затруднить работу с третьими странами, такими, как Китай. Во-вторых, продолжаются атаки на критическую инфраструктуру, которые дестабилизируют экспортные потоки. Всё это формирует крайне сложную операционную среду, отмечает Дмитрий Тортев.

Кризис затронул и угледобывающие регионы, там экспортные поставки сохраняются, однако отрасль остаётся глубоко убыточной из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и высоких затрат на железнодорожную логистику, пропускные способности которой уже исчерпаны, говорит эксперт.

Фармацевтический парадокс

Среди обрабатывающих производств ситуация неоднородная. Так, рост показали производство компьютеров — на 13%, производство лекарств — на 15%, производство готовых металлических изделий — на 15,9%, а также производство прочих транспортных средств. Здесь рост наиболее заметный — 33%.

Сейчас растут отрасли, спрос на продукцию которых сохранился на высоком уровне. «Это в первую очередь гособоронзаказ, а также компании, которые занимаются импортозамещающим производством. Например, выпуском радиоэлектроники, некоторыми видами транспортного машиностроения, прочих готовых видов металлических изделий (также для ГОЗ)», — комментирует профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Ткаченко.

Пока неплохие результаты показывает фармацевтический сектор, но и здесь в перспективе ожидается спад.

«В ближайшее время будет нарастать тренд на сокращение объемов производства лекарственных препаратов в натуральном выражении, а продажи в денежном выражении будут расти, в основном за счет того, что производители переходят на выпуск более дорогих, высокомаржинальных продуктов», — говорит директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Одним из драйверов продаж остаются импортозамещенные препараты семаглутида, и их популярность пока не снижается, подчеркивает он.

«В основном препараты на основе семаглутида приобретают через аптеки люди, которые планируют похудеть, на этих покупателей приходится около 70% всех продаж. Граждане, страдающие сахарным диабетом второго типа, получают данные препараты бесплатно», — отмечает Николай Беспалов.

Рост продаж лекарств обеспечивает еще один дженерик для профилактики тромбозов — аналог лекарства «Ксарелто», говорит эксперт. Растут также продажи антибактериальных препаратов для местного применения и препаратов для снижения уровня холестерина.

Целые отрасли в минусе

Вместе с тем падением ИПП отличились многие другие отрасли. Производство кожи сократилось на 13,6%, производство мебели — на 8%, выпуск резиновых изделий — почти на 7%. Производство одежды просело почти на 3%, продуктов питания — на 0,6%. При этом табачники показали рост в 4%.

Заметный спад виден в машиностроении: выпуск сельхозтехники и автомобилей снижается двузначными темпами. О том, как за этот год просел российский автопром, «Фонтанка» рассказывала тут. На производителей автомобилей, помимо прочего, давит удорожание кредитов, отмечает Дмитрий Тортев.

Падение наблюдается в пищевой промышленности, где изменяется структура спроса и потребления — и, как следствие, сокращаются объемы выпуска продукции.

В выигрыше компании, которые вовремя отреагировали на изменения, а те, кто не успел этого сделать, сокращают ассортимент и производство, говорит Елена Ткаченко. Например, неплохо себя сейчас чувствуют производители импортозамещенной продукции — соусов, снеков, печенья, пряностей.

В целом рынок пищепрома ожидает консолидация: в перспективе выживут крупные холдинги и небольшие крафтовые производства с нишевой продукцией. Средних же игроков-производителей ожидает уход с рынка и консолидация. В первую очередь это будут компании с высокой долей ручного труда, которые не успели провести модернизацию, комментирует Елена Ткаченко.

По отрасли также достаточно больно ударило введение маркировки на различные виды продукции. Представители среднего и малого бизнеса признавались, что зачастую внедрение системы «Честный знак» было сопоставимо с затратами на производство продукции, подлежащей маркировке, добавляют эксперты.

Сократилось также производство мебели, чего и стоило ожидать в связи со снижением темпов строительства и продаж нового жилья.

«Думаю, что мы еще увидим просадку производства изделий, завязанных на сферу девелопмента», — полагает Елена Ткаченко.

На фоне снижения ИПП уменьшаются и инвестиции в основной капитал. В третьем квартале 2025 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года они снизились, и это произошло впервые с третьего квартала 2020-го, подчеркивает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В прогнозе — легкая растерянность и намеренное охлаждение

В своих прогнозах эксперты уверены, что в ближайшее время темпы замедления экономики продолжатся.

«Все идет в русле озвученных федеральным правительством планов по намеренному охлаждению экономики ради сдерживания инфляции и в перспективе — более качественного роста промышленности», — говорит Елена Ткаченко.

Между тем продолжает замедляться и инфляция. Рост индекса потребительских цен с 25 ноября по 1 декабря составил всего 0,04%, с начала года — 5,27%, а годовая инфляция снизилась до 6,61%, демонстрируют данные Росстата.

«Пока же траектория инфляции складывается ниже октябрьского базового прогноза ЦБ на конец года (6,5-7%)», — комментирует Ольга Беленькая.

«На заседании 19 декабря ЦБ, вероятно, придется делать непростой выбор в условиях замедляющейся инфляции (весьма сильный аргумент в пользу снижения ключевой ставки) и возможного ускорения потребления и кредитования», — говорит Ольга Беленькая.

Тем временем бизнес, по данным недавнего исследования Санкт-Петербургского государственного экономического университета среди предпринимателей СЗФО, находится в легкой (или не легкой) растерянности.

«25% респондентов смотрят в 2026 год с оптимизмом, 25% — с пессимизмом и целых 50% не понимают, чего ожидать. Подобные опросы мы проводим регулярно, и с тем, что половина опрошенных не знает, чего ждать, столкнулись только сейчас», — комментирует Елена Ткаченко.

В части развития экономики она дает сдержанный прогноз и напоминает, что в ближайшее время промышленники применят все имеющиеся механизмы для поддержания своего положения — внедрение бережливого производства, режим экономии и так далее: