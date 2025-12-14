НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

облачно, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

с-з.

 750мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Макияж на Новый год
«Умные решения»
Фрукты для худеющих
Запрет на парковку
Продают гостиничный комплекс
Что подарить девушке на Новый год
Пожар в монастыре
Девушка погибла в ДТП
Экономика Кризис-2025 Как в ледяной ванне. Промышленность России замерла в «намеренном охлаждении»

Как в ледяной ванне. Промышленность России замерла в «намеренном охлаждении»

За первые десять месяцев 2025 года прирост составил всего 1%, но все могло быть гораздо хуже

371
Как в ледяной ванне. Промышленность России замерла в «намеренном охлаждении» | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RUКак в ледяной ванне. Промышленность России замерла в «намеренном охлаждении» | Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU
Источник:

Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Динамика российского промпроизводства вышла практически в «ноль»: за первые десять месяцев 2025 года прирост составил лишь 1%. Аналитики констатируют: власти намеренно охлаждают экономику, и им это удается. Бизнес уже вовсю готовится к тому, что дальше ситуация ухудшится, но у него есть достаточно эффективные способы выживания практически в любых условиях, рассказали «Фонтанке» эксперты.

С января по октябрь 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) вырос всего на 1%, следует из данных Росстата. Эксперты в сфере макроэкономики говорят, что такой мизерный рост вполне ожидаем.

«Чудо, что он вообще вырос. Растить индекс промпроизводства, одновременно задирая и потом очень медленно снижая ставку, повышая налоги, отменяя самозанятость и ИП, — это неразрешимая задача. Но все же чудо случается», — говорит один из собеседников «Фонтанки».

В сырьевом секторе, в частности, просела добыча угля (на 1,6%), сократилась добыча полезных ископаемых (на 0,3%).

Нефтегазовый сектор испытывает двойной удар, отмечает член Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере госзакупок комитета по защите конкуренции Госдумы РФ Дмитрий Тортев. Во-первых, это ужесточение финансовых и торговых санкций, включая новые прямые ограничения против крупнейших компаний и попытки затруднить работу с третьими странами, такими, как Китай. Во-вторых, продолжаются атаки на критическую инфраструктуру, которые дестабилизируют экспортные потоки. Всё это формирует крайне сложную операционную среду, отмечает Дмитрий Тортев.

Кризис затронул и угледобывающие регионы, там экспортные поставки сохраняются, однако отрасль остаётся глубоко убыточной из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и высоких затрат на железнодорожную логистику, пропускные способности которой уже исчерпаны, говорит эксперт.

Фармацевтический парадокс

Среди обрабатывающих производств ситуация неоднородная. Так, рост показали производство компьютеров — на 13%, производство лекарств — на 15%, производство готовых металлических изделий — на 15,9%, а также производство прочих транспортных средств. Здесь рост наиболее заметный — 33%.

Сейчас растут отрасли, спрос на продукцию которых сохранился на высоком уровне. «Это в первую очередь гособоронзаказ, а также компании, которые занимаются импортозамещающим производством. Например, выпуском радиоэлектроники, некоторыми видами транспортного машиностроения, прочих готовых видов металлических изделий (также для ГОЗ)», — комментирует профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Ткаченко.

Пока неплохие результаты показывает фармацевтический сектор, но и здесь в перспективе ожидается спад.

«В ближайшее время будет нарастать тренд на сокращение объемов производства лекарственных препаратов в натуральном выражении, а продажи в денежном выражении будут расти, в основном за счет того, что производители переходят на выпуск более дорогих, высокомаржинальных продуктов», — говорит директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Одним из драйверов продаж остаются импортозамещенные препараты семаглутида, и их популярность пока не снижается, подчеркивает он.

«В основном препараты на основе семаглутида приобретают через аптеки люди, которые планируют похудеть, на этих покупателей приходится около 70% всех продаж. Граждане, страдающие сахарным диабетом второго типа, получают данные препараты бесплатно», — отмечает Николай Беспалов.

Рост продаж лекарств обеспечивает еще один дженерик для профилактики тромбозов — аналог лекарства «Ксарелто», говорит эксперт. Растут также продажи антибактериальных препаратов для местного применения и препаратов для снижения уровня холестерина.

Целые отрасли в минусе

Вместе с тем падением ИПП отличились многие другие отрасли. Производство кожи сократилось на 13,6%, производство мебели — на 8%, выпуск резиновых изделий — почти на 7%. Производство одежды просело почти на 3%, продуктов питания — на 0,6%. При этом табачники показали рост в 4%.

Заметный спад виден в машиностроении: выпуск сельхозтехники и автомобилей снижается двузначными темпами. О том, как за этот год просел российский автопром, «Фонтанка» рассказывала тут. На производителей автомобилей, помимо прочего, давит удорожание кредитов, отмечает Дмитрий Тортев.

Падение наблюдается в пищевой промышленности, где изменяется структура спроса и потребления — и, как следствие, сокращаются объемы выпуска продукции.

В выигрыше компании, которые вовремя отреагировали на изменения, а те, кто не успел этого сделать, сокращают ассортимент и производство, говорит Елена Ткаченко. Например, неплохо себя сейчас чувствуют производители импортозамещенной продукции — соусов, снеков, печенья, пряностей.

В целом рынок пищепрома ожидает консолидация: в перспективе выживут крупные холдинги и небольшие крафтовые производства с нишевой продукцией. Средних же игроков-производителей ожидает уход с рынка и консолидация. В первую очередь это будут компании с высокой долей ручного труда, которые не успели провести модернизацию, комментирует Елена Ткаченко.

По отрасли также достаточно больно ударило введение маркировки на различные виды продукции. Представители среднего и малого бизнеса признавались, что зачастую внедрение системы «Честный знак» было сопоставимо с затратами на производство продукции, подлежащей маркировке, добавляют эксперты.

Сократилось также производство мебели, чего и стоило ожидать в связи со снижением темпов строительства и продаж нового жилья.

«Думаю, что мы еще увидим просадку производства изделий, завязанных на сферу девелопмента», — полагает Елена Ткаченко.

На фоне снижения ИПП уменьшаются и инвестиции в основной капитал. В третьем квартале 2025 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года они снизились, и это произошло впервые с третьего квартала 2020-го, подчеркивает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В прогнозе — легкая растерянность и намеренное охлаждение

В своих прогнозах эксперты уверены, что в ближайшее время темпы замедления экономики продолжатся.

«Все идет в русле озвученных федеральным правительством планов по намеренному охлаждению экономики ради сдерживания инфляции и в перспективе — более качественного роста промышленности», — говорит Елена Ткаченко.

Между тем продолжает замедляться и инфляция. Рост индекса потребительских цен с 25 ноября по 1 декабря составил всего 0,04%, с начала года — 5,27%, а годовая инфляция снизилась до 6,61%, демонстрируют данные Росстата.

«Пока же траектория инфляции складывается ниже октябрьского базового прогноза ЦБ на конец года (6,5-7%)», — комментирует Ольга Беленькая.

«На заседании 19 декабря ЦБ, вероятно, придется делать непростой выбор в условиях замедляющейся инфляции (весьма сильный аргумент в пользу снижения ключевой ставки) и возможного ускорения потребления и кредитования», — говорит Ольга Беленькая.

Тем временем бизнес, по данным недавнего исследования Санкт-Петербургского государственного экономического университета среди предпринимателей СЗФО, находится в легкой (или не легкой) растерянности.

«25% респондентов смотрят в 2026 год с оптимизмом, 25% — с пессимизмом и целых 50% не понимают, чего ожидать. Подобные опросы мы проводим регулярно, и с тем, что половина опрошенных не знает, чего ждать, столкнулись только сейчас», — комментирует Елена Ткаченко.

В части развития экономики она дает сдержанный прогноз и напоминает, что в ближайшее время промышленники применят все имеющиеся механизмы для поддержания своего положения — внедрение бережливого производства, режим экономии и так далее:

«Отечественные производители прекрасно знают, что делать во время сложных периодов, и используют действительно эффективные механизмы, позволяющие им продержаться на плаву».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ФомичеваЕкатерина Фомичева
Екатерина Фомичева
Корреспондент отдела «Бизнес»
Промышленная политика Промышленное производство Охлаждение Кризис Экономический спад Инфляция Ключевая ставка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Производство ракет бомб и снарядов у нас самое большое в многополярном мире - Ура Ура Ура
Гость
3 минуты
Рывки, прорывы и нырки повсюду. И времени на раскачку так и нет.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление