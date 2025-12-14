«Цены зависят от аппетитов посредников». Сколько стоят мандарины в России и в Турции — вы удивитесь

Сейчас в России и Турции в самом разгаре сезон мандаринов. Правда, покупатели замечают разницу: в России эти фрукты стоят в несколько раз дороже, чем на турецких прилавках. Логично предположить, что «виновата» логистика, но эксперты уверены — причины куда глубже. Журналист MSK1.RU узнал, сколько стоят мандарины в Турции, и сравнил с ценами в наших магазинах.
Сколько стоят мандарины в Москве
Цены на новогодние цитрусовые в торговых сетях разнятся. Самые дешевые турецкие мандарины мы нашли по 100 рублей за килограмм, самые дорогие стоят почти 300. Вот какие цены в популярных торговых сетях:
Globus — 116,2 ₽;
«Твой дом» — 159 ₽;
«КуулКлевер» и «Дикси» — 179 ₽;
«Азбука вкуса» — 178 ₽;
Ozon fresh — 199 ₽;
«Яндекс Лавка» — 245 ₽;
«Комус» и «Деликатеска» — 299 ₽.
«Дороже всего в Москве турецкие мандарины в „Яндекс Лавке“, „Комусе“ и интернет-магазине „Деликатеска“», — рассказали MSK1.RU эксперты сервиса «Ценозавр».
В некоторых торговых сетях можно поймать приятные цены по скидкам. Например, в «Дикси» сейчас продают турецкие мандарины по 99,99 рубля за килограмм. Спойлер: это немногим выше, чем в некоторых магазинах в самой Турции.
Есть акции и в онлайн-магазинах. Правда, разница в цене не очень большая — всего 5 рублей.
В среднем по стране цены на мандарины примерно такие же: стартуют от 100 рублей, а медианная стоимость на конец ноября составила 187 рублей за килограмм.
Сколько стоят мандарины в Турции
Мандарины в Турции сегодня стоят в среднем 37,37 лиры, что равно примерно 67 рублям 75 копейкам за килограмм. В сети «Карфур», где обычно цены выше среднего, мандарины сорта «сатсума» по скидочной карте можно купить за 24,9 лиры — это около 45 рублей и более популярные измирские за 39,9 лиры, то есть примерно 72 рубля.
В «Мигросе» органические мандарины предлагают по 59,96 лиры, что составляет около 108 рублей, а самые обычные — за 24,71 лиры, или 45 рублей. А на местных базарах, например в Анталье, мандарины продают и по 20 лир, то есть от 36 рублей за килограмм.
Чтобы наглядно ощутить разницу в ценах, сравним, сколько мандаринов можно купить на 1000 рублей в Стамбуле и Москве.
Средняя цена в московских торговых точках, по данным «Ценозавра», составляет 197,9 рубля за килограмм. В стамбульских магазинах килограмм мандаринов продается по 37,37 лиры, что по текущему курсу равно 67,75 рубля. Получается, что на 1000 рублей в Москве можно приобрести примерно 5 килограммов мандаринов. В Стамбуле же на ту же сумму вы сможете унести с собой почти 15 килограммов.
Впрочем, покупателям цитрусовых в Турции тоже приходится переплачивать. Даже при том, что в стране высокий урожай мандаринов в этом году.
«В среднем мандарины продаются за 6,20 лиры (чуть больше 11 рублей. — Прим. ред.) у производителя, а в турецких супермаркетах — за 30,56 лиры (55,5 рубля. — Прим. ред.). Разница около 400%. Мандарины в Турции поставили рекорд не только по урожайности, но и по наценке в супермаркетах», — рассказала MSK1.RU эксперт по Турции Екатерина Караджа.
Почему такая разница в цене
В этом году фермеры Турции собрали рекордный урожай мандаринов. В прошлом году поставки этих фруктов в Россию снизились, и на прилавках стали чаще появляться мандарины из других стран. Так, в 2025 году объемы поставок из Марокко выросли на 74%, из ЮАР — на 42%, из Китая на — 27,5%.
При этом Турция до сих пор остается главным поставщиком мандаринов в Россию: на ее долю приходится 47% фруктов, которые мы покупаем в магазинах. На втором месте — ЮАР, но из этой страны на прилавки в нашей стране поступает всего 14% мандаринов.
«Турецкие источники жалуются, что Россия переключилась на альтернативные страны, что привело к избытку продукта на внутреннем рынке. Большой урожай привел к снижению цен у производителей, но не в супермаркетах, — рассказала Екатерина Караджа. — По законам экономики большое предложение должно спровоцировать падение цен, но в этот раз такого не произошло. Цены зависят не только от внутренних факторов, но и от аппетитов посредников».
«В Турции цена мандаринов — фактически „с поля“, без экспортных расходов, логистики, растаможки, сортировки, упаковки и наценки розничной сети, — подчеркивает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Это локальный рынок, где мандарины продаются практически сразу после сбора и не проходят длинную цепочку посредников».
При импорте в Россию к турецким ценам добавляются расходы на логистику, таможню, затраты на складирование и маркетинг, а также наценки посредников. Поэтому мандарины на столичных прилавках такие дорогие.
«В Турции почти все фрукты и овощи дешевые, но, пока они доходят до нас, стоимость увеличивается в 2–2,5 раза, — рассказала MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Нужно сохранить товарный вид, упаковку, не переморозить и не раздавить. Мандарины нужно доставить быстро, и они быстро портятся — там же чуть что появляется плесень. Поэтому для этого используются авиаперевозки, а они дороже, чем наземные».
А вы часто покупаете мандарины?