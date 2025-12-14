НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -13

5 м/c,

с-з.

 750мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Какой была зима в Ярославле в прошлом веке
«Умные решения»
Макияж на Новый год
Фрукты для худеющих
Запрет на парковку
Продают гостиничный комплекс
Что подарить девушке на Новый год
Пожар в монастыре
Экономика «Цены зависят от аппетитов посредников». Сколько стоят мандарины в России и в Турции — вы удивитесь

«Цены зависят от аппетитов посредников». Сколько стоят мандарины в России и в Турции — вы удивитесь

А еще мы сравнили стоимость фруктов в магазинах и узнали, где они дешевле

292
Цены на мандарины в московских магазинах в этом году довольно гуманные | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЦены на мандарины в московских магазинах в этом году довольно гуманные | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Цены на мандарины в московских магазинах в этом году довольно гуманные

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сейчас в России и Турции в самом разгаре сезон мандаринов. Правда, покупатели замечают разницу: в России эти фрукты стоят в несколько раз дороже, чем на турецких прилавках. Логично предположить, что «виновата» логистика, но эксперты уверены — причины куда глубже. Журналист MSK1.RU узнал, сколько стоят мандарины в Турции, и сравнил с ценами в наших магазинах.

Сколько стоят мандарины в Москве

Цены на новогодние цитрусовые в торговых сетях разнятся. Самые дешевые турецкие мандарины мы нашли по 100 рублей за килограмм, самые дорогие стоят почти 300. Вот какие цены в популярных торговых сетях:

  • Globus — 116,2 ₽;

  • «Твой дом» — 159 ₽;

  • «КуулКлевер» и «Дикси» — 179 ₽;

  • «Азбука вкуса» — 178 ₽;

  • Ozon fresh — 199 ₽;

  • «Яндекс Лавка» — 245 ₽;

  • «Комус» и «Деликатеска» — 299 ₽.

Столько стоят турецкие мандарины в «Азбуке вкуса» | Источник: Аv.ruСтолько стоят турецкие мандарины в «Азбуке вкуса» | Источник: Аv.ru

Столько стоят турецкие мандарины в «Азбуке вкуса»

Источник:

Аv.ru

«Дороже всего в Москве турецкие мандарины в „Яндекс Лавке“, „Комусе“ и интернет-магазине „Деликатеска“», — рассказали MSK1.RU эксперты сервиса «Ценозавр».

В некоторых торговых сетях можно поймать приятные цены по скидкам. Например, в «Дикси» сейчас продают турецкие мандарины по 99,99 рубля за килограмм. Спойлер: это немногим выше, чем в некоторых магазинах в самой Турции.

Знаете, где купить мандарины дешевле, чем в «Дикси»? | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЗнаете, где купить мандарины дешевле, чем в «Дикси»? | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Знаете, где купить мандарины дешевле, чем в «Дикси»?

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Есть акции и в онлайн-магазинах. Правда, разница в цене не очень большая — всего 5 рублей.

В «Глобусе» онлайн мандарины стоят дешевле, чем в магазине | Источник: Globus.ruВ «Глобусе» онлайн мандарины стоят дешевле, чем в магазине | Источник: Globus.ru

В «Глобусе» онлайн мандарины стоят дешевле, чем в магазине

Источник:

Globus.ru

В среднем по стране цены на мандарины примерно такие же: стартуют от 100 рублей, а медианная стоимость на конец ноября составила 187 рублей за килограмм.

Сколько стоят мандарины в Турции

Мандарины в Турции сегодня стоят в среднем 37,37 лиры, что равно примерно 67 рублям 75 копейкам за килограмм. В сети «Карфур», где обычно цены выше среднего, мандарины сорта «сатсума» по скидочной карте можно купить за 24,9 лиры — это около 45 рублей и более популярные измирские за 39,9 лиры, то есть примерно 72 рубля.

Актуальные цены в довольно дорогой турецкой сети | Источник: Carrefoursa.comАктуальные цены в довольно дорогой турецкой сети | Источник: Carrefoursa.com

Актуальные цены в довольно дорогой турецкой сети

Источник:

Carrefoursa.com

В «Мигросе» органические мандарины предлагают по 59,96 лиры, что составляет около 108 рублей, а самые обычные — за 24,71 лиры, или 45 рублей. А на местных базарах, например в Анталье, мандарины продают и по 20 лир, то есть от 36 рублей за килограмм.

Органические мандарины&nbsp;— самые дорогие | Источник: Migros.com.trОрганические мандарины&nbsp;— самые дорогие | Источник: Migros.com.tr

Органические мандарины — самые дорогие

Источник:

Migros.com.tr

Чтобы наглядно ощутить разницу в ценах, сравним, сколько мандаринов можно купить на 1000 рублей в Стамбуле и Москве.

Средняя цена в московских торговых точках, по данным «Ценозавра», составляет 197,9 рубля за килограмм. В стамбульских магазинах килограмм мандаринов продается по 37,37 лиры, что по текущему курсу равно 67,75 рубля. Получается, что на 1000 рублей в Москве можно приобрести примерно 5 килограммов мандаринов. В Стамбуле же на ту же сумму вы сможете унести с собой почти 15 килограммов.

Впрочем, покупателям цитрусовых в Турции тоже приходится переплачивать. Даже при том, что в стране высокий урожай мандаринов в этом году.

«В среднем мандарины продаются за 6,20 лиры (чуть больше 11 рублей. — Прим. ред.) у производителя, а в турецких супермаркетах — за 30,56 лиры (55,5 рубля. — Прим. ред.). Разница около 400%. Мандарины в Турции поставили рекорд не только по урожайности, но и по наценке в супермаркетах», — рассказала MSK1.RU эксперт по Турции Екатерина Караджа.

Цитрусовые, которые перед Новым годом так любят россияне, в Турции растут даже во дворах | Источник: Караджа International / T.me Цитрусовые, которые перед Новым годом так любят россияне, в Турции растут даже во дворах | Источник: Караджа International / T.me

Цитрусовые, которые перед Новым годом так любят россияне, в Турции растут даже во дворах

Источник:

Караджа International / T.me

Почему такая разница в цене

В этом году фермеры Турции собрали рекордный урожай мандаринов. В прошлом году поставки этих фруктов в Россию снизились, и на прилавках стали чаще появляться мандарины из других стран. Так, в 2025 году объемы поставок из Марокко выросли на 74%, из ЮАР — на 42%, из Китая на — 27,5%.

При этом Турция до сих пор остается главным поставщиком мандаринов в Россию: на ее долю приходится 47% фруктов, которые мы покупаем в магазинах. На втором месте — ЮАР, но из этой страны на прилавки в нашей стране поступает всего 14% мандаринов.

«Турецкие источники жалуются, что Россия переключилась на альтернативные страны, что привело к избытку продукта на внутреннем рынке. Большой урожай привел к снижению цен у производителей, но не в супермаркетах, — рассказала Екатерина Караджа. — По законам экономики большое предложение должно спровоцировать падение цен, но в этот раз такого не произошло. Цены зависят не только от внутренних факторов, но и от аппетитов посредников».

Отборные мандарины в Турции на базаре продаются чуть больше по 180 рублей за 3 килограмма | Источник: читатель MSK1.RUОтборные мандарины в Турции на базаре продаются чуть больше по 180 рублей за 3 килограмма | Источник: читатель MSK1.RU

Отборные мандарины в Турции на базаре продаются чуть больше по 180 рублей за 3 килограмма

Источник:

читатель MSK1.RU

«В Турции цена мандаринов — фактически „с поля“, без экспортных расходов, логистики, растаможки, сортировки, упаковки и наценки розничной сети, — подчеркивает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Это локальный рынок, где мандарины продаются практически сразу после сбора и не проходят длинную цепочку посредников».

При импорте в Россию к турецким ценам добавляются расходы на логистику, таможню, затраты на складирование и маркетинг, а также наценки посредников. Поэтому мандарины на столичных прилавках такие дорогие.

Турецкие мандарины сладкие, сочные и легко чистятся | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUТурецкие мандарины сладкие, сочные и легко чистятся | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Турецкие мандарины сладкие, сочные и легко чистятся

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

«В Турции почти все фрукты и овощи дешевые, но, пока они доходят до нас, стоимость увеличивается в 2–2,5 раза, — рассказала MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Нужно сохранить товарный вид, упаковку, не переморозить и не раздавить. Мандарины нужно доставить быстро, и они быстро портятся — там же чуть что появляется плесень. Поэтому для этого используются авиаперевозки, а они дороже, чем наземные».

А вы часто покупаете мандарины?

В сезон — постоянно
Один-два раза в неделю
Несколько раз в месяц
Только на Новый год
Не покупаю мандарины, меня угощают
Не покупаю, у меня аллергия
Не покупаю, денег нет

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Цена Перевозка Мандарин Турция Фрукты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
Имитация красной икры ещё доступна недорогим россиянам а значит всё идёт по плану без времени на раскачку!!!
Гость
1 час
на наши зарплаты и пенсии можно обожраться мандаринами
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление