«Цены зависят от аппетитов посредников». Сколько стоят мандарины в России и в Турции — вы удивитесь

Цены на мандарины в московских магазинах в этом году довольно гуманные Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сейчас в России и Турции в самом разгаре сезон мандаринов. Правда, покупатели замечают разницу: в России эти фрукты стоят в несколько раз дороже, чем на турецких прилавках. Логично предположить, что «виновата» логистика, но эксперты уверены — причины куда глубже. Журналист MSK1.RU узнал, сколько стоят мандарины в Турции, и сравнил с ценами в наших магазинах.

Сколько стоят мандарины в Москве

Цены на новогодние цитрусовые в торговых сетях разнятся. Самые дешевые турецкие мандарины мы нашли по 100 рублей за килограмм, самые дорогие стоят почти 300. Вот какие цены в популярных торговых сетях:

Globus — 116,2 ₽;

«Твой дом» — 159 ₽;

«КуулКлевер» и «Дикси» — 179 ₽;

«Азбука вкуса» — 178 ₽;

Ozon fresh — 199 ₽;

«Яндекс Лавка» — 245 ₽;

«Комус» и «Деликатеска» — 299 ₽.

Столько стоят турецкие мандарины в «Азбуке вкуса» Источник: Аv.ru

«Дороже всего в Москве турецкие мандарины в „Яндекс Лавке“, „Комусе“ и интернет-магазине „Деликатеска“», — рассказали MSK1.RU эксперты сервиса «Ценозавр».

В некоторых торговых сетях можно поймать приятные цены по скидкам. Например, в «Дикси» сейчас продают турецкие мандарины по 99,99 рубля за килограмм. Спойлер: это немногим выше, чем в некоторых магазинах в самой Турции.

Знаете, где купить мандарины дешевле, чем в «Дикси»? Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Есть акции и в онлайн-магазинах. Правда, разница в цене не очень большая — всего 5 рублей.

В «Глобусе» онлайн мандарины стоят дешевле, чем в магазине Источник: Globus.ru

В среднем по стране цены на мандарины примерно такие же: стартуют от 100 рублей, а медианная стоимость на конец ноября составила 187 рублей за килограмм.

Сколько стоят мандарины в Турции

Мандарины в Турции сегодня стоят в среднем 37,37 лиры, что равно примерно 67 рублям 75 копейкам за килограмм. В сети «Карфур», где обычно цены выше среднего, мандарины сорта «сатсума» по скидочной карте можно купить за 24,9 лиры — это около 45 рублей и более популярные измирские за 39,9 лиры, то есть примерно 72 рубля .

Актуальные цены в довольно дорогой турецкой сети Источник: Carrefoursa.com

В «Мигросе» органические мандарины предлагают по 59,96 лиры, что составляет около 108 рублей , а самые обычные — за 24,71 лиры, или 45 рублей. А на местных базарах , например в Анталье, мандарины продают и по 20 лир, то есть от 36 рублей за килограмм.

Органические мандарины — самые дорогие Источник: Migros.com.tr

Чтобы наглядно ощутить разницу в ценах, сравним, сколько мандаринов можно купить на 1000 рублей в Стамбуле и Москве.

Средняя цена в московских торговых точках, по данным «Ценозавра», составляет 197,9 рубля за килограмм. В стамбульских магазинах килограмм мандаринов продается по 37,37 лиры, что по текущему курсу равно 67,75 рубля. Получается, что на 1000 рублей в Москве можно приобрести примерно 5 килограммов мандаринов. В Стамбуле же на ту же сумму вы сможете унести с собой почти 15 килограммов .

Впрочем, покупателям цитрусовых в Турции тоже приходится переплачивать. Даже при том, что в стране высокий урожай мандаринов в этом году.

«В среднем мандарины продаются за 6,20 лиры (чуть больше 11 рублей. — Прим. ред.) у производителя, а в турецких супермаркетах — за 30,56 лиры (55,5 рубля. — Прим. ред.). Разница около 400%. Мандарины в Турции поставили рекорд не только по урожайности, но и по наценке в супермаркетах», — рассказала MSK1.RU эксперт по Турции Екатерина Караджа.

Цитрусовые, которые перед Новым годом так любят россияне, в Турции растут даже во дворах Источник: Караджа International / T.me

Почему такая разница в цене

В этом году фермеры Турции собрали рекордный урожай мандаринов. В прошлом году поставки этих фруктов в Россию снизились, и на прилавках стали чаще появляться мандарины из других стран. Так, в 2025 году объемы поставок из Марокко выросли на 74%, из ЮАР — на 42%, из Китая на — 27,5%.

При этом Турция до сих пор остается главным поставщиком мандаринов в Россию: на ее долю приходится 47% фруктов, которые мы покупаем в магазинах. На втором месте — ЮАР, но из этой страны на прилавки в нашей стране поступает всего 14% мандаринов.

«Турецкие источники жалуются, что Россия переключилась на альтернативные страны, что привело к избытку продукта на внутреннем рынке. Большой урожай привел к снижению цен у производителей, но не в супермаркетах, — рассказала Екатерина Караджа. — По законам экономики большое предложение должно спровоцировать падение цен, но в этот раз такого не произошло. Цены зависят не только от внутренних факторов, но и от аппетитов посредников».

Отборные мандарины в Турции на базаре продаются чуть больше по 180 рублей за 3 килограмма Источник: читатель MSK1.RU

«В Турции цена мандаринов — фактически „с поля“, без экспортных расходов, логистики, растаможки, сортировки, упаковки и наценки розничной сети, — подчеркивает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Это локальный рынок, где мандарины продаются практически сразу после сбора и не проходят длинную цепочку посредников».

При импорте в Россию к турецким ценам добавляются расходы на логистику, таможню, затраты на складирование и маркетинг, а также наценки посредников. Поэтому мандарины на столичных прилавках такие дорогие.

Турецкие мандарины сладкие, сочные и легко чистятся Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

«В Турции почти все фрукты и овощи дешевые, но, пока они доходят до нас, стоимость увеличивается в 2–2,5 раза, — рассказала MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Нужно сохранить товарный вид, упаковку, не переморозить и не раздавить. Мандарины нужно доставить быстро, и они быстро портятся — там же чуть что появляется плесень. Поэтому для этого используются авиаперевозки, а они дороже, чем наземные».