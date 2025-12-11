НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В январе изменится срок оплаты ЖКУ: до какого числа придется заплатить за коммуналку

Изменение связано с затяжными выходными

Ежемесячно потребители должны платить за ЖКУ до 10-го числа каждого месяца

Платежи по коммунальным услугам за декабрь 2025 года придется внести до 12 января 2026 года. Об этом предупредил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский. Изменение связано с длинными новогодними выходными.

Потребитель должен оплачивать ЖКУ до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Как объяснил парламентарий, 10 января выпадает на субботу, поэтому действует правило переноса сроков на ближайший рабочий день. А это будет понедельник, 12 января.

«Таким образом, декабрьские квитанции граждане могут оплатить до 12 января 2026 года включительно, без риска начисления пеней», — отметил Якубовский в разговоре с RT.

Напомним, с весны 2026-го россияне будут по-другому платить за ЖКУ. Крайний срок оплаты по квитанции решили сдвинуть на 15-е число месяца. Изменение связано с тем, что многим неудобно платить по текущим правилам из-за того, что зарплата приходит позднее. Подробнее об этом — в нашем материале.

Также мы писали, что в 2026 году тарифы на коммунальные услуги вырастут дважды: с 1 января и 1 октября. На сколько больше придется платить — читайте здесь.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
Гость
10 минут
Это ужас
Гость
10 минут
Позор
Гость
