С 1 января в России увеличат пенсии. Кому и на сколько — цифры от Путина

Выплаты проиндексируют миллионам пенсионеров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии на 7,6%. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причём тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.», — отметил президент.

Индексация пенсий с 1 января затронет 38 млн пенсионеров. Стоимость одного пенсионного коэффициента станет равна 156 рублей 76 копеек.

Социальные пенсии в апреле следующего года проиндексируют на 6,8%, а размер выплаты при этом составит 16 тысяч 600 рублей.

