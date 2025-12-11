НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
С 1 января в России увеличат пенсии. Кому и на сколько — цифры от Путина

С 1 января в России увеличат пенсии. Кому и на сколько — цифры от Путина

С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии на 7,6%. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причём тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.», — отметил президент.

Индексация пенсий с 1 января затронет 38 млн пенсионеров. Стоимость одного пенсионного коэффициента станет равна 156 рублей 76 копеек.

Социальные пенсии в апреле следующего года проиндексируют на 6,8%, а размер выплаты при этом составит 16 тысяч 600 рублей.

Недавно мы писали о том, что пожилые россияне могут вдвое увеличить свою пенсию. Прочитайте, как это сделать.

Пенсии в России ежегодно индексируют — и 2026 год не станет исключением. Как будут меняться выплаты для пожилых граждан буквально каждый месяц — в нашем материале.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Индексация Выплата Пособие Соцфонд
Комментарии
15
Гость
19 ноября, 20:45
А пенсионеры и инвалиды так и продолжат по утрам по помойкам Ярославля ходить в поисках пропитания или в магнитах и пятёрочках, верных когда тухлую продукцию выкидывают,???
Гость
19 ноября, 20:40
Ну все заживем на гроб заработаем , денег 💰 мешками будем получать пенсию, помойкам лазить в Ярославле перестанем , будем безбедно жить, за границу на юга поедим на такую пенсию, только на бога уповать можно, это не пенсия это слезы Россиян пенсионеров и инвалидов,это позорные крохи которые платят людям
Читать все комментарии
Гость
