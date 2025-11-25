«Не поступит в страну $30–40 миллиардов». Российская нефть бьет рекорды падения — что будет с бюджетом

Мировые энергетические рынки лихорадит. Российская нефть, с учетом дисконта, достигла минимальной отметки с марта 2023 года, а оптовые цены на газ в Европе стремительно снижаются. На фоне опасений вторичных санкций покупатели проявляют крайнюю осторожность, а прогнозы на теплую зиму подрывают спрос на голубое топливо. Эксперты, однако, призывают не паниковать.

Российская нефть марки Urals, с учетом значительного дисконта, на прошлой неделе падала до $36,6 за баррель, что является самым низким показателем за последние полтора года. Однако затем котировки выровнялись. Хотя, как отмечает Argus Media, причиной такого резкого падения является опасение покупателей перед возможными вторичными санкциями со стороны США. Тем более что Дональд Трамп уже пригрозил подписать новый санкционный законопроект.

Bloomberg пишет, будто бы четвертую неделю подряд снижаются отгрузки российской сырой нефти на экспорт. Однако вице-премьер Александр Новак эти апокалиптические выводы опроверг: по его словам, последние санкции (а также угроза новых) не повлияли на добычу нефти в России. Более того, ее общий объем больше, чем в предыдущем месяце. Подробности — в материале MSK1.RU.

Нет условий для системного кризиса…

В то время как рынки демонстрируют негативную динамику, эксперты призывают сохранять спокойствие. Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер полагает, что падение цен на нефть связано, прежде всего, с временными факторами, в частности, с возникшими трудностями у двух крупных нефтяных компаний и адаптацией их зарубежных активов.

«Рынок реагирует на такие события мгновенно, и именно совокупность этих обстоятельств привела к динамике, которую не наблюдали в течение нескольких последних лет», — отмечает Леер.

Эксперт говорит, что для российской экономики главным последствием будет недополучение части экспортной выручки. Объемы, которые были подготовлены к реализации, приходится выводить на рынок с определенным дисконтом, что усиливает краткосрочное давление на цену.

«Однако такая коррекция не создает условий для системного кризиса, — предостерегает Леер от апокалиптических выводов. — Историческая динамика показывает, что после подобных колебаний ценовая политика возвращается к более стабильным значениям, и котировки имеют потенциал для восстановления. Существенного воздействия на общую экономическую устойчивость ожидать не приходится, и базовые макропоказатели в значительной степени сохранят стабильность».

…но всё равно может потребоваться секвестр бюджета и заморозка индексаций

Инвестиционный банкир Юрий Коган призывает избегать панических настроений, хотя и признаёт потенциальные риски. По мнению эксперта, если текущие колебания цен будут краткосрочными (то есть продлятся не более двух-трех недель), серьезных негативных последствий для экономики не будет.

«Компании могут столкнуться лишь с временным снижением маржинальности бизнеса, которая окажется ниже прогнозов и ожиданий. Однако, если такой большой спред между плановыми и текущими ценами на нефть сохранится надолго, это будет влиять самым серьезным образом на доходность бизнеса, на доходы бюджета. Соответственно, на курс рубля, на фондовый рынок, на доходы компаний, дивиденды и так далее, — говорит Коган.

Инвестиционный банкир приводит конкретные цифры, чтобы проиллюстрировать масштабы потенциальных потерь. По его оценкам, годовой объем экспорта России составляет примерно $450–500 миллиардов. Если нефтяные поступления составляют половину этой суммы, то есть около $200–250 миллиардов, то длительное снижение цен может привести к значительной потере валютной выручки.

«Где-то, наверное, не поступит в страну $30–40 миллиардов. Может быть, больше, но это будет влиять довольно серьезно на курс рубля», — подчеркивает Коган.

Такое существенное сокращение валютных поступлений неизбежно окажет давление на национальную валюту и потребует от правительства усиления мер по бюджетной стабилизации.

А длительный период пониженных цен потребует от правительства более жесткой бюджетной дисциплины, прогнозирует инвестиционный советник Юлия Кузнецова, основатель онлайн-университета инвестиций «Финансология».

«Более жесткая бюджетная дисциплина подразумевает необходимость сокращения необязательных расходов, ограничения социальных и инвестиционных программ, заморозку или пересмотр отдельных статей, а также усиление контроля за исполнением бюджета. В практическом выражении речь идет о секвестре, замедлении индексаций выплат, более строгих правилах распределения средств между регионами и ведомствами. А также о повышенных требованиях к эффективности каждого рубля бюджетных расходов», — говорит Кузнецова.