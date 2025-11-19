Чем опасен «утильсбор на айфоны»? Эксперты — о ситуации на рынке, инфляции и российской промышленности

С 2026 года электронику и технику обложат квазиналогом. Судя по всему, будет от чего схватиться за голову Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Новый платеж для импортеров и производителей электроники — так называемый технологический сбор — приобретает зримые очертания. Поправки в закон «О промышленной политике» внесли в правительство. Когда его примут, со смартфонов, ноутбуков и электронных компонентов начнут взимать своеобразный «налог». Пока старт планируется на осень 2026-го, и за 4 месяца будущего года Минфин рассчитывает собрать 20 миллиардов рублей. Наши коллеги из 74.RU обсудили с экспертами, как всё это повлияет на рынок электроники, насколько вырастут цены и стоит ли покупателям запасаться техникой уже сейчас.

Что за сбор

О необходимости ввести промышленный/технологический сбор для поддержки критически важных отраслей власти заговорили несколько месяцев назад. Тему обсуждали в июле на правительственном часе в Совете Федерации, в сентябре — на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В итоге это вылилось в поправки в закон «О промышленной политике», которые, по данным СМИ, внесены на рассмотрение правительства.

Механизм очень похож на нашумевший утильсбор для автомобилей. При этом уже никто не вспоминает про, собственно, утилизацию электронного хлама. Просто обкатанный на автопроме способ собрать деньги решили распространить на всю технику.

Вначале платежи будут взимать со смартфонов, ноутбуков и светотехники, затем — с электронных компонентов и модулей. Фиксированные ставки будут зависеть от стоимости продукции. Пока они не утверждены. Но, по данным «Ведомостей», не должны превышать 5 тысяч рублей.

Квазиналоги — платежи, которые формально не являются налогами, но обязательны к уплате для определенных групп лиц или организаций. Предназначены для финансирования государственных или общественно значимых нужд.

Как водится, технологический сбор обещают пустить на развитие отечественной радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности (да, мы тоже задумались, где ее найти). Деньги планируется направить в федеральный бюджет, а затем — в фонд поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности (его тоже планируется создать). Администратором технологического сбора будет Минпромторг, оператора предстоит выбрать правительству.

В Министерстве финансов РФ уже прикинули ожидаемые суммы поступлений в казну от технологического сбора. В 2026 году — 20 миллиардов, в 2027-м — 88 миллиардов, а в 2028-м — 110 миллиардов рублей. Такие цифры, по данным газеты «Ведомости», назвал замминистра финансов статс-секретарь Алексей Сазанов на заседании комитета по бюджету и налогам в минувшую пятницу.

«Усугубит дисбаланс на рынке»

Крупные продавцы бытовой техники и электроники пока предпочитают не комментировать чувствительную инициативу властей. А представители предпринимательских объединений высказываются предельно аккуратно.

«Механизм этого нововведения еще формируется, поэтому пока трудно оценить его потенциальное влияние на потребительский рынок, — заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. — Сбор не должен существенно повлиять на стоимость техники для конечного потребителя. Его предполагается ввести в тех категориях, где есть широкое предложение импортных товаров, а развитая конкуренция способствует сдерживанию цен».

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили о поддержке усилий государства по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности. Но обратили внимание на то, что введение новых сборов в текущих условиях усугубит дисбаланс на рынке между «белым» и «теневым» сектором.

«Сначала необходимо провести системную работу по ограничению нелегального ввоза — борьбе с "черными" карго . Без этого меры приведут лишь к ухудшению положения добросовестных участников рынка, увеличив ценовой разрыв между легально и нелегально ввезенным товаром. Таким образом, добросовестные участники потеряют последние конкурентные преимущества», — считает президент АКИТ Артем Соколов.

«Дележка и распиловка денег»

В любом случае новый платеж можно рассматривать как утильсбор для автомобилей — в качестве заградительной меры, чтобы покупали российское, единодушны эксперты.

«Проблема заключается в том, что российского-то особо нет. Это псевдороссийское. Как правило, компании, которые себя считают отечественными, 90% производят в Китае и 10% — в России. Но при этом хотят, чтобы все 100% считались российскими, — объяснил руководитель Telecom Daily Денис Кусков. — Очень важно требовать от компаний, из-за которых водятся подобные заградительные барьеры, чтобы, допустим, через 2–3 года уровень локализации российских комплектующих был 50 на 50, а не как сейчас — 90 на 10 в пользу китайских. Если это будет сделано, то отлично. Тогда можно сказать, что это идет на пользу. А если через 2–3 года этого не будет, то это просто дележка и распиловка денег. И я считаю, что такое делать нецелесообразно».

Когда пошли первые новости про технологические сборы, финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский поиронизировал: «Один простой вопрос — когда введут утильсбор на айфоны?» Но, похоже, шутка станет реальностью меньше чем через год.

«Де-факто это очередной налог. И очередной пунктик для роста инфляции. Ну не будут ретейлеры, особенно с возможной сильной девальвацией, не включать собственные расходы в стоимость продукта для итогового потребителя. Невозможен в бизнесе альтруизм», — отметил Алексей Кричевский.

Ожидаемый размер поступлений от сбора еще уточняется, но счет идет на миллиарды Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Что касается благих намерений по поддержке российской электронной промышленности, то эксперт напомнил о сворачивании производства чипов Baikal в Калининграде.

«Даже несмотря на успешные тесты — не хватает компонентов для производства. То есть денег государство на эту отрасль настолько не выделяет, что не вывезли даже производство в тысячу единиц. А частные инвестиции туда по понятным причинам не идут, — добавил Алексей Кричевский. — Под понятными имеется в виду санкционный режим — жесть как сложно ввозить необходимые станки, компоненты и материалы. Хотя потенциал совершенно немыслимый, даже несмотря на то, что основные мировые запасы редкоземов расположены в Китае, а он сильно ломается с их продажей».

«Лучшее решение — не лезть лишний раз в карман граждан»

В России доля импортной составляющей в производимых товарах составляет не менее 60%. Этот показатель по-прежнему существенно высокий, отметили эксперты. В секторах автомобилей и потребительской электроники и того больше — свыше 90%.

«Инициатива по введению технологического сбора, как и утильсбора на автомобили, вполне вероятно, инициирована либеральным крылом правительства и финансовых властей. Это несвоевременная мера, она неминуемо приведет к эмоциональному всплеску и социальному накалу в обществе, — отметил экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга Андрей Лобода. — В современном мире у любого производителя гаджета есть десятки поставщиков запчастей из разных стран мира. Преследуя цель стопроцентной локализации производства, можно снизить конкурентоспособность российского производителя и дискриминировать идею импортозамещения».

Понятно, что бюджету не хватает средств. Растет его дефицит, но, по словам эксперта, пока это некритично.

«Лучшее решение в трудные времена приняли еще в 90-е годы — не лезть лишний раз в карман граждан. Такого же принципа властям важно придерживаться и сегодня. А бюджет пополнять за счет "серой" зоны экономики и возвращать в российскую юрисдикцию более 1 триллиона долларов, покинувших страну за годы рыночной экономики, — порекомендовал Андрей Лобода. — И это еще не считая почти 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов в недружественных юрисдикциях».

«Может поднять цену на 3–5%»

Точные масштабы роста цен сейчас оценить невозможно, так как ставки сбора пока не объявлены. Минпромторг заверяет, что влияние на конечные цены товаров будет минимальным. По словам экспертов, реальный эффект для рынка станет понятен только после появления деталей.

«Для малого бизнеса введение такого сбора может стать дополнительной нагрузкой: розничные магазины и сервисы торгуют товарами с минимальными наценками и высокой конкуренцией, и любое удорожание закупки может ударить по их финансовой устойчивости, — прокомментировал аналитик финансовой группы "Финам" Магомед Магомедов. — Мелким IT-компаниям и сервисным центрам, не имеющим рычагов для переговоров с поставщиками или импортерами, будет особенно сложно поддерживать конкурентоспособные цены и сохранять маржу. Конечно, это в случае, если сбор всё-таки будет весомым».

Впрочем, любые подобные издержки в итоге перекладываются на конечного покупателя, хотя формально платит производитель или импортер.

«Для потребителя это может означать подорожание техники, особенно если сбор будет значимым относительно стоимости товара, — добавил Магомед Магомедов, но предостерег от панической скупки техники. — Размер технологического сбора и его реальное влияние на цены станут понятны только после того, как власти объявят конкретные ставки и детали механизма. А до того более весомый стимул — это традиционные ноябрьские распродажи и "черная пятница"» .

По мнению эксперта, это поможет сэкономить на технике гораздо больше, чем покупка до еще неизвестного экономического эффекта от введения сбора.