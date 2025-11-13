В России решили поменять правила выдачи кредитов. Подробности

Дополнительное уведомление поможет легко отказаться от кредита Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Госдуму внесли законопроект, который поменяет правила выдачи кредитов. В процедуру добавится новый пункт: уведомление о подписании кредитного договора. Предполагается, что уведомление будет приходить на «Госуслуги».

Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым, председателем комитета Госдумы по финансовому рынку. Закон касается как банков, так и микрофинансовых организаций. Если на договор по кредиту действует «период охлаждения», то человека должны уведомить и о возможности отказаться от договора. Для этих целей в уведомлении будут указаны контактные данные кредитора.

По идее депутатов, банки и МФО будут передавать сведения о договоре в бюро кредитных историй. И уже бюро будет обязано направить человеку уведомление через «Госуслуги». Парламентарии уверены: их закон поможет в любой ситуации проинформировать человека о том, что на него берут кредит.

«Актуальность предлагаемых законопроектом изменений обусловлена необходимостью в дополнительном оперативном информировании заемщика о факте подписания им индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) и контактных данных кредитора, по которым заемщик может отказаться от получения потребительского кредита (займа)», — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.