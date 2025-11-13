НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

6 м/c,

ю-з.

 745мм 75%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,60
EUR 93,70
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Депутат — о платных парковках
«Умные решения»
Почему возникают проблемы с интернетом
Толпа в центре
Повысят ли цены на проезд
На машину рухнул столб с проводами
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Экономика В России решили поменять правила выдачи кредитов. Подробности

В России решили поменять правила выдачи кредитов. Подробности

Новый законопроект уже внесли в Госдуму

839
Дополнительное уведомление поможет легко отказаться от кредита | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUДополнительное уведомление поможет легко отказаться от кредита | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Дополнительное уведомление поможет легко отказаться от кредита

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

В Госдуму внесли законопроект, который поменяет правила выдачи кредитов. В процедуру добавится новый пункт: уведомление о подписании кредитного договора. Предполагается, что уведомление будет приходить на «Госуслуги».

Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым, председателем комитета Госдумы по финансовому рынку. Закон касается как банков, так и микрофинансовых организаций. Если на договор по кредиту действует «период охлаждения», то человека должны уведомить и о возможности отказаться от договора. Для этих целей в уведомлении будут указаны контактные данные кредитора.

По идее депутатов, банки и МФО будут передавать сведения о договоре в бюро кредитных историй. И уже бюро будет обязано направить человеку уведомление через «Госуслуги». Парламентарии уверены: их закон поможет в любой ситуации проинформировать человека о том, что на него берут кредит.

«Актуальность предлагаемых законопроектом изменений обусловлена необходимостью в дополнительном оперативном информировании заемщика о факте подписания им индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) и контактных данных кредитора, по которым заемщик может отказаться от получения потребительского кредита (займа)», — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Тем временем миллионы семей в России потеряют доступ к одной из ипотек. Это затронет в первую очередь супружеские пары с одним ребенком.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Кредит Банк Уведомление Госуслуги Госдума Законопроект
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление