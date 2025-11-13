НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Экономика Кризис-2025 «Закрепляем „лопатный уклад“ экономики». Как власти хотят массово завозить в страну гастарбайтеров из Индии

«Закрепляем „лопатный уклад“ экономики». Как власти хотят массово завозить в страну гастарбайтеров из Индии

Мнения экспертов разделились

888
Рабочие руки не помешают из любой страны? | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUРабочие руки не помешают из любой страны? | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Рабочие руки не помешают из любой страны?

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В условиях острейшего дефицита рабочей силы Россия готовится к кардинальному изменению миграционной политики, делая ставку на привлечение трудовых мигрантов… из Индии.

По крайней мере, по информации индийского издания The Times of India, в декабре этого года президент Владимир Путин посетит Нью-Дели, где ключевым пунктом повестки станет подписание межправительственного соглашения о массовом привлечении индийских гастарбайтеров в Россию. Официально российская сторона эту «новость» пока никак не комментировала, но уже вызвала массу споров.

Этот шаг знаменует собой стратегический сдвиг в миграционных потоках России, традиционно зависящей от Центральной Азии. Ожидается, что к концу 2025 года в стране будет работать свыше 70 тысяч граждан Индии.

Необходимость в привлечении иностранной рабочей силы вызвана серьезным кадровым голодом, охватившим российскую экономику, особенно в секторах, требующих большого количества рабочих рук. Уже сейчас тысячи индийцев заняты на российских стройках и в текстильной промышленности. За последний год поток мигрантов из Индии, даже по официальным данным, увеличился на 25%.

Подписание официального соглашения в декабре позволит многократно нарастить этот темп. Правда, инициатива правительства вызвала острую неоднозначную оценку со стороны ведущих российских экспертов, которые видят в этом не решение проблемы, а лишь закрепление тупиковой экономической модели. Впрочем, мнения разошлись. Подробности — в материале MSK1.RU.

Рабочие руки из Индии нужны не вместо центральноазиатских, а вместе с ними

Идея привлечения работников из экзотических стран, таких как Индия и страны Африки, циркулирует в российских политических кругах уже около года, говорит MSK1.RU известный ученый, известный ученый, кандидат экономических наук заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии Экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. Она отмечает, что эта инициатива направлена на то, чтобы «если не заменить, то потеснить» мигрантов из традиционных стран-доноров — Узбекистана и Таджикистана, которые обеспечивают около 70% всего потока потенциальных трудовых мигрантов в Россию.

«Среди аргументов в пользу индийских работников часто звучат следующий. Во-первых, уровень правонарушений. Хотя, по данным МВД, уровень преступности среди мигрантов из Центральной Азии остается низким (менее 5% от числа раскрытых преступлений на протяжении почти двух десятилетий), политическая риторика часто использует этот фактор. Во-вторых, временный характер пребывания. В отличие от части мигрантов из Центральной Азии, которые стремятся к постоянному проживанию в России (что вызывает раздражение у некоторых политиков), предполагается, что индийские работники будут приезжать исключительно временно, по контракту, и возвращаться домой», — говорит Чудиновских.

Эксперт полагает, что будущий договор с Индией, вероятно, будет более эффективным, чем существующие соглашения с Таджикистаном (об оргнаборе, подписан в 2019 году) и Узбекистаном (о защите прав, подписан в 2007 году), чья результативность остается неясной.

Чудиновских предполагает, что соглашение упростит привлечение рабочей силы из Индии в рамках организованного набора для крупных российских работодателей. Развитие оргнабора является одним из ключевых направлений новой миграционной политики, закрепленной в недавней миграционной концепции, подписанной президентом.

«Даже если завоз мигрантов из Индии увеличится, то вряд ли они смогут конкурировать с мигрантами из Центральной Азии и покрыть спрос на рабочую силу, который в последние годы только растет, — считает Чудиновских. Рабочие руки России очень нужны. Но не вместо рабочих рук мигрантов из стран Центральной Азии, а в дополнение к ним».

«Нужно развивать собственные высокотехнологичные отрасли!»

Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров отрицательно оценил планы по массовому привлечению индийских работников. По его мнению, это вредит долгосрочному развитию страны.

«Я отношусь к этому отрицательно. Все это вредно. Вместо повышения производительности труда и развития высокотехнологичных отраслей, мы привлекаем низкоквалифицированный персонал для всякой ерунды. Все это тупиковый путь», — заявил Захаров.

Причем, по мнению эксперта, абсолютно неважно, кого «завозить» в Россию, чтобы заместить собственные кадры, — жителей Индии, Монголии или, условно скажем, Зимбабве. Он подчеркивает, что альтернативой импорту дешевой рабочей силы — из любой страны! — должно стать развитие внутреннего производства, повышение производительности труда и инвестиции в образование населения.

«Примитивный квалификацонный рынок»

Похожая позиция и у демографа Юрия Крупнова, председателя «Движения развития». Он считает, что сам факт необходимости притока индийских гастарбайтеров признаком провала государственной политики в области труда и развития производительных сил.

Крупнов утверждает, что разговоры о «нехватке кадров» используются для маскировки двух вопиющих проблем.

Первая — это «вырожденный и низкоквалифицированный» рынок труда. Эксперт приводит в пример торговлю с Китаем, когда Россия экспортирует сырье, а импортирует машины и оборудование. Это, по его словам, свидетельствует о примитивном квалификационном рынке.

«Да на таком рынке никаких мигрантов не напасешься!» — подчеркнул Крупнов.

Вторая проблема — отсутствие форсированной индустриализации. Вместо того чтобы развивать экономику, требующую высококвалифицированного (и потому дорогого!) труда, страна идет по пути закрепления сырьевой и низкотехнологичной модели.

«Нам нужно выходить с точки зрения технологии на вот этот вожделенный технологический суверенитет, о котором без конца разглагольствуют. А с другой стороны, нам нужен высококвалифицированный дорогой труд, для этого нужно прилагать колоссальные усилия по развитию самой страны», — считает Крупнов.

По его мнению, привлечение низкоквалифицированных мигрантов (как и Захаров, Крупнов считает, не так важно, из какой страны — хоть Индии, хоть любой другой) не только закрепляет, но и усиливает так называемый «лопатный уклад» российской экономики.

«Мы все время слышим, обсуждаем, там, какие мигранты лучше, чем какие хуже, тем самым, в общем, это означает, что мы не только закрепляем, но и усиливаем наш, в общем-то, лопатный уклад. Это безобразие, это говорит о том, что эта социально-экономическая модель, она тупиковая в стране!»

А вы как считаете, нужны нам рабочие из Индии?

Гость
7 часов
Страна вымирает- что ли..
Гость
8 часов
Отрицательное импортозамещение в сфере демографии.
