Ни в лес, ни по дрова. Почему лесная промышленность в России находится в кризисе

Фанерный комбинат «Свеза» остановил работу, а сотрудники попали под сокращение Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Российский лесопромышленный комплекс переживает далеко не лучшие времена. Высокая ключевая ставка, падение спроса на продукцию, смена логистики, закрытие каналов экспорта привели к серьезным последствиям для ряда сфер. Одной из пострадавших стала фанерная отрасль. Дошло до того, что закрываются предприятия и увольняются сотрудники. В этом материале наши коллеги из 72.RU разбираются, что происходит с ЛПК в России и какие дальнейшие перспективы.

Что происходит?

Последние годы лесопромышленный комплекс в России испытывает трудности. Сильно страдает фанерная отрасль. Причин этому несколько, в том числе падение спроса на внутреннем рынке, рост логистических издержек, стоимости сырья, укрепление рубля. Последствия уже видны. Один из относительно свежих примеров — закрытие фанерного комбината «Свеза» в Тюмени. Без работы остались более 300 сотрудников.

В Министерстве промышленности и торговли сообщали, что объемы производства клееной фанеры на предприятии не достигли уровня производства 2021 года. А загрузка производственных мощностей составляла 30–55%. С 2022 года компания несет значительные убытки.

«Основными причинами ухудшения ситуации стало падение спроса на фанерную продукцию на внутрироссийском рынке из-за замедления темпов развития строительной отрасли, рост логистических издержек из-за смены покупателей продукции, рост стоимости сырья, а также укрепление национальной валюты, влияющее на конкурентные позиции экспорта», — говорили в Минпромторге.

Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик, говорил, что фанера имеет большой внутренний спрос и завязана на строительстве, но фанерная отрасль сильно пострадала после отмены семейной ипотеки. Сам же фанерный бизнес, отмечал эксперт, малорентабельный. Еще один фактор — высокая ключевая ставка.

Приведем еще один пример, показывающий, что в сфере ЛПК всё не очень хорошо. Тюменская мебельная сеть «Заречье» планирует закрыть свои магазины. Саму компанию хотела обанкротить налоговая через суд из-за долгов свыше 14,7 миллиона рублей. Дело в конце октября прекратили.

Фабрика переживает не лучшие времена. Как признавался 72.RU Максим Жерновников, руководитель компании, практически полгода предприятие не получало заказов, а производство простаивало. По его словам, по всей России практически остановилась продажи мебели, а покупательная способность населения снизилась на 70%. Фактически компания полгода не зарабатывала деньги, поэтому появились долги. Как признавался Жерновников, за 20 лет работы это первый случай, когда компания не заплатила налоги. В профильном департаменте нам сообщали, что 53 сотрудника компании «Заречье» попали под сокращение.

Что всё это значит?

Как говорит Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, отечественный ЛПК традиционно был сильно экспортоориентирован. Это касалось практически всех отраслей. За исключением разве что мебельной отрасли, которая отправляла на экспорт около 11–12% производимой продукции. В других сегментах этот процент был значительно выше, обращает внимание собеседник.

Иртуганов отмечает, что в июле 2022 года российские лесопромышленники лишились возможности поставлять продукцию в недружественные страны. Особенно тяжело, по его словам, это ударило по фанерной отрасли и производителям топливных гранул, ориентированным в основном на страны Евросоюза.

«Фанерщики одномоментно потеряли около 50% рынка сбыта — это самая пострадавшая отрасль. К тому же конъюнктура цен на протяжении трехлетнего периода складывалась не в пользу российских экспортеров. Поэтому поставки были переориентированы на Китай. Однако необходимо понимать, что Китай сам является крупнейшим производителем фанеры и заинтересован в приобретении сырья — фанерного кряжа и березового шпона, из которого производится фанера», — добавляет он.

При этом, продолжает эксперт, большой процент качественного сырья уходил из России к прямым конкурентам. И это, по его словам, не удивительно: ведь березовый фанкряж, как лиственная древесина, не подлежит ограничению по экспорту, а шпон к тому же не облагается налогами как продукция переработки ЛПК.

«К этому добавлялись и другие проблемы: периодически возникали сложности с химическими компонентами на внутреннем рынке. Производители фенола и других необходимых веществ иногда повышали цены или сокращали объемы производства, что создавало серьезные проблемы для производителей фанеры именно в самые сложные периоды», — говорит Иртуганов.

Эксперт обращает внимание, что комбинат «Свеза-Тюмень» не первый остановившийся фанерный завод в России. И по его словам, пока негативные тенденции только усугубляются.

«Особенно обидно, что в это же время мировое потребление фанеры растет. Когда санкции закончатся и откроются рынки, хотелось бы быть готовыми к этому. Но, как мы видим, происходит всё наоборот: мы теряем ведущих производителей. При этом какой-либо прямой поддержки производителям фанеры нет», — сетует Тимур Иртуганов.

Анализируя итоги первого полугодия, эксперт замечает, что значительно снизился такой базовый показатель, как объем лесозаготовки.

«Очевидно, что при снижении объемов заготовки древесины уменьшается и производство продукции из нее», — поясняет он.

Иртуганов констатирует, что лесопромышленный комплекс находится в достаточно тяжелой ситуации, притом что это огромная отрасль. Он отмечает, что оборот всего российского ЛПК составляет чуть меньше 4 триллионов рублей — входит в топ‑5 несырьевых производственных отраслей.

«Чтобы из нее [тяжелой ситуации] выбираться, безусловно, необходимы меры поддержки. Понятно, что финансовые меры сейчас реализовать достаточно сложно, но возможны и другие варианты — например, введение повышенных пошлин на мебель из недружественных стран. Также необходимо замораживание повышения цен на лесные ресурсы со стороны Рослесхоза. Очевидно, что впереди нас, наоборот, ожидает рост этих цен, что станет дополнительным ударом», — резюмирует эксперт.