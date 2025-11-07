НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Экономика Кризис-2025 Эксперт «Россия только 60–70% говядины сама производит». Почему аграрная сверхдержава вынуждена питаться мясом из Южной Америки

«Россия только 60–70% говядины сама производит». Почему аграрная сверхдержава вынуждена питаться мясом из Южной Америки

Рост цен на свинину, говядину, птицу и баранину связан прежде всего с дефицитом

345
Цены на мясо растут с каждым днем

Цены на мясо растут с каждым днем

Источник:

Михаил Огнев / Fontanka.ru

Росстат неустанно хвалится успехами российского агропрома. Однако даже государственные статистики не могут скрыть печальной ситуации в животноводстве. Мы с интересом изучили свежий доклад о социально-экономическом развитии за январь — сентябрь. Оказывается, в стране на 3,4% сократилось поголовье крупного рогатого скота. Заниматься животноводством стало невыгодно. Птицы стало меньше на 0,7%, коров — на 3,6%, а мелкого рогатого скота (овец и коз) — и вовсе на 5,6% меньше. Производство молока, скотины и птицы (в живом весе) на этом фоне, правда, подросло, но на крошечные 0,3% — по факту в пределах статистической погрешности.

Неудивительно, что на фоне такой печальной (трагической, драматической — нужное подчеркнуть) статистики в стране назревает мясной кризис. Оптовые цены на мясо стремительно ползут вверх, достигая критических отметок. В сентябре 2025 года тушка бройлера подорожала на 30%, до 190 рублей за килограмм, в то время как свинина выросла в цене на 12%, а килограмм свиного окорока уже стоит более 340 рублей. Наиболее тревожная ситуация наблюдается с говядиной, дефицит которой на внутреннем рынке продолжает расти.

«Главное, что у Центробанка инфляция „в норме“. А проблема так и будет нарастать, ну если это проблема, конечно», — со злой иронией замечает профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. По его словам, проблема ценообразования на основные продукты питания типичная, будь то мясо, молоко, хлеб или что-то иное».

«Необходимо разрабатывать эффективную систему прогнозирования и экспертизы процессов ценообразования. У нас ведь даже профессиональный стандарт есть „Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуги“, — говорит профессор. — Тем более на уровень инфляции влияет само поведение хозяйствующих субъектов, которые завышают цены, просто пользуясь тем, что у потребителей не остается выбора, кроме как покупать социально важные товары по любым ценам».

С кабинетами понятно, к их обитателям много вопросов давно. А вот что происходит, скажем так, «на земле»? Об этом журналист MSK1.RU расспросил главу фермерского хозяйства, председателя правления реготделения Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Александра Москвина. Картину он рисует безрадостную.

Внутреннее производство говядины не покрывает потребности страны: Россия сама производит лишь около 60–70% необходимой говядины.

«Дефицит растет каждый год, потому что мы с каждым годом всё больше и больше закупаем говядины. Если раньше мы закупали 100–200 тысяч тонн, то в прошлом году уже 300 тысяч тонн закупили», — говорит Москвин.

Это означает, что зависимость от импорта растет, а вместе с ней и уязвимость перед колебаниями мировых цен. Он подчеркивает, что без целенаправленной государственной поддержки и разработки долгосрочных программ развития отрасли ситуация будет только ухудшаться. Фермеры, сталкиваясь с трудностями в реализации продукции, вынуждены сокращать или вовсе прекращать свою деятельность.

Москвин указывает на крайне серьезную проблему — конкурентоспособность российского производства говядины по сравнению с мировыми лидерами.

«У нас есть регионы, где, скажем так, прибыльно заниматься скотоводством. Это, конечно, юг России, где короткая зима. Там есть земли, на которых невыгодно или сложно выращивать зерно, но выгодно для скотовода. А на всей остальной территории из-за того, что у нас приходится заготавливать значительное количество кормов для животных, нам сложно конкурировать по рентабельности с Южной Америкой, где в основном Россия и закупают говядину», — говорит Москвин.

Причем для отдельных звеньев продовольственной цепочки поддержка дешевого импорта оказывается выгоднее, нежели развитие отечественного производства. Прогнозы фермера неутешительны. Если не будут приняты решительные меры по развитию отечественного животноводства, цены на говядину будут продолжать расти. Так что российским потребителям, похоже, придется привыкать к новым ценникам в мясных магазинах. А желающие перейти с говядины на (пока еще) более дешевую курятину так разогреют спрос на нее, что цены сравняются.

Глядишь, скоро и борщ с мясом окажется недоступным для большинства деликатесом. Придется довольствоваться постным.

В последний месяц лета 2025 года импорт бразильского мяса в Россию вырос до максимальных с 2017 года 67,6 миллиона долларов. Об этом со ссылкой статистическую службу этого южноамериканского государства сообщили российские СМИ. В годовом выражении импорт вырос в 1,6 раза. Больше было лишь восемь лет назад, когда поставки оценивались в 105,9 миллиона долларов. Основными поставщиками замороженной говядины и субпродуктов в Россию считаются Бразилия, Парагвай и Аргентина.

А вы часто мясо покупаете?

Покупаю часто, но оно становится всё дороже
Уже не всегда по карману даже курица
Давно от мяса отказались
