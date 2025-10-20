«Столько моря, а цены заоблачные»: почему в России взлетела стоимость рыбы и что с ней будет в следующем году

Жизненная необходимость или недоступная роскошь? Источник: Лина Саитова / 116.RU

Рыба — основа здорового рациона. Об этом знали еще в советские времена, подтверждают и современные врачи. Но ключевой вопрос сегодня не в ее пользе, а в доступности для кошелька россиян. Цены на рыбу действительно изменились, однако картина по стране при глубоком изучении оказывается очень неоднозначной. Журналисты MSK1.RU проанализировали свежие данные, чтобы выяснить: в каких регионах России рыба всё еще остается относительно доступным продуктом, а где ее стоимость бьет все рекорды.

«Ни к чему не подступиться»

Если вы замечали, что стали покупать рыбу реже, то вы не одиноки. О том, что она сильно подорожала, говорят многие россияне. Свои мнения они высказали под нашими публикациями.

«Сейчас дикого лосося практически нет, всего изловили, пусть больше рыбы выращивают искусственно, тогда и ценник станет нормальным», — считает пользователь Emmm Tutu.

«Куда ни посмотри — везде у них свои факторы и причины повышения цен. Только как это всё укладывается в повышение прибыли и увеличение экспорта — загадка», — задается вопросом читатель MSK1.RU.

«В России столько моря, а цены на рыбу заоблачные», — сетует Наталья Маркелова.

«И к рыбе, и к мясу, и к сыру — ни к чему не подступиться», — добавляет Владислав.

Где самая дешевая и дорогая рыба в России

Ценник на рыбу в российских регионах может отличаться в разы. О том, в каких субъектах страны этот продукт оказался самым дорогим, а в каких — самым бюджетным по итогам сентября 2025 года, сообщает официальная статистика Росстата.

Самая низкая цена на рыбу живую и охлажденную зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе — 222,04 рубля за килограмм. А наибольшая стоимость этого продукта в Северо-Западном федеральном округе — 464,59 рубля. В среднем по стране цена составляет 373,68 рубля.

В категории « рыба соленая, маринованная, копченая » самая доступная стоимость в Северо-Кавказском федеральном округе — 674,98 рубля. Максимум наблюдается в Уральском федеральном округе — 1001,96 рубля. А средняя цена по России — 876,34 рубля.

Рыбные деликатесы в Приволжском федеральном округе стоят 2369,78 рубля — это минимум по стране. Максимальная цена зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе — 2811,68 рубля. В среднем по России этот продукт продается по 2573,13 рубля.

Самая дешевая мороженая рыба — в Сибирском федеральном округе, здесь она стоит 312,68 рубля. А дороже всего этот продукт в Северо-Западном федеральном округе — 520,05 рубля, при том что среднероссийский показатель составляет 395,97 рубля.

А вот охлажденная и мороженая рыба лососевых пород имеет наименьшую цену в Дальневосточном федеральном округе — 1033,83 рубля, что неудивительно. А наибольшую — в Северо-Кавказском федеральном округе, 1617,85 рубля. В среднем по России цена на лососевых составляет 1381,25 рубля.

Мороженая неразделанная рыба наиболее выгодна покупателям во всё том же Дальневосточном федеральном округе — Росстат зафиксировал минимум в 262,37 рубля, в то время как Уральский округ показывает максимальную отметку в 373,97 рубля. Общероссийский показатель — 323,63 рубля за килограмм.

Еще одно выгодное предложение в Дальневосточном федеральном округе — рыбное филе . Оно представлено в магазинах в среднем по 508,48 рубля за килограмм, что сильно отличается от Северо-Западного округа с ценой 780,81 рубля. Среднерыночное предложение оценивается в 648,41 рубля за кило.

А вот соленая сельдь имеет наименьший ценник в Приволжском федеральном округе — 353,91 рубля, тогда как Южный округ демонстрирует наибольшую стоимость — 413,52 рубля. В среднем по стране этот продукт оценивается в 389,06 рубля за килограмм.

Филе сельди стоит почти в два раза дороже, чем соленая версия этой рыбы, общероссийский уровень цен достигает 673,25 рубля. Самый низкий показатель — в Центральном федеральном округе — по 600,33 рубля, что контрастирует с традиционно рыбным Дальневосточным регионом, где установлен максимум цен — 839,10 рубля.

«Замороженная рыба, как правило, доступнее благодаря длительному сроку хранения, а за свежую приходится платить больше из-за сложностей с логистикой, — объясняет MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Треска остается относительно бюджетной, форель — средней ценовой категории, а вот лосось прочно удерживает статус самого дорогого».

Сколько стоит рыба в магазинах

Стоимость популярных видов рыбы в федеральных и региональных торговых сетях продолжает расти. Согласно данным мониторинга, за год с сентября 2024 года средние цены по России изменились следующим образом: минтай подорожал на 17,6% со средним ценником 390,1 рубля за килограмм, а камбала прибавила в стоимости 16,2%, достигнув отметки 390,9 рубля.

Килограмм лосося стал дороже на 11,4% и в среднем по России стоит 2213,4 рубля. Наибольший рост показали горбуша и скумбрия — 27,6% и 27,8% соответственно, поднявшись до 814,5 и 577,2 рубля за килограмм.

Цены на хек увеличились на 14,5% — до 550,2 рубля за кило, а форель подорожала на 20,5% со средним показателем 1273,4 рубля. Такую динамику зафиксировал сервис «Ценозавр».

За минувший год россияне за год ощутили, как рыба стала заметным бременем в продуктовой корзине. Минтай взлетел на 22% — теперь за килограмм просят в среднем 418,6 рубля. Камбала в столичных магазинах прибавила в цене 17%, достигнув 424,6 рубля. А традиционно недешевый лосось подорожал на 7%, достигнув отметки 2317,8 рубля.

Максимальный рост в цене показали горбуша и скумбрия — плюс 27,3% и 28,4% соответственно. Первую теперь можно купить за 788,9 рубля, вторую — за 609,5 рубля за килограмм. Хек подорожал на 10,3% — до 541,6 рубля, а форель прибавила 14% и достигла 1358,9 рубля за килограмм. Эту динамику зафиксировал сервис «Ценозавр», проанализировав обычные, не акционные предложения в магазинах.

Почему такие высокие цены на рыбу

Эксперты заявляют, что высокие цены на рыбу — результат сразу нескольких факторов. В стоимость закладываются расходы на добычу, доставку и хранение, которые растут за последний год, так как приходится увеличивать зарплаты. Дорожает топливо, повысились налоги.

«В 2024–2025 годах отмечается снижение показателей добычи и выращивания рыбы. Это сокращает предложение на внутреннем рынке, — сказала в разговоре с MSK1.RU маркетолог Надежда Александрова. — При этом часть компаний активно переориентируется на внешние рынки, чтобы компенсировать свои расходы через экспорт».

«Есть дефицит отдельных видов рыбы, а спрос при этом остается стабильно высоким. Дополняет картину и общий тренд на здоровое питание — рыба всё чаще становится обязательной частью рациона. Это не главный, но заметный фактор, — добавила финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Свою роль сыграли сокращенные поставки из-за рубежа: часть импортных позиций просто исчезла с рынка, что тоже сказалось на стоимости».

Действительно, треть россиян включает рыбу в свой основной рацион, а почти каждый второй отмечает, что стал есть ее чаще в последние полгода.

«Особенно активно рыбу употребляют семьи с детьми — 63% родителей считают важным регулярно включать ее в меню, — рассказали MSK1.RU в „Агентстве по продвижению рыбной продукции“. — Более 50% опрошенных россиян 18–35 лет едят рыбу не реже одного-двух раз в неделю (по нормам Минздрава), что делает эту группу ключевой для роста потребления».

А вот красную рыбу россияне едят не так часто, ведь лососевые относятся к премиальному сегменту, и их стоимость стабильно растет из года в год. Эта тенденция обусловлена не только спросом, но и тем, что запасы лосося в мире неуклонно уменьшаются.

«Основные причины сокращения популяции атлантического лосося — экологические проблемы: загрязнение водоемов, строительство ГЭС и чрезмерный вылов, — объясняет кандидат экономических наук Рута Абрамова. — Искусственное разведение, безусловно, становится решением, однако оно требует специальных условий и, по сути, превращает рыбу в аналог тепличного растения. Такое положение дел — прямое следствие ухудшения состояния природной среды, что мы и наблюдаем на примере недавних инцидентов в Анапе и Крыму».

Что будет с ценами на рыбу дальше

По мнению экспертов, рыба продолжит и дальше дорожать. Особенно это ударит по кошелькам россиян в предпраздничные недели перед Новым годом — во время массовой закупки продуктов перед длинными каникулами.

«Мы находимся в условиях высокой инфляции, поэтому ожидать бурного, резкого роста цен не стоит. Однако плавное подорожание может продолжиться, и есть вероятность, что к зиме стоимость рыбы может вырасти еще примерно на 10%», — прогнозирует финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По оценке аналитиков, россиянам стоит морально готовиться к тому, что рыба останется дорогим продуктом до конца года и, вероятно, зимой.

«В некоторых случаях возможны временные послабления, например если на рынок приходят крупные партии по сниженной цене из-за удачного вылова. Но такие периоды короткие и не меняют общую тенденцию», — подчеркивает маркетолог Надежда Александрова.

Антикризисный рецепт из рыбы

Рыба дорожает, но отказываться от полезного продукта совсем не обязательно. Предлагаем антикризисный рецепт блюда на пять порций из самого доступного варианта — минтая. Эти сочные ежики доказывают, что готовить любимые котлеты можно просто, быстро и без удара по бюджету.

Все ингредиенты наверняка ждут своего часа у вас на кухне:

минтай — 300 граммов;

репчатый лук — половина головки;

рис — 150–200 граммов;

соль — по вкусу;

вода и подсолнечное масло — по необходимости.

Для начала поставьте вариться рис и в это время мелко нарежьте половинку лука так, чтобы ее удобно положить в мясорубку. Дайте сваренному рису остыть или промойте его под холодной водой.

Пропустите через мясорубку нарезанный лук и кусочки минтая. Перед этим рыбу лучше разморозить, чтобы процесс шел проще и быстрее. Смешайте рис, рыбный фарш, соль и специи и оставьте их отдохнуть на 10–15 минут, чтобы все ингредиенты «подружились» между собой.

Вылейте на сковородку немного масла и разогрейте на сильном огне. После этого скатайте шарики и обжарьте их с каждой стороны, после чего влейте кипяток тонкой струйкой так, чтобы вода покрыла дно сковородки. Дайте блюду протомиться минут 10–15, периодически немного переворачивая ежики.

