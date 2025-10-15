«Идет работа по принципу „люди — новая нефть“»: разбираемся, будут ли взвинчивать до небес налог для самозанятых

Самозанятых опросили насчет размера налога Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Федеральная налоговая служба разослала самозанятым россиянам опрос по поводу повышения налога. Им предлагают ответить, какой процент отчислений считать справедливым и не уйдут ли они в теневой сектор экономики, если будут недовольны изменением правил. Кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с MSK1.RU предположил, что так нас готовят к повышению налогов.

Через два дня Совет Федерации предложил вовсе отменить режим самозанятости раньше срока — в 2026 году, но в правительстве успокоили: до 2028 года ничего менять не будут, писали об этом.

Что спрашивают у россиян

Опрос доступен в приложении «Мой налог». Сначала нужно ответить, насколько вас устраивают текущие условия, почему вы выбрали именно этот налоговый режим и что в нем улучшить. Затем самозанятых спрашивают, что они будут делать, если условия станут неприемлемы. Варианты ответа: уйти в тень, начать работать по трудовому договору, прекратить вести деятельность, перейти на другой режим налогообложения.

Напоследок ФНС выясняет, какой процент дохода было бы справедливо отдавать на налоги: 0–2%, 2–4%, 4–6%, 6–8%, 8–10%, 10–12%, 12–14%, 14–16%, 16–18%, 18–20%, свыше 20%.

Опрос от ФНС в личном кабинете «Моего налога» Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Самозанятые — это те, кто платят специальный налог на профессиональный доход (НПД). Если услугу оплатило физическое лицо, он составляет 4%, а если юридическое — 6%. Таким режимом налогообложения массово пользуются фрилансеры, его ввели в тестовом режиме до 2028 года.

К чему готовят самозанятых

Финансовый эксперт Андрей Бархота считает, что опросник — это подготовка к повышению налога, потому что власти ищут способы пополнить рекордно дефицитный бюджет. Собеседник предполагает, что его поднимут до 8–12%.

«Налог может вырасти еще сильнее, например до 12–18%, и даже в этом случае оставаться самозанятым будет выгодно. Сейчас задача тех, кто занимается фискальной политикой, — прощупать порог чувствительности, насколько можно поднять налоговое бремя для самозанятых», — сказал Бархота.

По его словам, режим самозанятости здорово помог малому бизнесу, а теперь стоит вопрос, до каких цифр можно поднять налог, чтобы ему не навредить.

«Насколько я могу судить, предлагается кратное поднятие налога с усилением контроля за счетами. Потому что некоторые самозанятые грешат занижением выручки», — добавил спикер.

Он предупреждает, что при повышении налога для самозанятых те поднимут цены на услуги — это почувствуют все россияне. Если в машиностроении или химическом производстве самозанятых трудно себе представить, то среди репетиторов и парикмахеров их множество.

Конечно, начнут завышать цены. Раньше налог был 4%, а теперь будет 12%. Тогда абонемент на годовое обучение стоил 104 тысячи, а сейчас будет 112. Андрей Бархота эксперт финансового рынка

Самозанятая москвичка Алина рассказала MSK1.RU, что перспектива повышения налога радости не вызывает, но деваться некуда.

«То, что налог повысят, значит лишь одно — мой и так небольшой доход станет еще меньше и скуднее. Перейти на другую систему у меня пока возможности нет, поэтому остается только терпеть», — сказала она.

Могут ли вовсе отменить самозанятость

Совет Федерации предложил правительству подумать о досрочном завершении «эксперимента с самозанятыми» в 2026 году, после чего пресс-служба кабмина заявила ТАСС, что всё будет работать по-прежнему еще три года.

Самозанятая москвичка Елизавета в разговоре с MSK1.RU возмутилась идее отменить этот режим налогообложения.

«Если они на ИП всех переведут, это ведь ужас. Изменения будут вносить из-за хитреньких экономщиков в ООО, а страдать должен самозанятый. Поднимут налог и добавят бумажной работы — все уйдут опять в чернуху», — негодует собеседница.

Экономист Андрей Бархота предположил, что самозанятость вряд ли отменят, потому что это крайне вредная мера, но считает ситуацию напряженной.

«Окончательный ответ за президентом, а там в администрации прекрасно понимают риски полного запрета самозанятых. Если у вас 15 млн самозанятых, значит, всё работает. Возможно, это единственная инициатива за последние 10 лет, которая дала такой хороший результат», — сказал спикер.

Сколько самозанятых в России

По данным ФНС, в России 14,6 млн самозанятых, чаще всего они трудятся в сферах ремонта, автоперевозок, IT и красоты. Больше всего их в Москве — около 2 млн. В 2024 году самозанятые граждане заплатили 99,8 млрд рублей налогов.

«Бюджет страдает не из-за самозанятых, а из-за достаточно больших расходов, — утверждает Бархота. — Можно было бы их снизить, но это, видимо, представляется нецелесообразным, поэтому идет работа по принципу " люди — новая нефть " , и вот этой новой нефтью будут в том числе самозанятые».

Эксперт объяснил, что фрилансеры ничего не значат для экономики по отдельности, но в своей массе создают для нее «защитный слой».

«Если всё это дело прикрыть, то возникнет сильная диспропорция на рынке труда, а инфляционные процессы будут неконтролируемыми», — предупреждает он.

Для амортизации налоговой нагрузки Андрей Бархота предлагает повысить максимальную выручку самозанятых с 2,4 до 4 млн рублей в год.

