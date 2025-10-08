Нефтедобывающая Россия будет спасаться импортом бензина? Каков масштаб дефицита топлива и где его взять, чтобы всем хватило

Топливо в России дорожает быстрее инфляции Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Топливо в России продолжает дорожать: темпы роста за год превысили инфляцию. В некоторых регионах бензина не хватает. В подмосковном Подольске дизель уже продают почти по 75 рублей за литр — это на 11,7% выше средней цены по стране год назад. MSK1.RU выяснил, на сколько подорожало топливо, что с этим делают власти и чего нам ждать дальше.

Как растут цены на топливо

Москвичка Галина в беседе с MSK1.RU возмутилась тем, как стремительно растут расходы на машину.

«Меня прям бесит, как сильно бензин дорожает. Я часто езжу в другие города, каждый раз считаешь по завышенной цене, накидываешь рубля два-три к цене за литр, чтобы не остаться в убытке, а всё равно выходишь за рамки запланированного. По трассе бензин дорожает с каждым километром. Как будто чем дальше едешь, тем сильнее цена растет», — сказала она.

В том же Подольске на «Нефтьмагистрали», где серьезно подорожало дизтопливо, 95-й бензин стоит 68 рублей за литр. Это на 15,7% больше, чем в среднем в прошлом году на российских заправках.

Стоимость дизельного топлива и бензина в Подольске Источник: Подольск / T.me

В целом по России стоимость дизеля за год выросла на 8,5%, а бензина — на 8,6%. Это выше официальной годовой инфляции, которая составляет 8%.

Как растут цены на бензин и дизель Источник: Городские медиа

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с MSK1.RU сообщил, что топливо дорожает практически в том же темпе, что и в прошлые годы, а проблема в другом — в каких-то городах его не всегда можно купить на заправках. Хуже всего ситуация там, где много машин и нет нефтеперерабатывающих заводов.

«По Москве и области есть проблемы на некоторых АЗС, есть определенные ограничения, но в целом столицу неплохо снабжают. Проблемы есть в Сибири, на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае, были проблемы в Ленинградской области», — сказал Кульбака.

Сильнее всего страдают заправки, не принадлежащие крупным сетям. Кульбака сказал, что подсчитать точно масштаб дефицита по всей России трудно — вероятно, он около 5%.

«Говорить, что это общая проблема по всей стране, — точно нет. Но, наверное, треть регионов страны затрагивает. Еще важно, что если заправок стало меньше, то увеличиваются пробег в поисках бензина и очереди, начинаются проблемы по цепочке у других заправок», — предупредил экономист.

На некоторых заправках попросту нет некоторых категорий бензина Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Почему не хватает топлива и что будет дальше

Причина дефицита, по словам эксперта, — выросшие оптовые цены, высокий спрос и атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В этих условиях власти заставляют заправки ограничивать рост цен на уровне средней годовой инфляции.

Государство сейчас идет по пути низких цен, боясь реакции людей на повышение цен, но это в обязательном порядке приводит к дефициту. Николай Кульбака экономист

Что ждать автомобилистам дальше, он спрогнозировать затруднился, потому что на это будут влиять и решения властей, и цены на импортное топливо.

«Также всё зависит от того, насколько интенсивны будут удары, насколько хорошо НПЗ будут справляться с ремонтом, не станут ли закрываться и банкротиться мелкие заправки», — добавил спикер.

Есть вероятность, что скоро на АЗС будут разливать по бакам бензин из Белоруссии и Китая Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Как власти пытаются предотвратить кризис

Глава Крыма Сергей Аксенов ограничил продажу топлива: не более 20 литров в одни руки. Депутат Ейского городского Совета Павел Пикта рассказал, что в Краснодарском крае на некоторых АЗС теперь обслуживают только спецтранспорт. По данным Независимого топливного союза, дефицит наблюдается минимум в 10 регионах.

Из-за подорожания топлива Федеральная антимонопольная служба проверяет сети автозаправочных станций, а Министерство энергетики планирует удерживать рост цен на уровне инфляции. В свою очередь, правительство продлило до конца года запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей.

Помимо этого, правительство собирается обнулить 5-процентные ввозные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также, по данным «Коммерсанта», увеличить импорт из Белоруссии. Как сообщила MSK1.RU пресс-секретарь зампреда правительства Ольга Галат, ожидается, что обнуление пошлин коснется лишь части пропускных пунктов на Дальнем Востоке.

Финансовый аналитик и доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в беседе с MSK1.RU объяснил, что нехватка топлива — традиционная осенняя проблема, которую в этот раз усугубили удары по заводам. По его словам, импортировать топливо нормально, и Россия так иногда делает.

«Бывает и так, приходится завозить. Размер дыры беспрецедентен, но сезонно часто происходит что-то подобное. Если у вас не хватает бензина на рынке, вы, конечно, пошлину уберете, чтобы проблему не усугублять», — сказал собеседник.

Он считает, что ситуация на рынке должна стабилизироваться, так как плановые ремонты НПЗ заканчиваются, а пик сезона прошел.