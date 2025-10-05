НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
С такими деньгами и заболеть не страшно: сколько заплатят во время больничного в 2026 году

С такими деньгами и заболеть не страшно: сколько заплатят во время больничного в 2026 году

Сумма будет увеличиваться

335
Чем выше стаж, тем больше выплата по временной нетрудоспособности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЧем выше стаж, тем больше выплата по временной нетрудоспособности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Чем выше стаж, тем больше выплата по временной нетрудоспособности

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит более 200 тысяч рублей, в 2027-м — почти четверть миллиона в месяц, а в 2028 году может и вовсе превысить эту сумму. Об этом свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда России.

  • В 2026 году при стаже до 5 лет размер пособия составит 124,5 тысячи рублей, от 5 лет до 8 лет — 166 тысяч рублей, более 8 лет — 207 тысяч рублей;

  • в 2027 году при стаже до 5 лет сумма вырастет до 143 тысяч рублей, от 5 лет до 8 лет — до 191 тысячи рублей, более 8 лет — до 238 тысяч рублей;

  • в 2028 году, имея стаж до 5 лет, можно получить до 154 тысяч рублей, от 5 лет до 8 лет — 206 тысяч рублей, более 8 лет — 258 тысяч рублей.

При средней продолжительности больничного 11 дней максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составит в 2026 году 75 тысяч рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2025 году. В 2027 году сумма вырастет до 86 тысяч рублей, а в 2028 году — до 93 тысяч рублей.

На эти цели в бюджет заложили 859,3 миллиарда рублей на 2026 год, 946,1 миллиарда рублей на 2027 год и 1 триллион рублей на 2028 год.

В проекте также предусмотрены расходы на выплату пособий при осуществлении ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет. В 2026 году на эти цели выделено порядка 4,2 миллиарда рублей, в 2027 году — 4,7 миллиарда рублей, в 2028 году —  5 миллиардов рублей. 

О самозанятых россиянах тоже не забыли. На их пособия по временной нетрудоспособности на 2026 год заложено 0,9 миллиарда рублей, на 2027 год — 8,9 миллиарда рублей, на 2028 год — 18,6 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

С 1 января 2026 года детские пособия и больничные по уходу за ребенком вырастут. Из-за увеличения МРОТ сумма выплаты не может быть ниже 27 тысяч рублей. Как рассчитать размер больничного, рассказали в отдельном материале. Пособия по временной нетрудоспособности можно получить, даже если не болеешь. Что для этого нужно, читайте по ссылке

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
1 час
то есть болеть будет очень выгодно!
