Для учителей в России предложили ввести специальные сертификаты: на что их можно потратить

Дополнительные выплаты педагогам предлагают предоставлять ежегодно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Педагогам в России предлагают выплачивать от 15 до 25 тысяч рублей ежегодно. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов и направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«В целях поддержки педагогов и стимулирования их к поддержанию высоких стандартов профессионального образа предлагаю рассмотреть возможность запуска пилотной программы „Профессиональный стиль учителя“. Речь идет об ежегодной целевой выплате педагогическим работникам общеобразовательных организаций специального электронного сертификата номиналом 15–25 тысяч рублей», — говорится в тексте обращения.

Депутат отметил, что учителя могут тратить средства сертификата исключительно на приобретение деловой одежды, обуви и аксессуаров в специализированных магазинах-партнерах программы. Реализовать этот механизм можно аналогично успешным государственным программам, таким как материнский (семейный) капитал или использование подарочных карт, со строгим целевым контролем расходов.

Чернышов подчеркнул, что современные учителя считаются ключевой фигурой в формировании не только знаний у подрастающего поколения, но и ценностных ориентиров. Депутат считает, что внешний вид педагога напрямую влияет на его авторитет в глазах учеников и родителей, способствует укреплению дисциплины и создает позитивный психологический в образовательном процессе.

«Это вопрос не только эстетики, но и повышения профессионального статуса, уверенности в себе и, как следствие, эффективности педагогического труда», — добавил вице-спикер Госдумы.