НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

вос.

 765мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Полезная часть гриба
Проблема с транспортом
Афиша на октябрь
Сэкономить время и нервы на врачах
Плиты на путях
Построят гостиницу
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Экономика Для учителей в России предложили ввести специальные сертификаты: на что их можно потратить

Для учителей в России предложили ввести специальные сертификаты: на что их можно потратить

Инициативу уже рассматривают в Госдуме

54
Дополнительные выплаты педагогам предлагают предоставлять ежегодно | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДополнительные выплаты педагогам предлагают предоставлять ежегодно | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дополнительные выплаты педагогам предлагают предоставлять ежегодно

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Педагогам в России предлагают выплачивать от 15 до 25 тысяч рублей ежегодно. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов и направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«В целях поддержки педагогов и стимулирования их к поддержанию высоких стандартов профессионального образа предлагаю рассмотреть возможность запуска пилотной программы „Профессиональный стиль учителя“. Речь идет об ежегодной целевой выплате педагогическим работникам общеобразовательных организаций специального электронного сертификата номиналом 15–25 тысяч рублей», — говорится в тексте обращения.

Депутат отметил, что учителя могут тратить средства сертификата исключительно на приобретение деловой одежды, обуви и аксессуаров в специализированных магазинах-партнерах программы. Реализовать этот механизм можно аналогично успешным государственным программам, таким как материнский (семейный) капитал или использование подарочных карт, со строгим целевым контролем расходов.

Чернышов подчеркнул, что современные учителя считаются ключевой фигурой в формировании не только знаний у подрастающего поколения, но и ценностных ориентиров. Депутат считает, что внешний вид педагога напрямую влияет на его авторитет в глазах учеников и родителей, способствует укреплению дисциплины и создает позитивный психологический в образовательном процессе.

«Это вопрос не только эстетики, но и повышения профессионального статуса, уверенности в себе и, как следствие, эффективности педагогического труда», — добавил вице-спикер Госдумы.

Еще в Госдуме готовят новые льготы для учителей. Речь идет о программе «Маршрут благодарности», которая позволит учителям получать скидки в музеях, театрах, кино, кафе и магазинах. Инициативу выдвинули в преддверии общенационального праздника Дня учителя.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Выплата Учитель Госдума День учителя Одежда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление