Российским пенсионерам поднимут выплаты в октябре: кого коснутся изменения

Российским пенсионерам поднимут выплаты в октябре: кого коснутся изменения

Выплаты увеличат после 1 октября

Через год пенсию снова проиндексируют

Военным пенсионерам увеличат государственные выплаты уже с 1 октября 2025 года. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Повышение пенсий связано с индексацией окладов на 7,6%.

«Военные пенсии зависят от того, как будут индексироваться должностные оклады военных, и в октябре будет очередное повышение должностных окладов, что повлияет на индексацию военных пенсий», — объяснил депутат.

Он уточнил, что прибавка коснется не только тех, кто служил в системе Минобороны, но и пенсионеров других правоохранительных и силовых структур.

«Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи», — дополнила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

Также с 1 октября прибавку к пенсии в размере 10 221,70 рубля будут получать граждане, кому в сентябре исполняется 80 лет.

Ранее мы рассказывали, какие еще выплаты пенсионерам проиндексируют в 2026 году. Также почитайте, как можно выйти на пенсию раньше положенного срока.

Виктория Корнеева
Гость
4 сентября, 10:30
Есть поговорка, что у Матери нет нелюбимых детей ! Но вот про Пенсионное обеспечение Ветеранов труда , почему-то, всегда выделяются отдельные категории. Вот тебе и равенство с братством.
Гость
4 сентября, 11:12
2 пенсии да ещё и повышение...)))
