«Просто сгнивают. А потом приходится импортировать». Почему в России дорожают яблоки и много еще чего

Легче завезти из-за границы, чем вырастить свои? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Российских потребителей ожидает непростая осень: ослабление рубля, неурожай ряда ключевых сельскохозяйственных культур и рост издержек производства — все это толкнет вверх цены. Производители уже объявляют о подорожании импортных и отечественных овощей, фруктов, круп, молочной продукции и кондитерских изделий. Готовимся шире раскрывать кошелек. И ведь все опрошенные MSK1.RU эксперты разводят руками: а ничего не поделаешь…

Главная причина продовольственной инфляции — ослабление российской национальной валюты. Прогнозы о достижении долларом отметки в 100 рублей, которые неоднократно звучали в последние месяцы, становятся все более реалистичными.

«Мы наблюдаем сейчас снижение национальной валюты, — отмечает Юрий Ляндау, доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова. — Если мы говорим об импортируемых овощах, то тут неважно, это картошка из Египта или помидоры из Азербайджана. Цены на них пойдут вверх. Ведь цена закупки вырастет, а тут еще и логистика, там тоже выросшие затраты».

Финансовый советник Алексей Родин также подчеркивает зависимость отечественного сельского хозяйства от импортных поставок:

«Удешевление рубля приведет к тому, что подорожает та продукция, которая закупается за рубежом, либо семена и посадочный материал для которой привозят из-за границы. Так, мы увидим рост цен на импортные овощи и фрукты. Например, бананы, мандарины, манго, импортный картофель и помидоры. Также подорожают сорта картофеля, рассада для посадки которых привозится из-за рубежа», — перечисляет Родин.

Помимо ослабления рубля, на рост цен оказывают влияние и неблагоприятные погодные условия. В частности, россиянам обещают подорожание гречки на 15% из-за сокращения посевных площадей на треть.

Дополнительным фактором, способствующим росту цен, является политика торговых сетей, которые, по мнению экспертов, стремятся подстраивать цены на отечественную продукцию под цены на импортные товары.

«Наши торговые сети продолжат свою деятельность по принципу „ничего личного, только бизнес“. И цены на овощи и фрукты отечественного производства начнут подгонять к ценам импортируемых овощей и фруктов. В итоге цены снова вырастут на все. Здесь механизм уже отработан, и остановить его можно только с помощью государственного регулирования ценовых процессов», — отмечает профессор Юрий Ляндау.

Причем дорожают вовсе не какие-то нишевые продукты (Alpen Gold, Milka и Oreo официально уведомили торговые сети о плановом повышении цен до 14%), но и самые обычные. Например, яблоки: к концу августа 2025 года средняя стоимость яблок в России выросла на 14% по сравнению с прошлым годом

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод говорит, что в случае с яблоками на рост цен оказали дефицит и, соответственно, подорожание рабочей силы.

«Ручной труд в садоводстве в больших объемах применяется, чем при производстве зерна, например, или картофеля. Надо вручную обрабатывать, обрезать деревья, за ними ухаживать», — говорит профессор Холод.

Кроме того, дорожают компоненты для производства химических препаратов (хотя сами препараты в садоводстве отечественные). Сказывается и общая инфляция: дорожает автомобильное топливо, электроэнергия — то есть в целом у производителей растут издержки.

Холод отмечает, что на цену яблок влияет не только так называемая «инфляция издержек», но и искаженная структура рынка. Дело в том, что в России яблок производится больше, чем потребляется. Однако большая доля выращивается в ЛПХ и фермерских хозяйствах, откуда пробиться в торговые сети фактически невозможно. Крупные ретейлеры работают с огромными компаниями, занимающимися промышленным садоводством.

«Во всяком случае, издержки попадания на рынок для малых компаний, фермеров и тем более личных хозяйств достаточно высокие. Поэтому часть продукции просто не реализуется и буквально сгнивает. А потом у нас яблоки и другие продукты (скажем, картофель), которых выращивается больше, чем потребляется, приходится импортировать».