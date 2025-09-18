«Надо закрывать всё к чертовой матери». Как аграрии страдают из-за тотальной засухи и почему в России добивают фермерство

Динамику урожайности пшеницы на юге назвали «ненормальной» Источник: donland.ru

Второй год подряд весенние заморозки и тотальная засуха уничтожают урожай в Ростовской области. Влаги в почве не хватает — от этого страдают и зерновые, и подсолнечник. Причем многие аграрии увеличивают площади под масличными из-за низкой рентабельности пшеницы — но засуха сводит на нет их усилия удержать бизнес на плаву. Фермеры признаются, что не видят будущего в сельском хозяйстве: в отрасли на фоне санкций подорожало всё, кроме зерна. Вдобавок пошлины на экспорт «съедают» до трети выручки. И если климат создает проблемы, хозяйство фактически банкротно, говорят аграрии. Спецкор 161.RU Ирина Бабичева выяснила, как самые аграрные регионы — Ростовская область и Кубань страдают из-за тотальной засухи и почему экономическая политика России не оставляет фермерам права на неурожай.

Как менялась урожайность на Дону

Два года назад земледельцы Ростовской области собрали 16 миллионов тонн зерна — получали в среднем по 44,2 центнера с гектара, похвастался в 2023 году региональный Минсельхозпрод. Обошлось без серьезных испытаний погодой, но аграрии уже отмечали тенденцию к кризису в сельском хозяйстве. Фермеры говорили, что оказались на грани выживания и банкротств, потому что подорожало всё, кроме зерна: выросли затраты на технику, удобрения, топливо, склады, а вдобавок введенные Минсельхозом РФ пошлины съедали до трети выручки от продажи зерновых.

В следующем году кризис усугубился из-за климатических проблем. Донские фермеры сообщили, что в мае по всходам ударили заморозки. Урожая будет меньше, говорили они. Дальше регион накрыла продолжительная засуха, и прогнозы по сбору зерновых в регионе стали уменьшаться еще сильнее. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области отмечали, что из-за чрезвычайной ситуации повреждено и погибло около 1 миллиона гектаров посевов. Всего по области потери понесли около 1,3 тысячи хозяйств.

Но даже с такими испытаниями Ростовская область стала лидером по сбору пшеницы в России в 2024 году — аграрии собрали больше 10 млн тонн. Это 12,3% урожая от общего по стране объема. Регион опередил в рейтинге соседний Краснодарский край, сообщили аналитики агробизнеса АБ-центра. Фермеры в разговоре с корреспондентом 161.RU отметили, что во многом это произошло из-за «сложных» удобрений, которые сохраняются в почве на несколько лет после внесения. Они предупреждали, что дальше урожайность будет снижаться, потому что денег на удобрения у многих не было.

Так и случилось. В этом году аграрии Ростовской области собрали только 8 миллионов 205 тысяч тонн ранних зерновых при средней урожайности 25,9 центнера с гектара. В разговоре с корреспондентом 161.RU они признаются: многие не знают, на какие деньги платить кредиты на технику и что закладывать в издержки будущего урожая.

«Рецидив» засухи

Падение урожайности на юге произошло в первую очередь из-за климатических проблем — засухи и заморозков, сообщили корреспонденту 161.RU в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Засуха в период сева стала одной из основных причин падения урожайности на юге.

— На юге падение урожая связано с тремя факторами, которые друг на друга наложились и дали такой эффект. А именно: осенняя засуха, очень серьезная — в сев. Пшеница не распустилась во многих местах или плохо распустилась. Дальше: кое-где пощипало морозом в мае. И самое главное: поздняя засуха, которая очень сильно повлияла на Ростов и Краснодар и сгубила значимую часть урожая поздних культур. Она [засуха] перешла с озимых на пропашные культуры, подсолнечник, — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

С ним согласился президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Александр Родин. По его словам, в этом сезоне Ростовской области рекордно не везло с погодой.

— Я не помню таких условий, как в этом году — чтобы столько времени не было дождей, — отметил Родин в разговоре с корреспондентом 161.RU. — Пострадали все. Только кто-то больше внес затрат на урожай, кто-то меньше.

В некоторых районах за два года урожайность упала в четыре с лишним раза. Так, в Матвеево-Курганском районе аграрии в среднем собрали по 12,3 центнера с гектара, хотя два года назад собрали по 51,9 центнера с гектара. В Куйбышевском районе урожайность рухнула с 59,5 до 15 центнеров с гектара, в Азовском — с 50 до 14,9 центнера с гектара.

— Два года назад мы собрали пшеницы [в среднем по] 54 центнера с гектара. В прошлом году — терпимые 36. А в этом году у нас полный [ужас], «рецидив» засухи: 12–13 центнеров с гектара, — говорит фермер из Азовского района. — Каюсь: купил удобрения с рук, оказалось — фуфло. Но не от хорошей жизни купил. Я два «Акроса» (зерноуборочный комбайн, производимый в Ростове. — Прим. ред.) продал, чтобы дебет с кредитом свести. Но у соседей-[фермеров] ситуация не сказать что лучше. Четырнадцать с чем-то — средний результат по району. На что жить? Это просто катастрофа.

Ему вторит кубанский фермер, продавший в этом сезоне трактор, сеялку и опрыскиватель — чтобы хватило на удобрения и средства защиты растений.

— [А у нас на севере] *** [ударила] засуха — и хана всем вложениям, — говорит он. — Пока ждал уборки, чуть инфаркт не получил. Я всю жизнь на земле — и надо, значит, закрывать всё к чертовой матери, пока дом на [онлайн-площадке для размещения объявлений] не выставил и семью по миру не пустил. Не вижу будущего в сельском хозяйстве. При такой [экономической] политике нет права на ошибку, на неурожай — ты должен всегда получать рекордный урожай. И если вдруг что с климатом — ты фактически банкрот.

Частота повтора засух на юге внушает тревогу, говорят аграрии

В аналитическом центре «СовЭкон» подсчитали динамику урожайности пшеницы на юге и назвали ее «ненормальной». По прогнозу директора «СовЭкона» Андрея Сизова, в аграрном треугольнике средняя урожайность составляет:

Ставропольский край ~4,5 тонны/гектар (на 21% выше, чем в прошлом году);

Ростовская область ~2,6 тонны/гектар (самый низкий показатель с 2013 года, -26% по отношению к прошлогодней урожайности);

Краснодарский край ~4,6 тонны/гектар (самый низкий показатель с 2012 года, -29% по отношению к прошлогодней урожайности).

А в прошлом году засуха была настолько продолжительной, что в октябре глава Минсельхоза РФ Оксана Лут призвала аграриев идти в церковь и ставить свечки, чтобы вымолить дождь.

«Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку [ветхозаветному пророку, считавшемуся повелителем дождя, урожая и плодородия] Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — говорила Оксана Лут.

Донские аграрии массово сообщали о том, что сокращают площадь под озимыми и отдают предпочтение подсолнечнику из-за кризиса в сельском хозяйстве и низкой рентабельности зерновых. Но засуха в этом году уничтожила значительную часть урожая подсолнечника в Ростовской области, сообщил Александр Родин.

— У нас с подсолнечником беда. Сейчас в Матвеево-Курганском районе убирают один-два центнера с гектара. Многие перепахали уже подсолнечник — он [вырос] по колено, шляпки маленькие, поэтому даже затраты на уборку не оправдаются. Ребята [аграрии] очень пострадали, — сказал Родин.

В этом году в ООО «Рассвет» — прогрессивном растениеводческом хозяйстве из Куйбышевского района — под подсолнечник отвели около семи тысяч гектаров. В этом сезоне средняя урожайность пшеницы в хозяйстве — 14 центнеров с гектара. Это в четыре-пять раз меньше, чем обычно.

— Мы находимся в зоне тотальной засухи. В нашем районе была объявлена чрезвычайная ситуация по засухе. Подсолнечник проскочил все свои фазы [развития]. Мы имеем 30−50-сантиметровый подсолнечник, может быть, несколько полей — получше. Поэтому всё плохо. Я думаю, мы получим среднюю урожайность в три-четыре раза меньше своей средней, — говорит директор ООО «Рассвет» Сергей Авакян.

В Ростовской области и Краснодарском крае аграрии недосчитались значительной части урожая подсолнечника из-за сильной засухи, говорил донской бизнесмен, депутат и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Николай Гончаров.

— В половине Краснодарского края и половине Ростовской области с южной стороны подсолнечника нет совсем. А в остальной части — допустим, Ростовской области — он в ужасном состоянии из-за засухи. В той части Ростовской области, которая всегда засыпала подсолнечником — это юг, это Приазовье — сейчас его нет, — сказал Гончаров в интервью 161.RU.

Засуха угрожает севу озимой пшеницы

Потери урожая подсолнечника характерны для большей части Ростовской области и северо-запада Краснодарского края. В других регионах ситуация гораздо лучше, сообщил корреспонденту 161.RU гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

— Во многих местах [Ростовской области подсолнечник] уничтожен. Но надо понимать, что наша переработка будет ориентирована не на конкретную ситуацию в конкретном регионе. Она будет ориентирована на то, что творится по всей России и в соседних регионах. В соседних регионах мы видим, что возможен очень высокий урожай — в центре, в Поволжье. Там посеяны рекордные площади. Я не исключаю рекордную валовку здесь, потому что посеяны просто невероятные [объемы], — сказал Дмитрий Рылько корреспонденту 161.RU.

Перспективы

В новом сезоне аграрии Ростовской области могут снова недополучить урожай: засуха угрожает севу озимой пшеницы, предупреждает Родин, президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР).

— [Засуха] не позволит [многим хозяйствам вовремя провести сев]. А чего сеять в сухую землю? Это нужно делать, когда дожди пройдут. А кто его знает, когда они пройдут. В сухую землю чего сеять? Надо подготовить почву, поэтому ситуация крайне сложная, — сказал Александр Родин корреспонденту 161.RU.

Но вероятность, что Ростовской области в следующем году с урожаем повезет, всё же высокая. Эксперты зернового рынка, опрошенные корреспондентом 161.RU, согласились: многое зависит от погоды. Если с ней не повезло, то технологичность посевов может сохранить урожай в значительной степени, отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

— Погодные условия сложились крайне благоприятно для Ставрополя, — сказал Злочевский, комментируя урожай на юге. Он добавил, что при таких погодных условиях хороший урожай возможен и в Ростовской области тоже.

— Мы видим, что в соседнем Ставрополье в прошлом году была та же [ситуация], что и в Ростове и Краснодаре. Там тоже был плохой урожай, у них была низкая рентабельность, у них не было маржи. Всё было крайне печально с экономикой. Тем не менее в этом году у них грандиозный урожай, рекордная урожайность, рекордная валовка, в том числе даже на востоке, где, в общем, давным-давно урожая не было. О чём это говорит нам? О том, что работает техногенный фактор, — сказал эксперт зернового рынка, пожелавший остаться анонимным.

Он добавил, что нельзя объяснить неурожай исключительно пошлинами на экспорт и дорогими кредитами, потому что-то же самое было в этом году в Ставропольском крае — и местные фермеры получили рекордный урожай.

— Потому что был накоплен «жирок» [по технике и удобрениям] с предыдущих лет. Вообще сельское хозяйство крайне инерционная отрасль. Ее так просто в год-два пришлепнуть очень сложно. Да, безусловно, это всё влияет и будет влиять. Но очень постепенно и довольно незаметно, — отметил аналитик.

Донские аграрии массово сообщали о том, что сокращают площадь под озимыми и отдают предпочтение подсолнечнику из-за кризиса в сельском хозяйстве и низкой рентабельности зерновых

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский подчеркнул, что из-за нехватки денег аграрии стали экономить на удобрениях, технике и перестали вписываться в погодные окна — а это привело к падению урожайности. Злочевский напомнил, что в 2013 году в США в пшеничном поясе была засуха в полтора раза жестче, чем российская в 2010-м. Но российские аграрии потеряли 30% урожая, а американские — только 10%.

— Вот цена технологичности. А наши нетехнологичные посевы — минус 30%. Что, собственно, и произошло в Ростове: в этом году 30% уничтожено погодными рисками. Конечно, потери были бы [в любом случае], но они были бы существенно меньше, если бы посевы были технологичными, — отметил Злочевский.

Кто выкачал Дон

Частота повтора засух на юге внушает тревогу, говорят аграрии. Погодные условия выдались неблагоприятные, признал метеоролог Александр Ильин. И подсолнечник, и пшеница к майским заморозкам были на той стадии кущения, когда всходы пустили листы. Но в новом сезоне предпосылок к майским заморозкам метеоролог не видит.

— Здесь тенденции искать не стоит, — уверен эксперт. — В последние два года складывались синоптические обстановки таким образом, что в эти периоды очень низкие температуры покрывали именно Ростовскую область. В этом году проезжал на машине по Ростовской области, то есть наблюдал в южных станицах микроскопический подсолнух [в полметра высотой], затем в северных районах Краснодарского края, Приазовье тоже. «Шапок» вообще никаких нет, с кулачок — это ни о чем, конечно. А туда дальше на юг [Кубани] получше всё выглядит.

Ильин не исключает, что донские агрономы оказались не в состоянии оценить погодные риски и провели сев слишком рано.

— Синоптики даже в долгосрочных прогнозах указывали на неблагоприятную погодную обстановку. Нужно делать правильные выводы и, может быть, более плотно взаимодействовать с метеорологическим подразделением на местах. В Южном федеральном округе есть метеорологическая служба, большой штат, который конкретно по каждому району может дать точный прогноз. Тем, кто занимается фермерством, надо получать консультации метеорологических служб, [чтобы избежать рисков из-за заморозков].

В новом сезоне аграрии Ростовской области могут снова недополучить урожай

С засухой ситуация сложнее, признает Ильин. Бороться с недостатком влаги в почве можно только орошением, говорит метеоролог.

— Настолько часто повторяются засухи в степных районах Ростовской области, [что нужно создавать и развивать мощную] систему орошения. На случай засух они и создаются. Я понимаю, не у каждого фермера такие возможности есть. Но других рекомендаций нет: если не хватает влаги, надо поливать, — говорит он.

Но реки и водоемы Ростовской области мелеют. В Цимлянском водохранилище резко сократился приток воды, признали власти летом. Объем сброса через Цимлянский гидроузел также уменьшился. Это может повлиять на водообеспечение региона и судоходство, но на данный момент пока всё находится в пределах нормы, подчеркнули в администрации Волгодонска. C 11 по 12 сентября уровень воды в устье реки Дон на участке от Аксая до Азова опустится ниже неблагоприятных отметок на 34–45 см, сообщается в бюллетене Ростовского гидрометцентра.

— Дон скудеет — наверное, потому, что в Воронежской и Липецкой области из Дона выкачали [воду аграрии, орошающие поля], — сказал Ильин.

Фермер первой волны из Мясниковского района Хугас Багаджиян говорит, что после ввода пошлин на экспорт зерна заниматься растениеводством практически стало нерентабельно. Как и его родители, Багаджиян провел в сельском хозяйстве всю жизнь. Теперь думает продать остатки зерна и закрыть хозяйство. Он больше не сеет — сдает землю другим. Пока придерживает урожай: ждет хорошей цены.