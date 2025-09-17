Платить за ЖКУ будем по-новому: что изменится

Квитанции начнут приходить 5-го числа, а оплатить их надо будет до 15-го Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 1 марта 2026 года платить за коммуналку нужно будет до 15-го числа. Сейчас крайний срок — 10-е число каждого месяца. Всё из-за того, что люди получают зарплату в разные дни, поэтому многим неудобна текущая система.

«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — сказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС. Соответствующий законопроект уже приняли.

За счет этого надеются снизить число просрочек и избежать начисления пеней.

Кроме того, изменится и крайняя дата, когда будут приходить квитанции. С 1 марта 2026 года платежка будет приходить не 1-го, а 5-го числа каждого месяца.

Измениться могут и строчки в квитанции. Депутаты Госдумы из комитета по строительству и ЖКХ предлагают отдельно вынести оплату за текущий ремонт. Это, по их мнению, необходимо для «совершенствования процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилых помещений, повышения прозрачности и целевого расходования средств, собранных с жильцов».