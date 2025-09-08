Китай по цене Турции? Подешевеют ли поездки в Поднебесную после запуска безвизового режима

Источник: Panuwat Dangsungnoen / iStock

С 15 сентября начнет действовать безвизовый режим между Россией и Китаем. «Фонтанка» рассказывает о том, какие возможности это открывает для путешественников, какие изменения произойдут в процедуре пересечения границы, во сколько обойдется поездка в Китай и какие способы оплаты доступны туристам на территории Поднебесной.

О запуске безвизового режима для граждан России сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Упрощенные правила вводятся с 15 сентября и будут действовать в течение года. Это означает, что россияне с обычным загранпаспортом смогут находиться в Китае до 30 дней, при этом не оформляя никаких дополнительных разрешений и не потратив дополнительных денег.

Въехать без визы можно в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена.

Жители Поднебесной смогут посетить Россию на тех же условиях.

Что раньше требовалось для поездки в Китай

В Китай можно было и раньше поехать без визы, но не всем и не везде.

Так, безвизовый режим для россиян сроком до 30 дней уже действует на острове Хайнань. Однако поездка должна быть организована через туристические агентства, добираться на Хайнань нужно исключительно прямым рейсом либо транзитом через Гонконг или Макао. При себе надо иметь бронь отеля, страховку и обратный билет.

Самостоятельно две недели без визы можно провести в Гонконге, предъявив на контрольном пункте обратные авиабилеты и доказательство достаточного бюджета для путешествия.

Кроме того, самостоятельный турист уже сейчас может побывать в Китае без визы в рамках транзита в третью страну, но только в течение 240 часов и при условии, что он не будет покидать провинцию или город прилета на протяжении транзитного периода.

Наконец, с августа 2023 года был возобновлен безвизовый режим для групп от пяти до 50 человек. По этим правилам находиться в стране можно до 15 дней, но путешествовать только по заранее оговоренному маршруту и в составе группы.

Во всех остальных случаях россиянам для путешествия в Китай нужна туристическая виза типа L. В Петербурге ее можно оформить в визовом центре или генконсульстве. Стоимость визы зависит от типа и срочности: однократная туристическая виза обойдется от 2500 рублей, многократная — от 7400 рублей. При подаче через визовые центры взимается сервисный сбор.

Для оформления визы нужно заполнить электронную анкету, а затем прийти в визовый центр или консульство в назначенную дату с пакетом документов (загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, визовая анкета, фотография, копия российского паспорта, медицинская страховка, брони билетов и отелей). Весной 2025 года визовый центр Китая в Санкт-Петербурге рекомендовал заявителям начинать оформление виз не менее чем за 2–3 месяца до планируемого путешествия.

Как добраться в Китай и сколько это стоит

На сегодняшний день перевозки между РФ и Китаем осуществляют восемь российских авиакомпаний по 36 маршрутам и 10 китайских перевозчиков по 24 маршрутам. Всего выполняется 230 рейсов в неделю.

Впрочем, пока в Поднебесную всё равно дешевле путешествовать организованным туром, чем самостоятельно.

К примеру, у «Аэрофлота» билеты из Петербурга в Пекин и Санью (Хайнань) на середину сентября стоят от 31 тысячи рублей в одну сторону (правда с пересадкой в Москве или Казани). У Hainan Airlines билеты в Санью с пересадкой в Пекине стоят 332,81 евро (примерно та же 31 тысяча рублей), правда в обратном направлении вдвое дороже. Sichuan Airlines предлагает улететь из Петербурга в Пекин за 400 евро (38 тысяч рублей), обратно за 520 евро (49 тысяч рублей).

Для сравнения: Tez Tour предлагает тур в Санью на шесть ночей в отеле 4 звезды за 75 тысяч рублей (на одного при двухместном размещении с завтраками). В Пекин на тех же условиях — за 80 тысяч рублей, в Шанхай — за 90 тысяч рублей, но на 7 ночей.

Такую разницу можно объяснить тем, что значительную часть мест на рейсах резервируют туроператоры под свои туры по более низким ценам, оставшиеся места авиакомпании распродают на коммерческих условиях.

Что изменится благодаря безвизовому режиму

В 2024 году россияне совершили 1,5 миллиона туристических и частных поездок в Китай, отмечали в Ассоциации туроператоров России. После введения безвизового режима турпоток в страну может увеличиться на 30–40%, считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По мнению эксперта, визовый фактор во многом был сдерживающим для туристов, несмотря на растущий интерес к Китаю. Причем большую часть потенциальных гостей недополучала именно материковая часть Поднебесной. Мнение о том, что страна дорогая, сложилось из-за экскурсионных программ, которые стоят 300–400 тысяч рублей за путешествие (вероятно, речь об авторских или индивидуальных турах. — Прим. ред.). На деле же поездки в КНР для россиян могут быть сопоставимыми с отдыхом в Турции и странах Ближнего Востока, считает он.

Можно предположить, что безвизовый режим как минимум упростит планирование для самостоятельных путешественников. Увидев дешевые билеты, можно их покупать, не опасаясь, что не успеешь оформить визу или получишь отказ.

В то же время в краткосрочной перспективе — если спрос на полеты в КНР резко вырастет — авиабилеты могут подорожать. Но если авиакомпании начнут расширять полетную программу, цены выровняются.

Что посмотреть в Китае

Традиционно любители пляжного отдыха едут на остров Хайнань. В Шанхай — ценители современной архитектуры, небоскребов и шопинга.

В Пекин стоит съездить ради культурно-познавательного туризма. В столице Поднебесной находится Запретный город — дворцовый комплекс китайских императоров, а также другие исторические дворцы и храмы. Всего в 80 километрах от Пекина можно посетить участок Великой Китайской стены.

В Чэнду посещают самый большой центр по разведению панд, а в Гуанчжоу осматривают исторические достопримечательности и любуются современной архитектурой, например, зданием оперы, которое спроектировало бюро Захи Хадид.

Как платить в Китае

Российские банковские карты в Китае не принимаются. Наличными расплатиться тоже может получиться не везде. Сами китайцы используют платежные системы WeChat или Alipay, но привязать к ним российские карточки не получится.

В апреле обсуждался вопрос возвращения платежной системы UnionPay к обслуживанию российских клиентов, но пока новостей по этой теме нет.

Вместо этого для россиян в Китае может заработать оплата по QR-кодам, сообщил 2 сентября глава ВТБ Андрей Костин телеканалу «Россия 1» (ВГТРК).

— Работаем. Нам кажется самым перспективным направление — это использование QR-кодов, потому что в Китае это практически номер один расчетный инструмент, карточками пользуются меньше, хотя карта «Мир» тоже могла бы стать, поэтому над этим работаем, — заявил он.